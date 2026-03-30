Mauro Icardi se fue del país con la China Suárez y avanza con una jugada que complica a Wanda Nara
Mauro Icardi y la China Suárez dejaron el país rumbo a Turquía en medio de sanciones judiciales y multas millonarias por incumplir con sus hijas.
30 mar 2026, 13:03
Mauro Icardi se fue del país con la China Suárez y avanza con una jugada que complica a Wanda Nara
La estadía de Mauro Icardi y la China Suárez en el país terminó con más polémicas que calma. Mientras Wanda Nara se encuentra en Japón, el futbolista volvió a quedar en el ojo de la tormenta por incumplir compromisos con sus hijas y partir sin resolver del todo sus asuntos legales.
El viaje tenía como objetivo atender cuestiones judiciales con la conductora de MasterChef, pero Icardi no quedó conforme con las decisiones del juez Adrián Hagopian.
Según reveló la periodista Naiara Vecchio en X, “la China Suárez y Mauro Icardi regresaron con los hijos de Eugenia a Estambul, Turquía. La acompañaron la mamá de la China y la niñera Lucero. Mientras, las abogadas de Icardi quieren plantear la recusación de Hagopian. ¿Recusar a un juez es lo último que se hace cuando ya perdiste?”.
El conflicto escaló cuando el magistrado decidió aplicar sanciones económicas. Tras reiteradas faltas, se estableció una multa de 50 millones de pesos por cada día que las niñas no asistan al colegio. Guido Záffora lo explicó en DDM (América TV): “El juez Hagopian acaba de fijar un horario para entregar a las niñas… El juez puso como orden apercibir a Mauro Icardi con 50 millones de pesos por día por no llevar a las niñas al colegio y a terapia”.
La advertencia previa no surtió efecto y el juez fue contundente: “Te doy los días que quieras, pero tenés que llevar a las nenas al colegio; si no, multa”. Con tres ausencias acumuladas, el futbolista enfrenta un golpe fuerte en lo económico y un panorama judicial cada vez más complejo.
El regreso a Estambul, lejos de ser un cierre tranquilo, deja al delantero del Galatasaray con más problemas que soluciones y a la pareja envuelta en un clima de incertidumbre.
Cómo fue la tensa escena de celos de la China Suárez a Mauro Icardi en un boliche
La presencia de la China Suárez y Mauro Icardi nunca pasa desapercibida, y en las últimas horas trascendió un supuesto escándalo que los habría tenido como protagonistas en una reconocida discoteca de la Costanera Norte.
Todo comenzó con la publicación de una usuaria en X, quien relató un episodio incómodo que involucró a la actriz y al futbolista durante esa salida nocturna.
"Me comenta una amiga de mucha confianza que anoche ella estaba en el boliche Caramelo y una modelo jovencita se acercó temerosa y respetuosa a pedirle unas fotos a Mauro y que la China como es su costumbre se le fue a la yugular, tuvieron que separarla", escribió la usuaria PaoShara.
El relato sobre esta supuesta escena de celos generó un fuerte revuelo en redes sociales, donde incluso se mencionó la posibilidad de que existan imágenes del momento. Según lo narrado, todo se habría desencadenado cuando una joven pidió una foto al deportista, gesto que no habría sido bien recibido por la China y que derivó en una reacción furiosa.
Por su parte, Yanina Latorre sumó más detalles sobre la salida de la pareja en Buenos Aires y aseguró que llegaron al boliche con un importante operativo de seguridad. "Mauro y la China solos en Caramelo, con guardaespaldas y sin amigos", precisó.
La conductora también ironizó sobre las medidas de seguridad. "Me cuentan que ayer en Caramelo te apuntaban con láser si sacabas el teléfono cerca de la China y Mauro. Jaja ¿hay algo más patético y marginal? ¿Quiénes son?", expresó indignada.
Finalmente, tras su estadía en el país, donde Icardi se reencontró con sus hijas, la pareja regresó a Turquía, dejando atrás los rumores y comentarios que surgieron en torno a su salida nocturna.