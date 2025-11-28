El profundo dolor y despedida de Verónica Llinás a "Meche" Portillo, productora de Intrusos

Llinás se despide de Meche

Ambas compartieron elenco en la segunda temporada de En el barro, participación que se grabó en 2024 y que llegará a Netflix en 2026.

De qué murió "Meche" Portillo

La salud de "Meche" Portillo comenzó a deteriorarse apenas regresó de un viaje laboral a Jujuy, al que había asistido junto a todo el equió. Hasta el sábado 22 de noviembre, la productora había compartido jornadas de grabación, actividades y momentos de camaradería que hoy adquieren un valor inmenso. Fue un viaje lleno de afecto y risas, una experiencia que la encontró activa y feliz.

Sin embargo, al regresar a Buenos Aires, Meche sufrió una descompensación brusca. Tras ser atendida de urgencia y realizarse los estudios correspondientes, los médicos diagnosticaron una neumonía bilateral, una infección pulmonar de alto riesgo que obligó a su internación inmediata en terapia intensiva. Rodrigo Lussich describió ese momento como “la prueba más difícil” en la vida de su amiga.

El cuadro clínico exigió un seguimiento permanente. Desde el programa, los conductores contaron al aire que Meche estaba enfrentando una batalla tan injusta como compleja, y que su estado era extremadamente delicado. Aun así, todos quienes la querían mantenían la esperanza. Conocían su carácter fuerte, su espíritu luchador y la manera en que siempre afrontó cada desafío: sin rendirse, incluso cuando el cuerpo parecía no acompañar. Por eso, hasta el último instante, confiaron en que podría salir adelante.

Después de tanta lucha, finalmente la actriz falleció y fueron los conductores de Intrusos (América TV) los encargados de comunicarlo en redes sociales.