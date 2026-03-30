Los filosos posteos de Wanda Nara en medio del ataque de celos de la China Suárez por Mauro Icardi

Eugenia la China Suárez y Mauro Icardi regresaron el domingo a la noche a Turquía después de pasar varios días en Argentina donde el futbolista se reencontró con sus dos hijas.
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La conductora Wanda Nara compartió nuevas postales en las redes desde Japón y la Argentina en medio de la versión de escándalo de la China Suárez y Mauro Icardi en un boliche.
Eugenia la China Suárez y Mauro Icardi regresaron el domingo a la noche a Turquía después de pasar varios días en Argentina donde el futbolista se reencontró con sus dos hijas.
Lo cierto es que horas antes de partir rumbo a Estambul, la pareja se vio envuelta en un trascendido de gran escándalo al asistir a un boliche de la Costanera Norte.
Allí estuvieron custodiados de cerca por un celoso operativo de seguridad y según circuló en las redes se habría dado un tenso momento entre la actriz con una joven que se acercó al futbolista con la intención de sacarse una foto.
En medio de este tema, quien rompió el silencio desde la virtualidad fue Wanda Nara, quien mostró qué fue lo que hizo en medio de las versiones de los supuesta escena de celos de la China a Icardi en la discoteca.
La conductora, lejos de meterse en la polémica, mostró cómo fue su regreso a la Argentina después de pasar unos días de vacaciones en Japón junto a su pareja, Martín Migueles. Y desde sus historias hizo referencia a lo que se viene en cuanto a laboral, su presente sentimental y el regreso a su hogar tras varios días.
"Novedades en skin care. Trabajando desde Japón, probando lo nuevo", expresó primero junto a una selfie. Y ya presente en la Argentina al día siguiente, reflejó en otra postal acompañada de sus hijas y sus amigas: "Domingo en Japón. Sábado a la noche en Baires, sleep over en casa". En otra imagen, se mostró bien acompañada por su novio en una imagen abrazados y dándose un beso.
Tras el final del reality gastronómico MasterChef Celebrity, Wanda Nara optó por mostrarse relajada de viaje con su pareja y optó por no meterse en la reciente polémica que envuelve a su máxima enemiga y su ex pareja.
El plan inicial de la China Suárez y Mauro Icardi era abandonar la Argentina el viernes 27 de marzo pero un pequeño percance retrasó todos los tiempos.
El conflicto surgió en los permisos para la salida de los pequeños Magnolia y Amancio, los hijos de Eugenia Suárez con Benjamín Vicuña, ya que los papeles no fueron presentados a tiempo ante Migraciones.
Aunque ambos padres habían dado su consentimiento, el trámite se demoró y eso obligó a la actriz y al futbolista a quedarse unos días más en Buenos Aires.
“Por demora en la presentación en Migraciones de los permisos de los niños de Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña, Mauro Icardi y la China postergaron su vuelta a Estambul. Está el ‘sí’ de los padres pero se retrasó el trámite”, detalló la periodista Naiara Vecchio.
Finalmente, el domingo por la noche, la China Suárez y Mauro Icardi pudieron partir a Turquía tras resolver este asunto administrativo.