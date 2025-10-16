En vivo Radio La Red
Griselda Siciliani
Netflix
HECHO EN ARGENTINA

Griselda Siciliani arrasa en Netflix con "Envidiosa 3": la serie más vista estrena su nueva temporada

Griselda Siciliani reveló cuándo llegará la esperada tercera temporada de "Envidiosa" en Netflix, y los fanáticos no pueden creer lo que se viene. Mirá los detalles.

Redacción A24
Griselda Siciliani arrasa en Netflix con Envidiosa 3: la serie más vista estrena su nueva temporada. (Foto: Captura de pantalla)

Envidiosa en Netflix vuelve a ser noticia, y esta vez por boca de su protagonista. Griselda Siciliani sorprendió al público al confirmar finalmente la fecha de estreno de la tercera temporada de la exitosa comedia argentina que conquistó la plataforma de streaming.

Leé también La película de Mario Casas en Netflix que se convierte en el drama español del momento
La película de Mario Casas en Netflix que se convierte en el drama español del momento. (Foto: Archivo)

La actriz, que encarna a Victoria Mori, una mujer en plena crisis de los 40, habló con Mario Pergolini en su programa Otro día perdido (El Trece), donde adelantó el mes en que los nuevos episodios llegarán a la pantalla. "Ya está todo listo, se viene muy pronto", aseguró entre risas, despertando la emoción de los seguidores que esperaban ansiosos la confirmación oficial.

Envidiosa: la serie argentina que conquistó Netflix

Cuando se estrenó por primera vez en septiembre de 2024, Envidiosa se transformó rápidamente en un fenómeno de Netflix. En cuestión de días escaló al top 10 mundial, posicionándose entre los títulos más vistos de habla hispana. La serie, creada por la productora Pampa Films junto con Netflix, logró un reconocimiento global con una historia íntima, divertida y universal.

Griselda Siciliani Envidiosa.jpg

En sus primeras dos temporadas, la ficción retrató la vida de Victoria, conocida por todos como Vicky, una mujer que empieza a replantearse su existencia al cumplir los 40.

Entre risas, enredos amorosos y situaciones incómodas, la protagonista atraviesa una crisis que la lleva a tomar decisiones drásticas sobre su pareja, su trabajo y sus amistades. El guion, cargado de humor ácido y escenas cotidianas, conecta de manera directa con el público.

Envidiosa 3.jpg

Cuándo se estrena Envidiosa: Temporada 3

Netflix había anunciado en febrero de 2025, durante el Día de los Enamorados, que la serie se encontraba en plena producción de su tercera entrega. Sin embargo, no fue hasta este octubre de 2025 que Griselda Siciliani rompió el silencio y puso fin a la incertidumbre: los nuevos episodios de Envidiosa llegarán en noviembre de este año.

El anuncio rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, con miles de fanáticos celebrando el regreso de una de las producciones argentinas más exitosas de la plataforma.

Embed

Griselda Siciliani encabeza el elenco de Envidiosa

  • Griselda Siciliani
  • Esteban Lamothe
  • Benjamín Vicuña
  • Pilar Gamboa
  • Violeta Urtizberea
  • Bárbara Lombardo
  • Marina Bellati
  • Martín Garabal
  • Lorena Vega
  • Susana Pampín

Además, ya está confirmado que la cantante Nicki Nicole participará en la tercera temporada de la serie Envidiosa de Netflix, marcando su debut como actriz. A su vez, la propia Griselda Siciliani reveló que Agustín "Rada" Aristarán será parte del elenco.

Embed

Lo que se sabe sobre Envidiosa: Temporada 3

Aunque Netflix mantiene en secreto gran parte de la trama, algunas pistas ya comenzaron a circular. En los nuevos capítulos, el personaje de Vicky será "más pollito mojado", según lo describió Siciliani.

Con una estética cuidada, guiones ágiles y actuaciones brillantes, Envidiosa promete seguir consolidándose en Netflix como una de las comedias más importantes del streaming latinoamericano.

Envidiosa Netflix.jpg

Expectativas por el estreno de Envidiosa 3 en Netflix

El impacto cultural de Envidiosa en Netflix traspasó fronteras. Su retrato de la vida adulta resonó no solo en Argentina, sino también en México, España y varios países de Latinoamérica. La crítica la destacó por su autenticidad, su lenguaje contemporáneo y la manera en que aborda temas como la autoexigencia, la amistad y la libertad emocional.

La serie no solo representa un éxito para Netflix, sino también para Griselda Siciliani, que confirmó que esta tercera temporada podría ser la más intensa hasta ahora. "El éxito de esta serie es una combinación de todo. Tiene un elenco espectacular, soñado. El guion también. Creo que hay una fórmula mágica en esto".

El público, mientras tanto, cuenta los días para volver a verla en acción. Y todo indica que noviembre será un mes clave para los fanáticos de las producciones argentinas.

Embed

Se habló de
Griselda Siciliani Netflix Serie
