En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Mario Casas
STREAMING

Netflix y Mario Casas brillan con la película española que nadie deja de ver y todos están comentando

Mario Casas conquista al público de Netflix con una película de intriga que muestra hasta dónde puede llegar la obsesión por recuperar una vida perdida.

Netflix y Mario Casas brillan con la película española que nadie deja de ver y todos están comentando. (Foto: Archivo)

Netflix y Mario Casas brillan con la película española que nadie deja de ver y todos están comentando. (Foto: Archivo)

Netflix y Mario Casas se han convertido en una dupla imparable dentro del cine español contemporáneo. La plataforma de streaming ha vuelto a causar furor con una producción intensa y psicológicamente perturbadora: "Hogar". Protagonizada por Javier Gutiérrez, Mario Casas y Bruna Cusí, esta película se ha posicionado entre las más vistas en varios países.

Leé también Diego Peretti arrasa en Netflix con la comedia romántica más vista y es la película del año
Diego Peretti arrasa en Netflix con la comedia romántica más vista y es la película del año. (Foto: Captura de pantalla)

Pocos imaginaban que Hogar se transformaría en una de las películas más comentadas del catálogo de Netflix. Desde su estreno, los usuarios no han dejado de hablar de la tensión, la ambigüedad moral y el impresionante duelo actoral entre Gutiérrez y Casas.

El film, dirigido por los hermanos David y Àlex Pastor, aborda un tema universal: la caída de un hombre acostumbrado al éxito que no acepta su nuevo lugar en el mundo. Con un ritmo inquietante y una atmósfera cargada de suspenso, la historia se mete en la mente de un personaje que pasa de víctima a depredador con una naturalidad escalofriante.

Hogar Netflix 1

De qué trata "Hogar", la película de Netflix

La trama gira en torno a Javier Muñoz, interpretado magistralmente por Javier Gutiérrez, un publicista que alguna vez disfrutó de un estatus económico y social privilegiado. Sin embargo, la crisis y el desempleo lo empujan a abandonar su lujoso piso junto a su familia. Lo que parece un simple golpe de la vida se convierte en el detonante de una obsesión peligrosa.

Un día, Javier descubre que aún conserva un juego de llaves de su antiguo hogar. Movido por la curiosidad y la frustración, empieza a espiar a los nuevos inquilinos, una joven pareja formada por Tomás (Mario Casas) y Lara (Bruna Cusí). Lo que comienza como una intrusión inocente se transforma rápidamente en una invasión total.

A medida que Javier se infiltra en la vida de los nuevos dueños, su deseo por recuperar su antigua existencia se vuelve incontrolable. No le importa manipular, mentir o incluso destruir a quienes se interpongan en su camino. El espectador asiste, casi sin darse cuenta, a una transformación psicológica profunda: el paso de un hombre frustrado a un verdadero villano.

Hogar Netflix 2

Mario Casas arrasa en Netflix con "Hogar"

Mario Casas, conocido por su versatilidad y carisma, interpreta a Tomás, el nuevo inquilino del apartamento. Su personaje, aparentemente seguro y exitoso, esconde grietas emocionales que Javier aprovecha con una precisión casi quirúrgica.

Casas aporta humanidad y vulnerabilidad a su papel, generando un contraste notable con la calculadora frialdad del protagonista. Esa tensión entre ambos actores mantiene la historia en constante ebullición.

El elenco principal de "Hogar", la película

  • Javier Gutiérrez
  • Mario Casas
  • Bruna Cusí
  • Ruth Díaz
Hogar Netflix 3

El cine español es protagonista en Netflix

El éxito de Hogar no solo demuestra la calidad de sus intérpretes y directores, sino también el momento dorado que vive el cine español en Netflix. En los últimos años, la plataforma ha apostado por producciones de alto nivel como El inocente, Hasta el cielo y El practicante, todas con la presencia estelar de Mario Casas, quien se consolida como uno de los rostros más reconocidos del streaming.

El actor ha sabido reinventarse, pasando de ídolo juvenil a intérprete maduro capaz de encarnar personajes complejos y oscuros. Su participación en Hogar reafirma esa evolución artística y su compromiso con proyectos que desafían los límites del género.

Hogar Netflix 4

Por que ver "Hogar" en Netflix

Hogar no ofrece respuestas fáciles. Su final, tan inquietante como inesperado, deja al espectador reflexionando sobre los límites entre el éxito y la moralidad. Es, en esencia, una advertencia sobre los peligros de medir el valor propio por los logros materiales.

Con Javier Gutiérrez en un papel impecable y Mario Casas brillando en cada escena, la película se ha ganado su lugar entre las producciones más intensas del catálogo de Netflix. Y aunque no todos se atreverán a volver a verla, pocos podrán olvidarla.

Tráiler de "Hogar" en Netflix

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Mario Casas película
Notas relacionadas
Netflix: Daniel Hendler y Carla Peterson arrasan con una nueva película y es la más vista del momento
Furor en Netflix por su nueva serie corta: apenas tiene 4 episodios y se basa en hechos reales
Netflix: Emma Stone y Joaquin Phoenix se lucen en la mejor película romántica de Woody Allen

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar