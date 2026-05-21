Carla Peterson reveló cómo fue su inesperada boda con Martín Lousteau: "Sin anillos y..."

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"Me juntaba con un amigo coreógrafo a ver una obra de teatro. Sin anillos, sin testigos… Tengo ocho fotos de ese día. Tenía la cámara porque me iba a pasear", relató. E incluso sorprendió con un detalle de esa noche: "Dormí con mi amigo coreógrafo en un hotel", aclarando el contexto del improvisado viaje.

Finalmente, Peterson confesó que aún conserva la prenda que usó ese día. "Tengo guardado el shortcito de jean: es mi vestido de novia", aseguró emocionada. Y cerró con una frase que lo resumió todo: "Pero para mí sí fue romántico".

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¿Cómo se conocieron Carla Peterson y Martín Lousteau?

Carla Peterson y Martín Lousteau se conocieron en 2011 a través de una amiga en común, Eleonora Wexler, quien insistió en presentarlos debido a sus personalidades tan compatibles. En ese momento, ella brillaba en el mundo de la actuación y él se destacaba en la economía y la política.

Aunque al principio el encuentro se postergó por sus cargadas agendas, la conexión entre ambos fue inmediata cuando finalmente coincidieron en una cena. El romance avanzó con gran rapidez y complicidad mutua, consolidándose en muy pocos meses de noviazgo.

Un año después del flechazo inicial, la pareja aprovechó una estancia en Estados Unidos para casarse de forma secreta e imprevista. Esta unión express en el extranjero marcó el inicio de una de las relaciones más estables del espectáculo argentino.