Dio nombre y apellido

Evangelina Anderson reveló quién filtró las fotos besándose con Ian Lucas e hizo una grave acusación

Evangelina Anderson contó quién habría sido la persona que filtró las fotos en las que se la ve besándose con Ian Lucas, minutos después del fuerte descargo del youtuber en su Instagram.

6 mar 2026, 18:04
Evangelina Anderson no anduvo con vueltas y aseguró que la persona que filtró las fotos en las que se la ve besándose con Ian Lucas tiene nombre y apellido, una revelación que sorprendió a todos.

Según explicó la modelo, detrás de la difusión de esas imágenes no habría habido una casualidad ni una filtración al azar. Por el contrario, deslizó que todo podría haber surgido desde el propio entorno de su excompañero de MasterChef Celebrity (Telefe), interesado en que el material saliera a la luz.

Para Anderson, la intención habría sido clara: instalar el tema en los medios y obtener algún tipo de beneficio mediático a partir de su nombre. Incluso, dejó entrever que la difusión de esas fotos también podría haber buscado reforzar la versión de que entre ellos existió un vínculo sentimental, algo que ella continúa negando cada vez que se le consulta al respecto.

Entre lágrimas, cuestionó la forma en que se difundieron las imágenes y apuntó directamente contra Ian y su entorno por la filtración. En ese contexto, deslizó que las fotos habrían sido enviadas a la prensa por el propio influencer o bien, por su representante (Lucas Sánchez) quien habría tenido un conflicto con Majo Martino, amiga de Evangelina, lo que —según sostuvo— terminó desatando toda la polémica. “Ian Lucas es un buen chico, la verdad que lo quiero un montón, pero está mal asesorado”, aseguró Anderson.

Y finalmente explicó el contexto de ambos documentos que salieron a la luz en SQP (América TV) y aseguró que la imagen fue enviada por el influencer: “Él mandó la foto de nosotros dos dándonos un pico, o su representante. Puedo explicar el contexto de esa foto, fue a la salida de una fiesta que organizó Luck Ra, y todos empezaron a gritar ‘pico, pico, pico’ ”.

Además, sostuvo que no se sintió "respetada". "Yo fui clara y sincera desde un principio, siempre dije que estoy soltera y sanando. Siempre dije lo mismo, en y fuera de cámara. Fue una persecución, todos los medios intentando que yo diga algo que no fue así, porque yo no lo sentí de esa manera", agregó con sinceridad.

Si bien aseguró que no se pueden "juzgar los sentimientos de los demás", profundizó con fuerte énfasis: "¿Cómo puede ser que un hombre salga a mostrar una foto?".

