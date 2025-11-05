En vivo Radio La Red
El relleno que cambia todo: así se preparan los ñoquis de espinaca caseros más tentadores

Con una textura suave y un sabor único, los ñoquis de espinaca rellenos se convirtieron en una opción casera ideal para quienes buscan algo distinto sin dejar de lado lo tradicional. Te contamos cómo prepararlos paso a paso.

Los ñoquis son protagonistas de muchas mesas argentinas. Pero en los últimos tiempos, una versión más colorida y sabrosa empezó a ganar terreno: los ñoquis de espinaca rellenos. Con su tono verde intenso y su textura suave, son una alternativa perfecta para quienes quieren sumar verduras al plato sin resignar sabor.

image

Además, su relleno —que puede ser de ricota, queso o una mezcla cremosa— les da un toque especial y convierte una receta simple en un plato digno de restaurante. Lo mejor es que se pueden hacer en casa con ingredientes básicos y sin necesidad de máquinas especiales.

Ingredientes para hacer ñoquis de espinaca rellenos caseros

Para la masa:

  • 250 gramos de espinaca cocida y bien escurrida.

  • 1 huevo.

  • 300 gramos de puré de papa.

  • 150 gramos de harina (aproximadamente, según la humedad).

  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.

Para el relleno (opcional, pero muy recomendado):

  • 150 gramos de ricota o queso crema.

  • 50 gramos de queso rallado (parmesano o similar).

  • Un toque de nuez moscada y sal.

Esta combinación logra un equilibrio ideal entre sabor, suavidad y textura, además de aportar color y nutrientes gracias a la espinaca.

Paso a paso: cómo hacer ñoquis de espinaca rellenos

  • Preparar la espinaca: lavar bien las hojas y cocinarlas apenas unos minutos en agua caliente. Escurrir muy bien y picar fino.

  • Armar la masa: mezclar la espinaca con el puré de papa, el huevo, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Incorporar de a poco la harina hasta lograr una masa blanda pero que no se pegue en las manos.

  • Preparar el relleno: en un bowl, mezclar la ricota con el queso rallado y los condimentos.

  • Formar los ñoquis: tomar una porción de masa, aplastarla levemente y colocar una pequeña cantidad de relleno en el centro. Cerrar con cuidado, dándole forma redondeada o de bolita.

  • Cocinar: hervir abundante agua con sal y cocinar los ñoquis hasta que suban a la superficie. Retirarlos con espumadera.

Salsas que realzan su sabor

Los ñoquis de espinaca combinan muy bien con diferentes tipos de salsas. Algunas de las más elegidas son:

  • Salsa de crema y nueces: ideal para resaltar el sabor del relleno.

  • Fileto clásico: liviano, con tomate y albahaca fresca.

  • Manteca y salvia: simple y aromática, perfecta para los que prefieren algo suave.

También se pueden gratinar al horno con una capa de queso rallado por encima, logrando una textura crocante irresistible.

Un plato casero que conquista

Lo que hace especiales a los ñoquis de espinaca rellenos es su versatilidad: pueden servirse como plato principal en una cena especial, pero también como una comida simple y nutritiva de todos los días. Aportan proteínas, hierro y fibra, y son una excelente forma de incorporar verduras en una preparación que gusta a grandes y chicos.

Su preparación casera tiene un encanto extra. Amás, rellenas y cocinás cada pieza con tus propias manos, algo que transforma una comida en una experiencia. Además, pueden prepararse con anticipación y congelarse antes de la cocción, lo que los convierte en una opción práctica para tener lista en cualquier momento.

