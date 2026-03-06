Netflix sorprende con el estreno de la nueva serie corta de Steven Spielberg y tiene 4 episodios
Esta nueva serie breve se estrenó en Netflix con la producción de Steven Spielberg. Si te gustó "Jurassic Park", no te la podés perder.
Los dinosaurios será uno de los estrenos más llamativos de Netflix en marzo. La plataforma confirmó que la nueva serie producida por Steven Spielberg llegó a la plataforma este viernes 6 y ya genera enorme expectativa entre los fans de la ciencia ficción, los documentales y, sobre todo, entre quienes crecieron fascinados por el universo de Jurassic Park.
El proyecto propone algo distinto a lo que el público ha visto hasta ahora. No se trata de una película ni de una nueva entrega de la famosa franquicia cinematográfica, sino de una serie documental de alto impacto visual que promete recrear el mundo prehistórico con tecnología de última generación.
La miniserie consta de cuatro episodios que exploran la historia completa de estas criaturas: desde su aparición en la Tierra hace más de 200 millones de años hasta su extinción al final del Cretácico.
El regreso de Steven Spielberg al universo que cambió el cine
Cuando en 1993 se estrenó Jurassic Park, el cine cambió para siempre. La película dirigida por Steven Spielberg revolucionó los efectos visuales y convirtió a los dinosaurios en protagonistas de una saga que marcó a varias generaciones.
Más de tres décadas después, el cineasta vuelve a acercarse a ese universo que ayudó a popularizar. Esta vez lo hace desde una perspectiva diferente: la divulgación científica y el documental cinematográfico.
La serie Los dinosaurios no forma parte oficial de la saga de Jurassic Park, pero sí se presenta como una especie de continuación espiritual. El propio proyecto busca despertar la misma fascinación por estas criaturas que la franquicia generó en el público durante años. El objetivo será claro: mostrar cómo vivieron realmente los dinosaurios y qué papel desempeñaron en la evolución de la vida en la Tierra.
Morgan Freeman vuelve a poner su voz a la historia
Uno de los elementos que más entusiasmo genera es la participación de Morgan Freeman. El reconocido actor será el encargado de narrar la versión en inglés de la serie.
No será la primera vez que Freeman colabore en un proyecto de este tipo. Su voz grave y pausada se convirtió en un sello de calidad en documentales históricos y científicos. En esta ocasión, su narración guiará al espectador a través de millones de años de evolución.
La colaboración entre Freeman y Spielberg tampoco es nueva. Ambos ya trabajaron juntos en la miniserie La vida en nuestro planeta, estrenada por Netflix en 2023.
Tecnología de cine para recrear el mundo prehistórico
Uno de los grandes atractivos de Los dinosaurios será su apartado visual. Para recrear la vida prehistórica, Netflix reunió a varios estudios de renombre.
La serie es una producción conjunta de:
Amblin Entertainment, la compañía fundada por Steven Spielberg
Silverback Films, especializada en documentales de naturaleza
Pero el elemento más llamativo es la participación de Industrial Light & Magic, el legendario estudio de efectos visuales creado por George Lucas.
Este estudio fue responsable de los efectos especiales de la saga Star Wars y de numerosas producciones de Hollywood. Su participación garantiza recreaciones digitales extremadamente realistas, algo clave para que el público se sumerja en el mundo de los dinosaurios.
Un estreno pensado para fans del cine y de la ciencia
Netflix espera que Los dinosaurios atraiga a públicos muy distintos. Por un lado, los fans de la saga Jurassic Park encontrarán un nuevo acercamiento al universo que popularizó Spielberg.
Por otro lado, los amantes de los documentales científicos tendrán acceso a una producción que combina divulgación con espectáculo visual.
El estreno del 6 de marzo será la prueba definitiva para comprobar si esta fórmula vuelve a conquistar a la audiencia.