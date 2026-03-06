Evangelina Anderson reveló quién filtró las fotos besándose con Ian Lucas e hizo una grave acusación

Y finalmente explicó el contexto de ambos documentos que salieron a la luz en SQP (América TV) y aseguró que la imagen fue enviada por el influencer: “Él mandó la foto de nosotros dos dándonos un pico, o su representante. Puedo explicar el contexto de esa foto, fue a la salida de una fiesta que organizó Luck Ra, y todos empezaron a gritar ‘pico, pico, pico’ ”.

Además, sostuvo que no se sintió "respetada". "Yo fui clara y sincera desde un principio, siempre dije que estoy soltera y sanando. Siempre dije lo mismo, en y fuera de cámara. Fue una persecución, todos los medios intentando que yo diga algo que no fue así, porque yo no lo sentí de esa manera", agregó con sinceridad.

Si bien aseguró que no se pueden "juzgar los sentimientos de los demás", profundizó con fuerte énfasis: "¿Cómo puede ser que un hombre salga a mostrar una foto?".