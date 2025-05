Netflix: "EL ETERNAUTA" es la TERCERA SERIE MÁS VISTA a nivel global

La historia original, publicada en 1957 en la revista Hora Cero Semanal y dibujada por Francisco Solano López, narra la lucha de Juan Salvo y un grupo de sobrevivientes ante una nevada mortal que cae sobre Buenos Aires. Ahora, esta historia se resignifica en clave contemporánea gracias al trabajo de Bruno Stagnaro y su equipo de guionistas, entre ellos Ariel Staltari.

Darín lo confirmó: “Obviamente va a haber segunda temporada”

La confirmación no se hizo esperar. Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de Netflix para América Latina, declaró públicamente que habrá una segunda parte, “porque la historia lo requiere”.

Segunda temporada confirmada: lo que dijo Darín sobre El Eternauta

Ricardo Darín también dejó en claro que continuará al frente del personaje: “Obviously que va a haber segunda temporada. No te podés bajar a la mitad del río. Vamos a contar toda la historia, de principio a fin”, dijo contundente. Además, recordó cómo llegó a involucrarse en el proyecto: “Me ofrecieron la posibilidad de hacer el largometraje hace más de 10 años. Después quedó en el camino. A partir de ese ofrecimiento me llamó la atención y me sumergí en la lectura para saber de qué se trataba”.

Ciencia ficción hecha en Argentina: un desafío superado

Una de las apuestas más ambiciosas de la industria audiovisual argentina fue llevar El Eternauta al formato de serie con estándares internacionales. En palabras del propio Darín, lo que se logró en términos técnicos y artísticos es notable: “Durante el rodaje, para donde miraras, te encontrabas con gente muy capacitada y muy enfocada”.

La serie logró conjugar efectos especiales de altísima calidad con una puesta narrativa que respeta la esencia del relato original. La adaptación sitúa la acción en una Buenos Aires contemporánea, lo que permite nuevas lecturas sobre la alienación, el control, la resistencia y la identidad colectiva.

Una adaptación para una nueva generación

Bruno Stagnaro, reconocido por su trabajo en Okupas, decidió reimaginar el universo de El Eternauta para volverlo más accesible a los espectadores actuales, sin traicionar el corazón del relato. La estructura narrativa presenta elementos reconocibles del cómic, pero los traslada a un contexto actual y verosímil.

La serie no solo apela a los fans de la historieta, sino también a quienes la descubren por primera vez. Desde el primer episodio, el espectador se enfrenta a una amenaza ambiental invisible, un clima de tensión constante y personajes complejos cuyas decisiones tienen consecuencias profundas.

La importancia cultural de El Eternauta

La historieta de Oesterheld no es solo una obra de ficción. Su historia está atravesada por el contexto político y social de Argentina, y por la propia tragedia de su autor, desaparecido durante la última dictadura militar. Esa carga simbólica también está presente en la serie de Netflix, que busca rendir homenaje a su legado mientras actualiza sus planteos para nuevas audiencias.

“El Eternauta es una historia de resistencia colectiva. No hay héroes individuales, hay un pueblo que lucha”, recordaba el propio Oesterheld en sus entrevistas. Esa premisa sigue viva en la serie, con un Juan Salvo que no es un superhombre, sino un padre de familia dispuesto a sobrevivir y proteger a los suyos.

Qué esperar de la segunda temporada de "El Eternauta"

Aunque Netflix no reveló detalles sobre el argumento de la segunda temporada, Darín anticipó que la historia aún no ha concluido: “En el final de la primera temporada no concluye la historia”. Queda claro que se avecinan nuevas batallas, nuevos escenarios y el desarrollo de personajes clave que apenas comienzan a perfilarse en los primeros episodios.

Los fans del cómic reconocerán que la primera temporada solo abarca una parte del relato original, por lo que la continuación promete introducir nuevos peligros, dilemas morales y alianzas inesperadas.

Un fenómeno que trasciende la pantalla

Más allá del éxito de audiencia, El Eternauta se instaló en la conversación pública como una obra que conecta con las problemáticas del presente. El clima apocalíptico, la desconfianza en el poder, la necesidad de actuar colectivamente frente a la adversidad: todos estos temas resuenan con fuerza en una sociedad atravesada por la incertidumbre.

El regreso de esta historia en formato audiovisual no es un simple ejercicio de nostalgia. Es una relectura necesaria que invita a repensar el presente a través de los miedos, las luchas y las esperanzas del pasado.