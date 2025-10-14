El video de Lali Espósito con una picante indirecta tras perder la final de La Voz Argentina 2025

Más allá del posteo en clave de humor, Lali también publicó un mensaje destacando el programa de Telefe. "Bueeeeeno terminó @LaVozArgentina Hermosa experiencia ! Gracias a mis compañeros coaches increíbles! Felicidades Primo y Nicolás!!, expresó.

lali posteo

Y finalizó: "Alan sos el campeón de mi vida! Te admiro! Gracias a los que votaron al #TeamLali pero sobre todo a los que nos acompañaron todas las noches en esta edición! Me despido de este show hermoso! Gracias La voz por tanto. Gracias!".

¿Cómo fue la final de La Voz Argentina 2025?

El pasado lunes, Nicolás Behringer se convirtió en el gran ganador de La Voz Argentina 2025 (Telefe), el reality musical conducido por Nico Occhiato. El joven, representante del Team Luck Ra, fue elegido por el voto del público y se llevó el premio mayor.

Antes de conocerse el veredicto, los cuatro finalistas subieron al escenario para cantar junto a sus respectivos coaches, en una noche que combinó talento, complicidad y momentos inolvidables.

Eugenia Rodríguez, del Team Miranda!, interpretó con el dúo el clásico “Valiente” de Pimpinela, en una versión que fue celebrada en el estudio. Por su parte, Milagros Amud, del Team Soledad, emocionó con su interpretación de “Garganta con arena”, de Cacho Castaña, junto a Soledad Pastorutti.

Luego, Nicolás tuvo su momento destacado al cantar junto a su coach “Que me falte todo”, mientras que Alan Lez, del Team Lali, se lució interpretando “33” con Lali Espósito, en una performance que encendió el escenario.

En las primeras galas, Nicolás había compartido detalles de su historia personal que conmovieron al jurado y al público. “Mi historia... es muy difícil de marcar algo en particular, porque transité una cantidad de cosas en una poca cantidad de años que siento que fueron muchas vidas al mismo tiempo”, había expresado capítulos atrás.

El joven también contó que hace seis años perdió a su padre, quien era su único vínculo cercano. “Hace 6 años falleció mi viejo, que era el único vínculo cercano. En el momento en que eso pasó me hice tutor de ella (hermana). Hace unos cuantos años que estamos solos, vivimos por nuestra cuenta, somos ella y yo nomás. Somos el círculo completo, es un dúo familiar”, había agregado.

Además, relató que su sustento diario proviene de cantar en la calle, una actividad que le permitió seguir adelante y sostener a su hermana. Su historia de lucha, resiliencia y amor fraternal fue una constante a lo largo del certamen y se convirtió en uno de los pilares de su conexión con el público.

Y así fue. Con el voto del público y una historia que inspiró a todos, Behringer se consagró como la voz del país.