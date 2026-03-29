Tras el viaje fallido de Mauro Icardi y la China Suárez, el dato bomba que los vincula con Wanda Nara

China Suarez Mauro Icardi

Cómo fue el encuentro de Mauro Icardi y China Suárez con un empresario que reaviva la tensión con Wanda Nara

Mientras el viaje que tenían previsto no llegó a concretarse, un nuevo dato salió a la luz y volvió a poner en el centro de la escena el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Esta vez, el foco está puesto en un movimiento que mezcla negocios, estrategia y viejas relaciones comerciales.

Según reveló la periodista Naiara Vecchio, el futbolista y la actriz mantuvieron un encuentro con un empresario del rubro cosmético que anteriormente trabajó tanto con Wanda Cosmetics como con la marca de Zaira Nara.

“Anoche se juntaron con el empresario del laboratorio que trabajaba en los productos de Wanda Cosmetics y la marca de Zaira Nara. Icardi le habló para sacarle una línea también a la China. Wanda hoy trabaja su marca en otro lugar ”, detalló la periodista.

De acuerdo a esta versión, Icardi ya habría comenzado a mover fichas para impulsar una línea vinculada a la China Suárez, en un terreno donde Wanda supo posicionarse con fuerza en el pasado. Un gesto que, inevitablemente, vuelve a tensar aún más la relación entre ellos.

En paralelo a estos movimientos comerciales, la disputa legal entre Wanda Nara e Icardi suma nuevos capítulos. Desde la defensa de la empresaria anticiparon que pedirán una multa millonaria ante el juez Hagopian.

“Desde la defensa de Wanda Nara se pedirá al juez Hagopian una multa de 100 millones de pesos contra Icardi por no llevar a las niñas a la psicóloga se suma a la multa de 150 millones de pesos por los tres días que faltaron al colegio y no hicieron la tarea”, contó la periodista.

Ese reclamo se suma a un pedido previo de 150 millones de pesos, relacionado con supuestos incumplimientos en la rutina escolar de las hijas que tienen en común.

Así, entre proyectos comerciales cruzados, decisiones personales y un frente judicial cada vez más complejo, la historia entre Icardi, Wanda y la China sigue sumando capítulos cargados de tensión.