Mauro Icardi se fue del país con la China Suárez y avanza con una jugada que complica a Wanda Nara

La advertencia previa no surtió efecto y el juez fue contundente: “Te doy los días que quieras, pero tenés que llevar a las nenas al colegio; si no, multa”. Con tres ausencias acumuladas, el futbolista enfrenta un golpe fuerte en lo económico y un panorama judicial cada vez más complejo.

El regreso a Estambul, lejos de ser un cierre tranquilo, deja al delantero del Galatasaray con más problemas que soluciones y a la pareja envuelta en un clima de incertidumbre.

naiara vecchio, wanda e icardi

Cómo fue la tensa escena de celos de la China Suárez a Mauro Icardi en un boliche

La presencia de la China Suárez y Mauro Icardi nunca pasa desapercibida, y en las últimas horas trascendió un supuesto escándalo que los habría tenido como protagonistas en una reconocida discoteca de la Costanera Norte.

Todo comenzó con la publicación de una usuaria en X, quien relató un episodio incómodo que involucró a la actriz y al futbolista durante esa salida nocturna.

"Me comenta una amiga de mucha confianza que anoche ella estaba en el boliche Caramelo y una modelo jovencita se acercó temerosa y respetuosa a pedirle unas fotos a Mauro y que la China como es su costumbre se le fue a la yugular, tuvieron que separarla", escribió la usuaria PaoShara.

El relato sobre esta supuesta escena de celos generó un fuerte revuelo en redes sociales, donde incluso se mencionó la posibilidad de que existan imágenes del momento. Según lo narrado, todo se habría desencadenado cuando una joven pidió una foto al deportista, gesto que no habría sido bien recibido por la China y que derivó en una reacción furiosa.

Por su parte, Yanina Latorre sumó más detalles sobre la salida de la pareja en Buenos Aires y aseguró que llegaron al boliche con un importante operativo de seguridad. "Mauro y la China solos en Caramelo, con guardaespaldas y sin amigos", precisó.

La conductora también ironizó sobre las medidas de seguridad. "Me cuentan que ayer en Caramelo te apuntaban con láser si sacabas el teléfono cerca de la China y Mauro. Jaja ¿hay algo más patético y marginal? ¿Quiénes son?", expresó indignada.

Finalmente, tras su estadía en el país, donde Icardi se reencontró con sus hijas, la pareja regresó a Turquía, dejando atrás los rumores y comentarios que surgieron en torno a su salida nocturna.