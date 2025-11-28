El profundo dolor y despedida de Verónica Llinás a "Meche" Portillo, productora de Intrusos
La actriz Verónica Llinás despidió a "Meche" Portillo, productora de Intrusos y también actriz, con un sentido mensaje en el que dejó ver la profunda admiración y el cariño que le tenía.
28 nov 2025, 19:51
El profundo dolor y despedida de Verónica Llinás a Meche Portillo, productora de Intrusos
A pocas horas de la muerte de Meche Portillo, histórica productora de Intrusos (América TV), a causa de una neumonía bilateral, la tristeza aún se siente en el aire. Su partida dejó un vacío enorme y, al mismo tiempo, una muestra profunda de quién fue: una mujer querida, respetada y fundamental para su familia, sus amigos y cada uno de sus compañeros de trabajo.
Como era de esperarse, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares no fueron parte del programa de hoy, y decidieron que lo mejor era estar cerca de sus seres queridos. Ni bien conocieron la noticia, le dedicaron un sentido posteo que inundó a las redes sociales de dolor.
Los mensajes no tardaron en multiplicarse, y fueron muchos, sin dudas. Uno de los que más se destacó fue el de la actriz Verónica Llinás, quien en X citó la despedida publicada por la Asociación Argentina de Actores y se tomó unos minutos para recordarla con profundo cariño. En sus palabras, dejó reflejado el amor, la fuerza y la valentía que siempre vio en ella, sumándose al enorme abrazo colectivo que generó su partida.
“Mechi tuvo una enfermedad muy difícil desde niña, que además de traerle inconvenientes físicos, le daba un aspecto que muchas veces era motivo de miradas crueles. Lo afrontó como una guerrera, y se convirtió en una hermosa actriz, con la cual tuve el honor de trabajar. Q.P.D”, escribió Verónica.
Ambas compartieron elenco en la segunda temporada de En el barro, participación que se grabó en 2024 y que llegará a Netflix en 2026.
De qué murió "Meche" Portillo
La salud de "Meche" Portillo comenzó a deteriorarse apenas regresó de un viaje laboral a Jujuy, al que había asistido junto a todo el equió. Hasta el sábado 22 de noviembre, la productora había compartido jornadas de grabación, actividades y momentos de camaradería que hoy adquieren un valor inmenso. Fue un viaje lleno de afecto y risas, una experiencia que la encontró activa y feliz.
Sin embargo, al regresar a Buenos Aires, Meche sufrió una descompensación brusca. Tras ser atendida de urgencia y realizarse los estudios correspondientes, los médicos diagnosticaron una neumonía bilateral, una infección pulmonar de alto riesgo que obligó a su internación inmediata en terapia intensiva. Rodrigo Lussich describió ese momento como “la prueba más difícil” en la vida de su amiga.
El cuadro clínico exigió un seguimiento permanente. Desde el programa, los conductores contaron al aire que Meche estaba enfrentando una batalla tan injusta como compleja, y que su estado era extremadamente delicado. Aun así, todos quienes la querían mantenían la esperanza. Conocían su carácter fuerte, su espíritu luchador y la manera en que siempre afrontó cada desafío: sin rendirse, incluso cuando el cuerpo parecía no acompañar. Por eso, hasta el último instante, confiaron en que podría salir adelante.
Después de tanta lucha, finalmente la actriz falleció y fueron los conductores de Intrusos (América TV) los encargados de comunicarlo en redes sociales.