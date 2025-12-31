Pirotecnia: por qué es peligroso sedar a las mascotas y qué hacer en Año Nuevo

Consejos prácticos para proteger a la mascota en Año Nuevo

perro.pirotecnia

Para transitar la noche de Año Nuevo con mayor calma, se pueden aplicar diversas estrategias:

Ejercicio previo: paseos largos para perros; juegos y cepillado para gatos. Así se llega más relajado.

Refugio seguro: preparar un espacio cómodo dentro de casa con mantas, cojines y su cama.

Mantener la calma: la mascota percibe la energía; hablarle y actuar con serenidad ayuda a reducir el miedo.

Compañía constante: no dejar sola a la mascota durante los ruidos.

Distracción: Juguetes, snacks o juegos que mantengan la atención en otra cosa.

Feromonas o aromaterapia: difusores de feromonas o aceites relajantes (lavanda, siempre sin contacto directo).

Ropa de compresión: prendas tipo Thundershirt generan sensación de abrazo y reducen la ansiedad.

Puertas, ventanas y persianas cerradas: minimizar el ruido y evitar escapes.

Música relajante: listas en YouTube especialmente diseñadas para calmar a las mascotas durante varias horas.

Consulta profesional: si la mascota sufre ataques de pánico severos, consultar a un veterinario.

Después de los festejos es importante revisar que la mascota no haya sufrido lesiones, darle tiempo para relajarse y recompensarla con caricias y snacks.

Conviene observar su comportamiento durante los días siguientes y, si persiste la ansiedad, consultar con un profesional.