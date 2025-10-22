Netflix y Mario Casas brillan con la película española que nadie deja de ver y todos están comentando

Un día, Javier descubre que aún conserva un juego de llaves de su antiguo hogar. Movido por la curiosidad y la frustración, empieza a espiar a los nuevos inquilinos, una joven pareja formada por Tomás (Mario Casas) y Lara (Bruna Cusí). Lo que comienza como una intrusión inocente se transforma rápidamente en una invasión total.

A medida que Javier se infiltra en la vida de los nuevos dueños, su deseo por recuperar su antigua existencia se vuelve incontrolable. No le importa manipular, mentir o incluso destruir a quienes se interpongan en su camino. El espectador asiste, casi sin darse cuenta, a una transformación psicológica profunda: el paso de un hombre frustrado a un verdadero villano.

Hogar Netflix 2

Mario Casas arrasa en Netflix con "Hogar"

Mario Casas, conocido por su versatilidad y carisma, interpreta a Tomás, el nuevo inquilino del apartamento. Su personaje, aparentemente seguro y exitoso, esconde grietas emocionales que Javier aprovecha con una precisión casi quirúrgica.

Casas aporta humanidad y vulnerabilidad a su papel, generando un contraste notable con la calculadora frialdad del protagonista. Esa tensión entre ambos actores mantiene la historia en constante ebullición.

El elenco principal de "Hogar", la película

Javier Gutiérrez

Mario Casas

Bruna Cusí

Ruth Díaz

Hogar Netflix 3

El cine español es protagonista en Netflix

El éxito de Hogar no solo demuestra la calidad de sus intérpretes y directores, sino también el momento dorado que vive el cine español en Netflix. En los últimos años, la plataforma ha apostado por producciones de alto nivel como El inocente, Hasta el cielo y El practicante, todas con la presencia estelar de Mario Casas, quien se consolida como uno de los rostros más reconocidos del streaming.

El actor ha sabido reinventarse, pasando de ídolo juvenil a intérprete maduro capaz de encarnar personajes complejos y oscuros. Su participación en Hogar reafirma esa evolución artística y su compromiso con proyectos que desafían los límites del género.

Hogar Netflix 4

Por que ver "Hogar" en Netflix

Hogar no ofrece respuestas fáciles. Su final, tan inquietante como inesperado, deja al espectador reflexionando sobre los límites entre el éxito y la moralidad. Es, en esencia, una advertencia sobre los peligros de medir el valor propio por los logros materiales.

Con Javier Gutiérrez en un papel impecable y Mario Casas brillando en cada escena, la película se ha ganado su lugar entre las producciones más intensas del catálogo de Netflix. Y aunque no todos se atreverán a volver a verla, pocos podrán olvidarla.

Tráiler de "Hogar" en Netflix