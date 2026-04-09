PlayStation 5: cómo y cuándo participar en las subastas de ARCA para comprar consolas desde $200 mil

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero puso en subasta pública doce consolas PlayStation 5 que fueron incautadas por la Dirección General de Aduanas.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero rematará consolas incautadas con precios base muy por debajo del mercado y ya hay fecha confirmada para participar en la subasta online.
Consolas PlayStation 5 incautadas serán subastadas por ARCA con precios base muy por debajo del mercado, en una venta online abierta al público.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero puso en subasta pública doce consolas PlayStation 5 que fueron incautadas por la Dirección General de Aduanas.
Entre los lotes se incluyen modelos PS5 estándar de 1 TB y PS5 Pro de 2 TB, todos con su control DualSense correspondiente.
Los precios base parten desde 200 mil pesos para las versiones de 1 TB. En los lotes de cuatro unidades, el valor inicial total es de aproximadamente 816 mil pesos. En tanto, las PS5 Pro de 2 TB tienen una base de 355.500 pesos.
Para tener en cuenta, el valor actual de una PlayStation 5 nueva en tiendas y en Mercado Libre ronda entre 1.300.000 y 1.500.000 pesos para la versión Slim estándar de 1 TB con lector de discos. En el caso de la versión Pro de 2 TB, los precios se ubican entre 1.800.000 y 2.500.000 pesos, según la tienda y el método de pago.
La subasta se realizará de forma electrónica el 23 de abril de 2026 a través del portal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
El objetivo de esta iniciativa es descongestionar los depósitos aduaneros y reducir los costos de almacenamiento de la mercadería secuestrada.
Para participar, los interesados deben ingresar al sitio subastas.bancociudad.com.ar, registrarse como usuario y suscribirse a la convocatoria. Una vez inscritos, deberán constituir un depósito en garantía del 10% del valor base del lote elegido, monto que se devuelve en caso de no resultar adjudicatario. El día de la subasta será necesario ingresar a la plataforma en el horario establecido para realizar las ofertas.
El retiro de los equipos deberá hacerse de forma presencial, en el lugar y bajo las condiciones establecidas en los pliegos. No se realizan envíos.