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Facundo Jones Huala reconoció su vínculo con la RAM y fue condenado a prisión, ¿qué pena recibió?

El dirigente mapuche aceptó en un juicio abreviado haber integrado la Resistencia Ancestral Mapuche. La Justicia federal homologó un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa y estableció una pena de cumplimiento efectivo.

Facundo Jones Huala reconoció su vínculo con la RAM y fue condenado a prisión.

Facundo Jones Huala reconoció su vínculo con la RAM y fue condenado a prisión.

Facundo Jones Huala fue condenado a cinco años y dos meses de prisión luego de reconocer, en el marco de un juicio abreviado, haber integrado la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). La Justicia encuadró la conducta en el artículo 213 bis del Código Penal, que contempla penas de entre tres y ocho años para quienes organicen o integren agrupaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza o la intimidación.

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La pena será de cumplimiento efectivo. En principio, Jones Huala permanecerá detenido hasta 2030, aunque para establecer el tiempo que le resta cumplir se computará el período que ya pasó en prisión preventiva.

El dirigente mapuche permanece detenido desde el 6 de junio de 2025, cuando fue localizado en El Bolsón después de haber participado de una actividad pública vinculada con la presentación de un libro en Bariloche. Desde entonces quedó a disposición de la Justicia federal.

Qué investigó la Justicia sobre Jones Huala y la RAM

La causa había comenzado con una acusación de mayor alcance y contemplaba distintas figuras penales que finalmente no quedaron incluidas en el acuerdo homologado. Entre ellas se encontraban intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, asociación ilícita y apología del delito.

Durante la investigación también se analizó la aplicación del artículo 210 bis del Código Penal, vinculado con organizaciones destinadas a cometer delitos contra el orden constitucional y que establece penas más elevadas. Esa figura tampoco formó parte de la resolución final.

La investigación sostenía como hipótesis que Jones Huala había tenido durante años un rol de liderazgo dentro de la RAM. El expediente había sido declarado de investigación compleja y, mientras avanzaban las medidas de prueba, se dispusieron distintas prórrogas de su prisión preventiva.

El acuerdo entre la Fiscalía y la defensa

La calificación legal de los hechos fue uno de los principales puntos discutidos durante las negociaciones entre las partes. La Fiscalía había sostenido inicialmente una acusación más grave, mientras que la defensa se opuso a esa postura y buscó que el acuerdo quedara concentrado en la participación de Jones Huala dentro de la RAM.

En el expediente también se tuvo en cuenta una condena anterior recibida por el dirigente mapuche en Chile.

Finalmente, el acuerdo fue homologado por el juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, y la causa quedó resuelta mediante el mecanismo de juicio abreviado.

En pocas palabras

  • Facundo Jones Huala: Reconoció su pertenencia a la RAM y fue condenado a cinco años y dos meses de prisión efectiva.
  • Causa judicial: La Justicia federal homologó un juicio abreviado por integrar agrupaciones que imponen ideas mediante la fuerza.
  • Detención: El dirigente mapuche permanecerá detenido hasta 2030, computando el tiempo en prisión preventiva.
Resumen generado por Thinkindot AI
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