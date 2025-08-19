Pepe Ochoa confirmó el romance entre un famoso jugador de Boca Juniors y una modelo millonaria

Este martes Pepe Ochoa en LAM (América TV) confirmó un romance que venía siendo rumor desde hace semanas: una modelo, nieta de una reconocida figura de la televisión argentina, estaría en pareja con un jugador de Boca Juniors.
Pepe Ochoa reveló que una modelo vinculada a una histórica figura de la televisión mantiene un vínculo amoroso con un reconocido jugador de Boca Juniors.
Durante el programa, el panelista lanzó una serie de pistas que generaron expectativa entre las angelitas: "Ella, famosa. Él, famoso"; "Ella, primer hervor. Él, llegando al segundo"; "No es mediática, pero no la conocemos por su talento"; "Él es muy famoso por su talento, ella, por su familia"; "Él, tope de gama, jugador de fútbol"; "Ella, modelo".
Ochoa detalló que el vínculo entre ambos no es reciente. “Viene de hace dos, tres meses. Rumores. Lo venimos siguiendo, lo venimos investigando y ayer van a un bar muy conocido”, relató.
Según el periodista, la pareja fue vista en una salida pública que no dejó lugar a dudas. “Estuvieron juntos, él es muy fachero. Se sientan en una mesa a los besos, los vio todo el mundo y después se retiraron juntos”, agregó.
Finalmente, reveló los nombres detrás del enigmático: “Él, jugador de Boca, es Nicolás Figal. Él está en un vínculo romántico con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez”.
En Intrusos (América TV) se dio a conocer que Susana Giménez atraviesa momentos de preocupación y se encuentra recluida en “La Mary”, su residencia en Punta del Este. La diva estaría afectada tanto por temas laborales como por situaciones familiares que la tienen inquieta.
En relación a su futuro en la pantalla de Telefe durante 2025, el periodista uruguayo Gustavo Descalzi reveló que los formatos de entretenimiento que el canal le propuso no terminaron de convencerla. Sin embargo, aún está en evaluación la posibilidad de realizar una serie de especiales con entrevistas internacionales de alto perfil.
Por otro lado, en cuanto a su entorno íntimo, Descalzi informó que el postoperatorio de su hija Mercedes no está siendo sencillo. “El dolor era insoportable entre la prótesis y la base del hueso”, explicó, y agregó que la recuperación será “un proceso largo” que se extenderá durante todo el mes de marzo.
Además, el periodista contó que Susana está muy molesta con su nieta Lucía Celasco, quien permanece en Miami a pesar del delicado estado de salud de su madre. Esta actitud habría generado un fuerte enojo en la conductora.
Uno de los motivos que más le dolió a Susana fue que Lucía no asistiera a su cumpleaños, alegando que su vuelo se había retrasado. “Le puso la excusa que se retrasó el vuelo”, confió Descalzi, y detalló que Susana tenía reservados dos platos en la mesa, ya que su nieta iba a asistir acompañada por su pareja.
Otro gesto que habría generado malestar fue la aparente indiferencia de Lucía frente al accidente de su madre. “La despreocupación que ha tenido Lucía por el accidente de la madre” fue lo que más impactó a Susana, según el periodista. “No deja de ser una intervención, no deja de ser algo para preocuparse”, remarcó Descalzi, explicando así el estrés y el enojo que mantienen a la diva alejada del foco público.