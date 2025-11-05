El relleno que cambia todo: así se preparan los ñoquis de espinaca caseros más tentadores

150 gramos de ricota o queso crema.

50 gramos de queso rallado (parmesano o similar).

Un toque de nuez moscada y sal.

Esta combinación logra un equilibrio ideal entre sabor, suavidad y textura, además de aportar color y nutrientes gracias a la espinaca.

Paso a paso: cómo hacer ñoquis de espinaca rellenos

Preparar la espinaca: lavar bien las hojas y cocinarlas apenas unos minutos en agua caliente. Escurrir muy bien y picar fino.

Armar la masa: mezclar la espinaca con el puré de papa, el huevo, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Incorporar de a poco la harina hasta lograr una masa blanda pero que no se pegue en las manos.

Preparar el relleno: en un bowl, mezclar la ricota con el queso rallado y los condimentos.

Formar los ñoquis: tomar una porción de masa, aplastarla levemente y colocar una pequeña cantidad de relleno en el centro. Cerrar con cuidado, dándole forma redondeada o de bolita.

Cocinar: hervir abundante agua con sal y cocinar los ñoquis hasta que suban a la superficie. Retirarlos con espumadera.

Salsas que realzan su sabor

Los ñoquis de espinaca combinan muy bien con diferentes tipos de salsas. Algunas de las más elegidas son:

Salsa de crema y nueces: ideal para resaltar el sabor del relleno.

Fileto clásico: liviano, con tomate y albahaca fresca.

Manteca y salvia: simple y aromática, perfecta para los que prefieren algo suave.

También se pueden gratinar al horno con una capa de queso rallado por encima, logrando una textura crocante irresistible.

Un plato casero que conquista

Lo que hace especiales a los ñoquis de espinaca rellenos es su versatilidad: pueden servirse como plato principal en una cena especial, pero también como una comida simple y nutritiva de todos los días. Aportan proteínas, hierro y fibra, y son una excelente forma de incorporar verduras en una preparación que gusta a grandes y chicos.

Su preparación casera tiene un encanto extra. Amás, rellenas y cocinás cada pieza con tus propias manos, algo que transforma una comida en una experiencia. Además, pueden prepararse con anticipación y congelarse antes de la cocción, lo que los convierte en una opción práctica para tener lista en cualquier momento.