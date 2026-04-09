PlayStation 5: cómo y cuándo participar en las subastas de ARCA para comprar consolas desde $200 mil

Cómo será la subasta de las consolas PlayStation 5

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La subasta se realizará de forma electrónica el 23 de abril de 2026 a través del portal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo de esta iniciativa es descongestionar los depósitos aduaneros y reducir los costos de almacenamiento de la mercadería secuestrada.

Para participar, los interesados deben ingresar al sitio subastas.bancociudad.com.ar, registrarse como usuario y suscribirse a la convocatoria. Una vez inscritos, deberán constituir un depósito en garantía del 10% del valor base del lote elegido, monto que se devuelve en caso de no resultar adjudicatario. El día de la subasta será necesario ingresar a la plataforma en el horario establecido para realizar las ofertas.

El retiro de los equipos deberá hacerse de forma presencial, en el lugar y bajo las condiciones establecidas en los pliegos. No se realizan envíos.