El millonario acuerdo entre Tini Stoessel y su padre: así se repartiría la fortuna en la familia

Claro que hay un detalle que vuelve todavía más picante la situación: desde el entorno de Alejandro Stoessel cuestionarían directamente esa cifra. “Allegados a Alejandro Stoessel me dicen que esto es un delirio, aunque del otro lado trasciende este número. Me aseguran que Alejandro dice que ni Dua Lipa factura esto”, contó Pilar Smith en vivo.

La panelista también puso sobre la mesa otro aspecto de la discusión: qué ingresos fueron considerados para llegar a los 89 millones de dólares. Según explicó, la auditoría contemplaría las ganancias obtenidas por Tini durante sus 15 años de trayectoria.

En ese cálculo tendría un peso importante Violetta, la ficción de Disney que convirtió a Martina Stoessel en una figura internacional y que, además de la serie, generó una enorme cantidad de merchandising alrededor de su personaje. Sin embargo, Smith también hizo una particular referencia al período de la pandemia: “Me dicen que estuvo Violetta, pero que también estuvo la pandemia (de Covid-19) y ahí Tini no hizo nada”.

Pero si el monto genera polémica, el supuesto reparto no se queda atrás. De acuerdo con lo que leyó Pilar Smith, Tini Stoessel se quedaría con el 70 por ciento del patrimonio contemplado en el acuerdo. “Absorbe la liquidez exclusiva, el 100 por ciento de los derechos sobre el catálogo musical, regalías locales, marcas registradas, contratos publicitarios, sponsoreos presentes y futuros”, detalló la panelista.

Para Alejandro Stoessel, en tanto, estaría destinado el 15 por ciento. Según la información expuesta en el programa, ese porcentaje correspondería a indemnización y compensación por desvinculación, además del historial de gestión comercial y el 50 por ciento proindiviso de una propiedad ubicada en San Isidro que ya sería de su pertenencia antes de la fama de su hija.

El reparto también alcanzaría a Mariana Muzlera, madre de Tini, quien recibiría el 10 por ciento, mientras que Francisco Stoessel, hermano de la cantante, tendría asignado el 5 por ciento restante.

De esta manera, el supuesto acuerdo abre un nuevo capítulo en torno al patrimonio de Tini. Mientras de un lado trasciende una fortuna de 89 millones de dólares, del otro aseguran que esa cifra sería directamente un “delirio”. Una diferencia millonaria que vuelve a poner bajo la lupa las cuentas de la familia Stoessel.

Cuál fue la jugada del padre de Tini Stoessel que casi la desestabiliza en plena gira

La relación entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, vuelve a sumar tensión. Esta semana trascendió un episodio que habría ocurrido durante la nueva gira de la cantante y que estaría relacionado con la conformación de su equipo de trabajo y el manejo de sus asuntos profesionales.

Actualmente, Alejandro Stoessel continúa como apoderado y representante de su hija. Sin embargo, una situación vinculada a los bailarines que acompañan a Tini habría generado malestar en la artista, ya que no pudo contar con una parte de su staff de confianza durante sus presentaciones.

El dato fue revelado por Santiago Riva Roy en DDM, el ciclo de Mariana Fabbiani por América TV. El periodista explicó que el inconveniente habría surgido por cuestiones relacionadas con las visas o los honorarios de los integrantes del equipo. “Tini no pudo llevar a la mitad de los bailarines de confianza de su staff a la gira, por un tema de visas o cachet”, aseguró.

Además, el periodista contó cuál sería la interpretación que manejan desde el entorno de la cantante respecto de lo ocurrido. “Desde el entorno de Tini dicen que lo decidió el socio del padre”, señaló.

En ese sentido, Riva Roy también describió la reacción de la artista ante el conflicto: “Ella siente que es una mojada de oreja. Se quejó y pasó eso”, resumió.