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Carla Peterson reveló cómo fue su inesperada boda con Martín Lousteau: "Sin anillos y..."

En su visita a Otro día perdido, Carla Peterson contó cómo fue improvisado casamiento con Martín Lousteau en Estados Unidos.

21 may 2026, 09:00
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Carla Peterson reveló cómo fue su inesperada boda con Martín Lousteau
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Carla Peterson reveló cómo fue su inesperada boda con Martín Lousteau

Carla Peterson sorprendió al contar detalles desconocidos sobre el día en que se casó con Martín Lousteau. Durante su paso por Otro día perdido, la actriz recordó cómo fue aquella inesperada boda en Estados Unidos y confesó que nunca imaginó que terminaría casándose ese mismo día.

"Yo soy esa señora, sí, sí. Me casé. No sabía que me iba a casar ese día", contó entre risas, mientras relataba cómo surgió la decisión junto al economista. Según explicó, en ese momento Lousteau se encontraba en un programa en la prestigiosa Universidad de Yale y ella estaba embarazada. "Fuimos a averiguar cómo era, porque había que casarse. Estaba en Yale, Martín, mi marido. Estaba embarazada", recordó.

La actriz reveló que la decisión estuvo vinculada a cuestiones prácticas relacionadas con la cobertura médica. "Teníamos que tener un seguro médico y bueno… era más sencillo si éramos casados. Entonces fuimos y yo podía estudiar también en la universidad", explicó.

Lo más llamativo fue la espontaneidad con la que terminó concretándose el casamiento. "Cada vez que bajaba alguien a preguntarnos qué queríamos hacer. '¿Se quieren casar ahora?', nos preguntaban. Y era un viernes. Y bueno, casémonos ahora", relató divertida. Peterson llegó al registro con "una panza enorme" y un look muy alejado de una boda tradicional. "A la noche me tenía que ir, tenía entradas para ir a ver un musical en Manhattan", contó.

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"Me juntaba con un amigo coreógrafo a ver una obra de teatro. Sin anillos, sin testigos… Tengo ocho fotos de ese día. Tenía la cámara porque me iba a pasear", relató. E incluso sorprendió con un detalle de esa noche: "Dormí con mi amigo coreógrafo en un hotel", aclarando el contexto del improvisado viaje.

Finalmente, Peterson confesó que aún conserva la prenda que usó ese día. "Tengo guardado el shortcito de jean: es mi vestido de novia", aseguró emocionada. Y cerró con una frase que lo resumió todo: "Pero para mí sí fue romántico".

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¿Cómo se conocieron Carla Peterson y Martín Lousteau?

Carla Peterson y Martín Lousteau se conocieron en 2011 a través de una amiga en común, Eleonora Wexler, quien insistió en presentarlos debido a sus personalidades tan compatibles. En ese momento, ella brillaba en el mundo de la actuación y él se destacaba en la economía y la política.

Aunque al principio el encuentro se postergó por sus cargadas agendas, la conexión entre ambos fue inmediata cuando finalmente coincidieron en una cena. El romance avanzó con gran rapidez y complicidad mutua, consolidándose en muy pocos meses de noviazgo.

Un año después del flechazo inicial, la pareja aprovechó una estancia en Estados Unidos para casarse de forma secreta e imprevista. Esta unión express en el extranjero marcó el inicio de una de las relaciones más estables del espectáculo argentino.

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