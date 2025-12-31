Pirotecnia: por qué es peligroso sedar a las mascotas y qué hacer en Año Nuevo
Con la llegada del Año Nuevo, la mayoría de perros y gatos experimentan ansiedad ante los estruendos causados por la pirotecnia.
Se acerca el Año Nuevo y lo que para muchos puede ser un motivo de celebración, para las mascotas suele convertirse en un momento de tensión, miedo y ansiedad cuando suenan los fuegos artificiales y los petardos. En ese contexto, es muy común que las mascotas tiemblen, jadeen, intenten esconderse o incluso huyan cuando escuchan los estruendos.
Durante mucho tiempo, una práctica habitual para esta fecha era sedar a las mascotas con el fin de “protegerlas” del ruido. Sin embargo, veterinarios y especialistas en comportamiento animal la desaconsejan.
Los sedantes no eliminan el miedo, solo inmovilizan al animal, que sigue sintiendo ansiedad. La utilización de este fármaco, además, puede generar riesgos físicos graves, como problemas de presión o complicaciones en mascotas con condiciones de salud preexistentes.
Por eso, la recomendación profesional es no medicar y optar por otras alternativas para manejar el estrés.
Consejos prácticos para proteger a la mascota en Año Nuevo
Para transitar la noche de Año Nuevo con mayor calma, se pueden aplicar diversas estrategias:
Ejercicio previo: paseos largos para perros; juegos y cepillado para gatos. Así se llega más relajado.
Refugio seguro: preparar un espacio cómodo dentro de casa con mantas, cojines y su cama.
Mantener la calma: la mascota percibe la energía; hablarle y actuar con serenidad ayuda a reducir el miedo.
Compañía constante: no dejar sola a la mascota durante los ruidos.
Distracción: Juguetes, snacks o juegos que mantengan la atención en otra cosa.
Feromonas o aromaterapia: difusores de feromonas o aceites relajantes (lavanda, siempre sin contacto directo).
Ropa de compresión: prendas tipo Thundershirt generan sensación de abrazo y reducen la ansiedad.
Puertas, ventanas y persianas cerradas: minimizar el ruido y evitar escapes.
Música relajante: listas en YouTube especialmente diseñadas para calmar a las mascotas durante varias horas.
Consulta profesional: si la mascota sufre ataques de pánico severos, consultar a un veterinario.
Después de los festejos es importante revisar que la mascota no haya sufrido lesiones, darle tiempo para relajarse y recompensarla con caricias y snacks.
Conviene observar su comportamiento durante los días siguientes y, si persiste la ansiedad, consultar con un profesional.