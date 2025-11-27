Ñoquis del 29: por qué se coloca un billete debajo del plato para atraer la prosperidad

La otra versión se basa en la vida cotidiana de los inmigrantes italianos que llegaron al Río de la Plata. A fin de mes, cuando el dinero escaseaba, los ñoquis de papa eran un plato barato y rendidor.

Las familias que estaban mejor económicamente solían invitar a aquellos que recién llegaban o que atravesaban dificultades y, como gesto solidario, dejaban unas monedas bajo el plato. Con el tiempo, ese hábito se transformó en un ritual mensual para atraer buena suerte.

Ñoquis de espinaca: la receta que vas a querer hacer todos los 29

187_receta-1200x675

Para quienes quieran sumarse a la tradición de una manera distinta este 29, una buena opción es preparar una variante colorida y sabrosa: ñoquis de espinaca.

Esta receta no solo es más simple de lo que parece, sino que también permite jugar con distintas salsas: desde una simple manteca y queso hasta una salsa blanca suave o una opción de tomate casera. A continuación, los ingredientes y el paso a paso para prepararlos en casa.

Ingredientes para hacer ñoquis de espinaca

500 g de espinaca fresca (puede usarse congelada, bien escurrida)

1 huevo

100 g de queso rallado (preferentemente tipo parmesano)

250 g de harina 0000 (aproximadamente, puede variar)

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

Paso a paso: cómo hacer ñoquis de espinaca

noquis_de_espinaca