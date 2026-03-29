Tras el viaje fallido de Mauro Icardi y la China Suárez, el dato bomba que los vincula con Wanda Nara
Mauro Icardi y la China Suárez no pudieron viajar a Estambul por un problema y un movimiento inesperado volvió a vincularlos con Wanda Nara y reavivó el conflicto.
29 mar 2026, 22:16
Tras el viaje fallido de Mauro Icardi y la China Suárez, el dato bomba que los vincula con Wanda Nara
El viaje estaba completamente organizado, pero se cayó a último momento. Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez no pudieron salir del país rumbo a Estambul debido a una demora clave en Migraciones: los permisos necesarios para que los hijos de la actriz viajaran no fueron presentados dentro de los plazos correspondientes.
La información fue revelada por Naiara Vecchio, quien detalló que, si bien existía el consentimiento de los padres, el trámite no se completó a tiempo. Esto obligó a la pareja a reprogramar su partida.
"Por demora en la presentación en Migraciones de los permisos de los niños de Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña, Mauro Icardi y la China postergaron su vuelta a Estambul, Turquía, previsto para el viernes. Está el ´sí´ de los padres pero se retrasó el trámite", contó la periodista.
Mientras tanto, la pareja permanece en Buenos Aires y se muestran juntos, en medio de un contexto mediático cada vez más tenso que los vincula con Wanda Nara.
Cómo fue el encuentro de Mauro Icardi y China Suárez con un empresario que reaviva la tensión con Wanda Nara
Mientras el viaje que tenían previsto no llegó a concretarse, un nuevo dato salió a la luz y volvió a poner en el centro de la escena el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Esta vez, el foco está puesto en un movimiento que mezcla negocios, estrategia y viejas relaciones comerciales.
Según reveló la periodista Naiara Vecchio, el futbolista y la actriz mantuvieron un encuentro con un empresario del rubro cosmético que anteriormente trabajó tanto con Wanda Cosmetics como con la marca de Zaira Nara.
“Anoche se juntaron con el empresario del laboratorio que trabajaba en los productos de Wanda Cosmetics y la marca de Zaira Nara. Icardi le habló para sacarle una línea también a la China. Wanda hoy trabaja su marca en otro lugar ”, detalló la periodista.
De acuerdo a esta versión, Icardi ya habría comenzado a mover fichas para impulsar una línea vinculada a la China Suárez, en un terreno donde Wanda supo posicionarse con fuerza en el pasado. Un gesto que, inevitablemente, vuelve a tensar aún más la relación entre ellos.
En paralelo a estos movimientos comerciales, la disputa legal entre Wanda Nara e Icardi suma nuevos capítulos. Desde la defensa de la empresaria anticiparon que pedirán una multa millonaria ante el juez Hagopian.
“Desde la defensa de Wanda Nara se pedirá al juez Hagopian una multa de 100 millones de pesos contra Icardi por no llevar a las niñas a la psicóloga se suma a la multa de 150 millones de pesos por los tres días que faltaron al colegio y no hicieron la tarea”, contó la periodista.
Ese reclamo se suma a un pedido previo de 150 millones de pesos, relacionado con supuestos incumplimientos en la rutina escolar de las hijas que tienen en común.
Así, entre proyectos comerciales cruzados, decisiones personales y un frente judicial cada vez más complejo, la historia entre Icardi, Wanda y la China sigue sumando capítulos cargados de tensión.