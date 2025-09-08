En vivo Radio La Red
Gal Gadot arrasa en Netflix con la película que recomiendan sin parar y es un éxito que promete continuidad

Esta película de Netflix se transformó en furor: acción, suspenso y una Gal Gadot imparable que sorprende a los usuarios en la plataforma de streaming.

por Redacción A24 |
Netflix volvió a convertirse en tendencia con una producción que sigue dando que hablar: "Agente Stone", la película que muchos consideran uno de los mejores estrenos del catálogo en los últimos tiempos. Con la interpretación de Gal Gadot en el papel de Rachel Stone, la plataforma encontró un nuevo éxito que mezcla acción, suspenso y una trama frenética que atrapa de principio a fin.

La serie de Netflix con Ester Expósito que sigue sorprendiendo y ya arrasa en la plataforma.

Desde su llegada al catálogo en 2023, Agente Stone conquistó a millones de suscriptores. Aunque ya pasó un tiempo desde su estreno, en 2025 la película sigue estando entre las más recomendadas dentro de la plataforma. Esto se debe no solo a su guion dinámico, sino también al carisma de Gadot, que encarna a una heroína compleja y magnética.

La cinta fue dirigida por Tom Harper y tiene una duración de poco más de dos horas. Está pensada como un viaje vertiginoso en el que los espectadores apenas tienen respiro entre explosiones, persecuciones y giros inesperados. La crítica especializada destacó la producción por su ritmo constante y por los efectos visuales que sostienen la intensidad de cada secuencia.

Agente Stone Película 1.jpg

Gal Gadot: una heroína que todo lo puede

La actriz israelí Gal Gadot no es ajena a los papeles de acción, pero en esta oportunidad llevó la adrenalina a otro nivel. Su personaje, Rachel Stone, es una agente de inteligencia brillante, calculadora y capaz de enfrentarse a cualquier amenaza. Gadot declaró en entrevistas que el rodaje exigió un gran entrenamiento físico, y que el papel significó uno de los mayores desafíos de su carrera.

Los usuarios de Netflix no tardaron en elogiarla en redes sociales. “Es la película que más disfruté en mucho tiempo”, “Gal Gadot está increíble, me tuvo atrapado desde el principio”, fueron algunos de los comentarios que se repiten en comunidades de fanáticos.

Agente Stone Netflix 1

La trama detrás de "Agente Stone"

El argumento se centra en la agente Rachel Stone, que trabaja para una misteriosa organización global cuya misión es preservar la paz mundial. Sin embargo, la estabilidad se ve amenazada cuando surge el riesgo de perder un recurso secreto, el más valioso de toda la agencia.

En este contexto, la protagonista debe demostrar que es la única capaz de enfrentarse a los enemigos y evitar una catástrofe. La narrativa combina intriga, tecnología de punta y un juego constante de lealtades y traiciones que mantienen al espectador expectante hasta el final.

Un elenco de primera línea

  • Gal Gadot
  • Jamie Dornan
  • Alia Bhatt
  • Sophie Okonedo
  • Matthias Schweighöfer
  • Paul Ready
  • Jing Lusi
  • BD Wong
Agente Stone Netflix 2

Netflix y su fórmula de éxito

No es casual que Agente Stone siga sumando visualizaciones en 2025. Netflix ha sabido consolidar un catálogo en el que las superproducciones conviven con producciones más pequeñas, pero con gran potencial de audiencia. En este caso, apostó por una estrella internacional como Gadot y una trama con los elementos necesarios para atrapar tanto al público estadounidense como al internacional.

La película, además, se convirtió en un ejemplo del modelo de la plataforma: estrenos simultáneos, alcance global y estrategias de marketing que generan conversación inmediata en redes sociales.

Una experiencia que combina espectáculo y emoción

Quienes ya vieron la cinta destacan la intensidad de las escenas de acción, los paisajes internacionales que sirven de escenario y la química entre los actores. Sin embargo, también subrayan que la historia va más allá de la acción pura: hay una heroína con conflictos internos, decisiones morales y una humanidad que equilibra el espectáculo.

Agente Stone Netflix 3

La apuesta de Harper como director fue clara: mantener la adrenalina al máximo, pero sin descuidar el desarrollo de los personajes. Y eso es lo que la convirtió en una película capaz de trascender el paso del tiempo en el catálogo de Netflix.

Un éxito que promete continuidad

Aunque la plataforma no confirmó una secuela de manera oficial, los rumores sobre una segunda entrega de Agente Stone crecieron con fuerza en los últimos meses. Los analistas de la industria creen que el éxito sostenido de la película podría llevar a Netflix a expandir la historia y convertirla en una saga, tal como ocurrió con otras franquicias del género.

Lo cierto es que, mientras tanto, los usuarios siguen recomendándola en 2025 como si fuera un estreno reciente. La película se consolidó como uno de esos títulos que marcan un antes y un después dentro de la plataforma, y que terminan definiendo lo que significa ver cine de acción en streaming.

Tráiler de "Agente Stone" en Netflix con Gal Gadot

