Orina espumosa: cómo diferenciar la normal de la que puede indicar un problema renal

La proteinuria, o presencia de proteínas en la orina, es la causa principal de espuma persistente y abundante. Los riñones sanos filtran la sangre sin dejar pasar proteínas al líquido urinario, por lo que su aparición constante puede indicar daño en los filtros renales (glomérulos), enfermedades renales crónicas o agudas, o condiciones sistémicas como hipertensión o diabetes mal controladas.

Un estudio publicado en el Clinical Kidney Journal sugiere que la espuma urinaria puede servir como un marcador inicial de proteinuria en pacientes con enfermedad renal crónica.

Cómo cuidar los riñones

riñones

Mantener la salud renal implica hábitos simples: