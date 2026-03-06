Netflix sorprende con el estreno de la nueva serie corta de Steven Spielberg y tiene 4 episodios

Más de tres décadas después, el cineasta vuelve a acercarse a ese universo que ayudó a popularizar. Esta vez lo hace desde una perspectiva diferente: la divulgación científica y el documental cinematográfico.

La serie Los dinosaurios no forma parte oficial de la saga de Jurassic Park, pero sí se presenta como una especie de continuación espiritual. El propio proyecto busca despertar la misma fascinación por estas criaturas que la franquicia generó en el público durante años. El objetivo será claro: mostrar cómo vivieron realmente los dinosaurios y qué papel desempeñaron en la evolución de la vida en la Tierra.

Jurassic park.webp

Morgan Freeman vuelve a poner su voz a la historia

Uno de los elementos que más entusiasmo genera es la participación de Morgan Freeman. El reconocido actor será el encargado de narrar la versión en inglés de la serie.

No será la primera vez que Freeman colabore en un proyecto de este tipo. Su voz grave y pausada se convirtió en un sello de calidad en documentales históricos y científicos. En esta ocasión, su narración guiará al espectador a través de millones de años de evolución.

La colaboración entre Freeman y Spielberg tampoco es nueva. Ambos ya trabajaron juntos en la miniserie La vida en nuestro planeta, estrenada por Netflix en 2023.

Morgan Freeman

Tecnología de cine para recrear el mundo prehistórico

Uno de los grandes atractivos de Los dinosaurios será su apartado visual. Para recrear la vida prehistórica, Netflix reunió a varios estudios de renombre.

La serie es una producción conjunta de:

Amblin Entertainment, la compañía fundada por Steven Spielberg

Silverback Films, especializada en documentales de naturaleza

Pero el elemento más llamativo es la participación de Industrial Light & Magic, el legendario estudio de efectos visuales creado por George Lucas.

Este estudio fue responsable de los efectos especiales de la saga Star Wars y de numerosas producciones de Hollywood. Su participación garantiza recreaciones digitales extremadamente realistas, algo clave para que el público se sumerja en el mundo de los dinosaurios.

The Dinosaurs Netflix 1

Un estreno pensado para fans del cine y de la ciencia

Netflix espera que Los dinosaurios atraiga a públicos muy distintos. Por un lado, los fans de la saga Jurassic Park encontrarán un nuevo acercamiento al universo que popularizó Spielberg.

Por otro lado, los amantes de los documentales científicos tendrán acceso a una producción que combina divulgación con espectáculo visual.

El estreno del 6 de marzo será la prueba definitiva para comprobar si esta fórmula vuelve a conquistar a la audiencia.

Tráiler oficial de Los dinosaurios en Netflix