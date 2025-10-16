Griselda Siciliani arrasa en Netflix con "Envidiosa 3": la serie más vista estrena su nueva temporada

Entre risas, enredos amorosos y situaciones incómodas, la protagonista atraviesa una crisis que la lleva a tomar decisiones drásticas sobre su pareja, su trabajo y sus amistades. El guion, cargado de humor ácido y escenas cotidianas, conecta de manera directa con el público.

Envidiosa 3.jpg

Cuándo se estrena Envidiosa: Temporada 3

Netflix había anunciado en febrero de 2025, durante el Día de los Enamorados, que la serie se encontraba en plena producción de su tercera entrega. Sin embargo, no fue hasta este octubre de 2025 que Griselda Siciliani rompió el silencio y puso fin a la incertidumbre: los nuevos episodios de Envidiosa llegarán en noviembre de este año.

El anuncio rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, con miles de fanáticos celebrando el regreso de una de las producciones argentinas más exitosas de la plataforma.

Embed

Griselda Siciliani encabeza el elenco de Envidiosa

Griselda Siciliani

Esteban Lamothe

Benjamín Vicuña

Pilar Gamboa

Violeta Urtizberea

Bárbara Lombardo

Marina Bellati

Martín Garabal

Lorena Vega

Susana Pampín

Además, ya está confirmado que la cantante Nicki Nicole participará en la tercera temporada de la serie Envidiosa de Netflix, marcando su debut como actriz. A su vez, la propia Griselda Siciliani reveló que Agustín "Rada" Aristarán será parte del elenco.

Embed

Lo que se sabe sobre Envidiosa: Temporada 3

Aunque Netflix mantiene en secreto gran parte de la trama, algunas pistas ya comenzaron a circular. En los nuevos capítulos, el personaje de Vicky será "más pollito mojado", según lo describió Siciliani.

Con una estética cuidada, guiones ágiles y actuaciones brillantes, Envidiosa promete seguir consolidándose en Netflix como una de las comedias más importantes del streaming latinoamericano.

Envidiosa Netflix.jpg

Expectativas por el estreno de Envidiosa 3 en Netflix

El impacto cultural de Envidiosa en Netflix traspasó fronteras. Su retrato de la vida adulta resonó no solo en Argentina, sino también en México, España y varios países de Latinoamérica. La crítica la destacó por su autenticidad, su lenguaje contemporáneo y la manera en que aborda temas como la autoexigencia, la amistad y la libertad emocional.

La serie no solo representa un éxito para Netflix, sino también para Griselda Siciliani, que confirmó que esta tercera temporada podría ser la más intensa hasta ahora. "El éxito de esta serie es una combinación de todo. Tiene un elenco espectacular, soñado. El guion también. Creo que hay una fórmula mágica en esto".

El público, mientras tanto, cuenta los días para volver a verla en acción. Y todo indica que noviembre será un mes clave para los fanáticos de las producciones argentinas.