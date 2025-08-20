En vivo Radio La Red
Trends
Virgo
ASTROLOGÍA

Nueva Luna en Virgo: los 5 signos que deben soltar un hábito tóxico

La Nueva Luna en Virgo en la astrología abre un portal de limpieza y nuevos comienzos. Estos 5 signos sentirán con más fuerza algo que pesa.

Cada limpieza es un ritual de amor propio. Foto: Nueva Luna en Virgo

Cada limpieza es un ritual de amor propio. Foto: Nueva Luna en Virgo, Internet.

La Luna Nueva siempre abre la puerta a un nuevo ciclo, pero en Virgo se siente más fuerte: limpieza, orden, coherencia. Hoy la pregunta es simple: ¿qué hábito mantenés solo por costumbre aunque te quite energía?

Leé también Astrología: 4 signos bendecidos por el Sol en Leo y trígono con la Luna en Aries
Energía de fuego: Sol en Leo y Luna en Aries potencian a estos 4 signos

Virgo no te pide perfección, te pide coherencia. La energía lunar te invita a revisar qué sostenés desde la inercia: rutinas agotadoras, relaciones confusas, vicios pequeños que terminan grandes. Cortar no es perder: es ganar espacio para lo que viene.

Luna en Virgo: Los 5 signos más movilizados

Virgo: el reinicio arranca con vos. Tiempo de dejar de castigarte y empezar a cuidarte.

Piscis: relaciones confusas vuelven a escena. Tenés que soltar lo que ya drenó demasiado.

Géminis: tus rutinas necesitan un reset urgente. Simplificar es tu medicina.

Sagitario: dispersión y exceso ya no funcionan. Virgo te pide foco real.

Capricornio: revisar hábitos de trabajo y descanso será clave para sostenerte a largo plazo.

image
Nueva Luna en Virgo: cuando cortar un hábito abre la puerta al renacer. Foto: Nueva Luna en Virgo, Internet.

Nueva Luna en Virgo: cuando cortar un hábito abre la puerta al renacer. Foto: Nueva Luna en Virgo, Internet.

No se trata de perder, sino de renacer

La Nueva Luna en Virgo agosto 2025 enseña que cortar un hábito, aunque duela, es un acto de amor propio. Cada final abre un renacer más sano.

No hace falta nada grandilocuente: escribir en un papel lo que querés dejar atrás y quemarlo, ordenar un cajón que hace meses evitás abrir, o preparar una comida nutritiva para vos mismo. Son gestos mínimos que abren portales internos enormes.

De la exigencia al cuidado

Virgo puede ser exigente, pero también sabe de cuidado y detalle. Esta luna nueva es tu chance para transformar esa exigencia en ternura hacia vos: no para ser perfecto, sino para ser coherente con lo que realmente necesitás.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa la Nueva Luna en Virgo agosto 2025?

Es un portal energético que limpia hábitos y rutinas, ideal para reiniciar.

¿Qué signos lo sienten más?

Virgo, Piscis, Géminis, Sagitario y Capricornio.

¿Cómo aprovecharla?

Con rituales simples: escribir lo que querés soltar, ordenar un espacio físico, iniciar una rutina más liviana.

Se habló de
Virgo
