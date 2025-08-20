Nueva Luna en Virgo: los 5 signos que deben soltar un hábito tóxico

Géminis: tus rutinas necesitan un reset urgente. Simplificar es tu medicina.

Sagitario: dispersión y exceso ya no funcionan. Virgo te pide foco real.

Capricornio: revisar hábitos de trabajo y descanso será clave para sostenerte a largo plazo.

image Nueva Luna en Virgo: cuando cortar un hábito abre la puerta al renacer. Foto: Nueva Luna en Virgo, Internet.

No se trata de perder, sino de renacer

La Nueva Luna en Virgo agosto 2025 enseña que cortar un hábito, aunque duela, es un acto de amor propio. Cada final abre un renacer más sano.

No hace falta nada grandilocuente: escribir en un papel lo que querés dejar atrás y quemarlo, ordenar un cajón que hace meses evitás abrir, o preparar una comida nutritiva para vos mismo. Son gestos mínimos que abren portales internos enormes.

De la exigencia al cuidado

Virgo puede ser exigente, pero también sabe de cuidado y detalle. Esta luna nueva es tu chance para transformar esa exigencia en ternura hacia vos: no para ser perfecto, sino para ser coherente con lo que realmente necesitás.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa la Nueva Luna en Virgo agosto 2025?

Es un portal energético que limpia hábitos y rutinas, ideal para reiniciar.

¿Qué signos lo sienten más?

Virgo, Piscis, Géminis, Sagitario y Capricornio.

¿Cómo aprovecharla?

Con rituales simples: escribir lo que querés soltar, ordenar un espacio físico, iniciar una rutina más liviana.