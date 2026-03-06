El fuerte comunicado de Gran Hermano 2026 tras el escándalo con Danelik

Por último, la advertencia fue contundente: "Y reitero, de repetirse un hecho similar, evaluaré tomar medidas severas, las cuales pueden incluir hasta la expulsión".

Embed

El polémico video de Danelik en Gran Hermano Generación Dorada

Una conversación dentro de la casa de Gran Hermano 2026 (Telefe) se convirtió en tendencia en redes sociales después de que Danelik hiciera referencia a haber recibido un cigarrillo en el confesionario. El comentario despertó dudas sobre lo que ocurre fuera de cámara y generó un intenso debate entre los seguidores. En ese momento, la participante sugirió salir al patio para compartirlo con sus compañeras.

"Vamos a fumarnos un porro afuera, ¿querés?", se escucha en el video, mientras la joven invita a otras jugadoras y exhibe un comportamiento exaltado frente a las cámaras.

La secuencia, difundida también por la cuenta de El ejército de LAM, muestra cómo Danelik intenta persuadir al resto de las participantes para que se sumen a su propuesta. Ante la indiferencia de una compañera que permanecía de espaldas, la concursante redobló la apuesta con una frase que encendió aún más la polémica.

"Vamos, sí tengo. Me pasaron uno del confesionario", aseguró en medio de la charla. Sus palabras generaron una inmediata reacción en redes sociales, donde los fanáticos del reality comenzaron a especular con la posibilidad de que el cigarrillo hubiera sido entregado dentro del programa. La transmisión en vivo se interrumpió poco después.