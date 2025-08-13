Orina espumosa: cómo diferenciar la normal de la que puede indicar un problema renal

La proteinuria, o presencia de proteínas en la orina, es la causa principal de espuma persistente y abundante. Los riñones sanos filtran la sangre sin dejar pasar proteínas al líquido urinario, por lo que su aparición constante puede indicar daño en los filtros renales (glomérulos), enfermedades renales crónicas o agudas, o condiciones sistémicas como hipertensión o diabetes mal controladas.
Un estudio publicado en el Clinical Kidney Journal sugiere que la espuma urinaria puede servir como un marcador inicial de proteinuria en pacientes con enfermedad renal crónica.
Cómo cuidar los riñones
Mantener la salud renal implica hábitos simples:
-
Hidratación adecuada: beber suficiente agua facilita la filtración de toxinas.
-
Alimentación equilibrada: reducir el exceso de sal, grasas saturadas y proteínas.
-
Control de presión arterial y glucemia: la hipertensión y la diabetes son factores de riesgo importantes.
-
Evitar medicamentos que dañen los riñones: algunos analgésicos y antiinflamatorios pueden afectar la función renal si se usan de manera habitual.
-
Chequeos periódicos: especialmente si existen antecedentes familiares de enfermedad renal.