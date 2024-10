Nicole Kidman sorprende en el primer tráiler de "Babygirl", la película erótica más esperada del año

De qué trata "Babygirl"

En Babygirl, la historia de Romy no es solo la de una mujer en medio de una crisis matrimonial, sino también la de alguien que está tratando de descubrir quién es realmente. A medida que se ve inmersa en esta relación con Samuel, su becario, Romy comienza a cuestionar los valores que hasta ese momento habían definido su vida. Su lucha interna por mantener su imagen pública de éxito profesional mientras cede en su vida privada crea un fascinante juego de tensiones que es el núcleo del filme.

Diseño sin título (1).jpg Halina Reijn dirige a Nicole Kidman en "Babygirl", un thriller erótico que desafía tabúes.

Este viaje hacia la liberación sexual, pero también hacia el autodescubrimiento, es uno de los grandes atractivos de Babygirl. La película explora cómo el deseo y el poder pueden estar entrelazados de formas complejas y, a menudo, destructivas. Nicole Kidman brilla en su interpretación de una mujer que se siente atrapada entre dos mundos, ambos con reglas distintas, pero igualmente implacables.

Un tráiler que provoca

El primer tráiler de Babygirl fue lanzado por la productora A24, conocida por éxitos como Everything Everywhere All at Once y The Whale, y desde entonces ha sido objeto de un amplio debate. La cinta toca temas controvertidos como el deseo sexual en la madurez, las relaciones de poder y la liberación personal, todo envuelto en una atmósfera de thriller erótico que promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

En el tráiler, se puede vislumbrar la historia de Romy (interpretada por Nicole Kidman), una poderosa ejecutiva que se involucra en una intensa relación extramarital con Samuel, un joven becario interpretado por Harris Dickinson. Lo que comienza como un romance prohibido se transforma rápidamente en una dinámica de poder y sumisión, donde Romy cede el control de su vida personal mientras mantiene una posición dominante en su trabajo. Esta exploración de los roles tradicionales de género y la dinámica de poder en las relaciones es uno de los elementos que más llama la atención del filme.

Mirá el tráiler de "Babygirl"

Embed

Un elenco de lujo para una historia audaz

Nicole Kidman, como siempre, logra desafiarse a sí misma en su interpretación de Romy, un personaje que pasa de ser una figura de autoridad en su entorno laboral a una mujer que descubre nuevas facetas de su sexualidad. La dualidad de su personaje, que lucha entre su vida pública y privada, promete ser uno de los aspectos más fascinantes de la película.

Junto a ella, Harris Dickinson, conocido por su trabajo en películas como The King's Man, se destaca en su rol de Samuel, un joven becario que altera el orden en la vida de Romy y provoca una profunda crisis en su matrimonio. Antonio Banderas interpreta a Jacob, el esposo de Romy, un hombre que se convierte en la víctima colateral de las decisiones de su esposa. Esta colaboración entre Banderas y Kidman añade aún más interés, ya que los actores ya han compartido pantalla en el pasado, y su química promete ser explosiva.

Diseño sin título (2).jpg "Babygirl": Nicole Kidman protagoniza el filme erótico más esperado del año.

Un éxito seguro en taquilla

Con un elenco estelar, una directora visionaria y una trama que promete generar debates, Babygirl se perfila como uno de los grandes éxitos del cine en 2024. La mezcla de erotismo, drama psicológico y tensión promete atraer tanto a los cinéfilos como al público general. Además, el hecho de que Nicole Kidman vuelva a estar en el centro de la conversación, tanto por su actuación como por su capacidad para elegir proyectos audaces, solo aumenta las expectativas en torno a la película.

Aunque aún falta para su estreno oficial en los cines, el impacto de Babygirl ya se siente, y todo indica que será una de las producciones más comentadas y polémicas del año. Desde su estreno en festivales hasta su llegada a la gran pantalla, el filme promete no dejar a nadie indiferente.