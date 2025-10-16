En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Lali Espósito
CINE NACIONAL

Netflix: la comedia romántica con Lali Espósito y Benjamín Vicuña que es la película del momento

Esta comedia romántica en Netflix, protagonizada por Lali Espósito y Benjamín Vicuña, sorprendió al público argentino al volver a posicionarse entre lo más visto.

Netflix: la comedia romántica con Lali Espósito y Benjamín Vicuña que es la película del momento. (Foto: Archivo)

Netflix: la comedia romántica con Lali Espósito y Benjamín Vicuña que es la película del momento. (Foto: Archivo)

Una comedia romántica en Netflix volvió a conquistar a los espectadores argentinos. Lo hizo con una historia que combina humor, celos y ternura, y con un elenco que brilla por su química y talento. Lali Espósito, Benjamín Vicuña, Martín Piroyansky y Liz Solari protagonizan una película que resurgió en la plataforma de streaming y se ubicó rápidamente entre las más vistas del país.

Leé también José Coronado y Netflix marcan un antes y un después con la serie española más vista del 2025
José Coronado y Netflix marcan un antes y un después con la serie española más vista del 2025. (Foto: Archivo)

La dirección estuvo a cargo de Ariel Winograd, un realizador reconocido por su capacidad para conectar con el público a través de comedias inteligentes y situaciones cotidianas. El fenómeno de esta cinta demuestra, una vez más, el poder de las historias románticas con sello argentino y el valor que tiene el humor local dentro del catálogo global de Netflix.

El film, estrenado originalmente en 2016, regresó al catálogo y sorprendió a una nueva generación de espectadores que quizás no la habían visto en cines. La trama recupera un tema universal, pero lo hace desde el humor argentino, con diálogos ágiles, personajes entrañables y un tono que mezcla ternura con ironía.

Permitidos Netflix 1

De qué trata la película "Permitidos"

La historia gira en torno a Camila (Lali Espósito) y Mateo (Martín Piroyansky), una pareja joven que vive una relación estable, moderna y aparentemente sin grandes conflictos. Todo parece perfecto hasta que, durante una charla informal con amigos, surge la idea de los "permitidos": esas celebridades con las que, en teoría, cada uno podría tener una aventura sin consecuencias.

Lo que comienza como una broma termina por poner en jaque la confianza entre ambos. El juego se vuelve realidad cuando uno de ellos, de manera inesperada, se cruza en la vida real con su "permitido". A partir de ese momento, la historia se transforma en una montaña rusa emocional que combina enredos, confusiones y dilemas románticos.

Permitidos Netflix 2

El guion, escrito con un ritmo ágil y natural, equilibra perfectamente los momentos de humor con escenas más íntimas que exploran los límites del amor moderno. Ariel Winograd logra que el espectador se identifique con los personajes, quienes atraviesan dudas, celos y contradicciones muy humanas.

El elenco con Lali Espósito y Benjamín Vicuña

  • Lali Espósito
  • Martín Piroyansky
  • Benjamín Vicuña
  • Liz Solari
  • Guillermo Arengo
  • Maruja Bustamante
  • Ana Pauls
Permitidos Netflix 3

Ariel Winograd, el director detrás de "Permitidos"

El director Ariel Winograd se ha consolidado como uno de los cineastas argentinos más exitosos de los últimos años. Con títulos como Sin hijos, El robo del siglo y Hoy se arregla el mundo, ha demostrado su habilidad para construir historias donde el humor y la emoción se entrelazan de forma orgánica. En Permitidos, explora las tensiones de las relaciones actuales con una mirada divertida, pero también crítica.

Su estilo narrativo se apoya en el ritmo visual, los diálogos rápidos y un montaje que no da respiro. Cada escena está pensada para mantener el interés, haciendo que el espectador se sienta parte de esa pareja que intenta resolver sus contradicciones.

Ariel Winograd

El fenómeno en Netflix y la revalorización del cine argentino

El éxito de Permitidos en Netflix demuestra el creciente interés por las producciones nacionales. Aunque se estrenó hace casi una década, su regreso al catálogo de la plataforma logró captar tanto al público que la descubrió por primera vez como a quienes quisieron volver a verla.

Además, el fenómeno evidencia el poder de las plataformas para revivir títulos que parecían olvidados, dándoles una segunda vida y acercándolos a nuevas audiencias. En este caso, Permitidos se posiciona como una de las comedias románticas en Netflix que mejor representa el estilo argentino: espontáneo, irónico y emocionalmente intenso.

Permitidos Netflix 4

Por qué "Permitidos" sigue funcionando en Netflix

Parte del encanto de esta comedia romántica en Netflix reside en su honestidad. Los personajes no son perfectos ni pretenden serlo. Cometen errores, se contradicen y actúan por impulso, pero siempre desde un lugar auténtico. Esa naturalidad, sumada al carisma del elenco, hace que la historia mantenga su frescura a pesar del tiempo.

En un panorama audiovisual donde abundan las producciones globales, Permitidos destaca por su identidad local y su forma de narrar el amor desde una perspectiva cercana y moderna.

Tráiler de "Permitidos" en Netflix

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Lali Espósito Benjamín Vicuña película comedia romance Martín Piroyansky Liz Solari
Notas relacionadas
Furor en Netflix por el estreno de su nueva serie con 5 episodios y está basada en hechos reales
Griselda Siciliani arrasa en Netflix con "Envidiosa 3": la serie más vista estrena su nueva temporada
Está arrasando en Netflix: la serie corta que solo tiene 3 capítulos y se ve en una sola noche

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar