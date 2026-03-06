A24.com

El fuerte comunicado de Gran Hermano 2026 tras el escándalo con Danelik

Gran Hermano emitió un fuerte comunicado tras el polémico video que se viralizó de Danelik. ¡Enterate!

6 mar 2026, 17:38
La producción de Gran Hermano Generación Dorada(Telefe) reaccionó luego de que se viralizara un video en el que Danelik aseguraba que en el confesionario le habían entregado un cigarrillo de marihuana. El episodio generó preocupación y motivó un comunicado oficial que leyó Andrea del Boca frente a toda la casa.

"En la madrugada de hoy sucedió un episodio que me llena de preocupación. Danelik afirmó, de manera jocosa, que en el confesionario le fue entregado un cigarrillo de marihuana e invitó a algunas compañeras a fumarlo", comenzó el mensaje.

Escándalo en Gran Hermano: convocaron a Santiago del Moro y evalúan sancionar a Danelik tras su polémico video

escandalo en gran hermano: convocaron a santiago del moro y evaluan sancionar a danelik tras su polemico video

La producción explicó que la participante fue convocada para dar explicaciones: "Esta mañana llamé a Danelik al confesionario para pedirle explicaciones. Ella aclaró que se trató de una broma y reconoció su equivocación. Le respondí que no voy a aceptar mentiras de ese tipo, que fue un comentario inaceptable y que, de repetirse otro hecho semejante, evaluaré una severa sanción".

El comunicado también subrayó la postura del programa: "A raíz de lo sucedido, quiero decirles que no voy a tolerar situaciones que pongan en duda mi compromiso con la salud de cada uno de ustedes y que rechazo este tipo de conductas totalmente contrarias al espíritu del juego. Espero que todos, en especial Danelik, reflexionen al respecto. Hay mensajes que no deben darse y estaré muy atento para que un hecho de estas características no vuelva a suceder".

Por último, la advertencia fue contundente: "Y reitero, de repetirse un hecho similar, evaluaré tomar medidas severas, las cuales pueden incluir hasta la expulsión".

El polémico video de Danelik en Gran Hermano Generación Dorada

Una conversación dentro de la casa de Gran Hermano 2026 (Telefe) se convirtió en tendencia en redes sociales después de que Danelik hiciera referencia a haber recibido un cigarrillo en el confesionario. El comentario despertó dudas sobre lo que ocurre fuera de cámara y generó un intenso debate entre los seguidores. En ese momento, la participante sugirió salir al patio para compartirlo con sus compañeras.

"Vamos a fumarnos un porro afuera, ¿querés?", se escucha en el video, mientras la joven invita a otras jugadoras y exhibe un comportamiento exaltado frente a las cámaras.

La secuencia, difundida también por la cuenta de El ejército de LAM, muestra cómo Danelik intenta persuadir al resto de las participantes para que se sumen a su propuesta. Ante la indiferencia de una compañera que permanecía de espaldas, la concursante redobló la apuesta con una frase que encendió aún más la polémica.

"Vamos, sí tengo. Me pasaron uno del confesionario", aseguró en medio de la charla. Sus palabras generaron una inmediata reacción en redes sociales, donde los fanáticos del reality comenzaron a especular con la posibilidad de que el cigarrillo hubiera sido entregado dentro del programa. La transmisión en vivo se interrumpió poco después.

