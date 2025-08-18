En vivo Radio La Red
Boca y la esperanza de la Copa Libertadores 2026: cómo quedó en la tabla tras la victoria

Con la goleada 3-0 ante Independiente Rivadavia, Boca cortó una sequía de 120 días y escaló posiciones en la Tabla Anual. ¿Qué tan cerca está de la Copa Libertadores 2026?

La formación de Boca ante Independiente Rivadavia

Después de una larga racha sin victorias, Boca Juniors volvió a sumar de a tres tras la contundente goleada 3-0 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza. La victoria marcó el primer triunfo de Miguel Ángel Russo en su tercer ciclo y puso fin a una histórica sequía de 12 partidos sin ganar.

Con la eliminación de la Copa Argentina en octavos de final, el Xeneize tiene ahora un único objetivo para lo que queda de la temporada: conseguir un boleto a la Copa Libertadores 2026. Para lograrlo, existen dos vías: ganar el Torneo Clausura o ubicarse entre los tres mejores equipos de la Tabla Anual.

¿Cómo está Boca en la Tabla Anual para la Copa Libertadores 2026?

El flojo rendimiento a lo largo del año había dejado a Boca lejos de los primeros puestos, pero el triunfo ante Independiente Rivadavia fue clave. Con estos tres puntos, el Xeneize trepó al tercer lugar de la Tabla Anual, acumulando 39 unidades, y por el momento se ubica en la Fase 2 de clasificación a la Libertadores.

La victoria permitió aprovechar los tropiezos de sus rivales y mantener viva la ilusión de clasificar. Con 11 encuentros por disputar, Boca buscará sumar la mayor cantidad de puntos posibles para asegurar su lugar en la próxima edición del torneo continental.

Próximamente, el equipo recibirá a Banfield en La Bombonera, esperando además que River Plate o Rosario Central pierdan puntos, lo que podría acercar aún más al Xeneize a los puestos de clasificación.

Cuál es la posición de Boca en el Torneo Clausura 2025

En la primera parte del Torneo Clausura, Boca había quedado relegado en la parte baja de la Zona A debido a su racha negativa. Sin embargo, la goleada en Mendoza permitió escalar posiciones, ubicándose 10° en la tabla, a solo un punto de Tigre, quien ocupa actualmente el último lugar para acceder a octavos de final.

Con esta mejora, el Xeneize no solo recuperó confianza, sino que también se posiciona como candidato a pelear por los puestos de playoffs en el Clausura. La victoria, con goles de Leandro Paredes, Exequiel Palacios y Alan Velasco, además de cortar la sequía histórica, le dio al plantel un envión anímico crucial para el tramo final de la temporada.

Qué significa esta victoria para Boca y su estrategia de clasificación

El triunfo ante Independiente Rivadavia no solo representa el fin de una racha negativa, sino que también reafirma la estrategia de Russo de fortalecer la competencia interna y recuperar la confianza del grupo. Según el DT, el plantel “necesitaba algo así” para retomar el nivel y encarar lo que queda de la temporada con mayor ambición.

Ahora, Boca deberá mantener la regularidad en los partidos restantes y depender también de los resultados de sus competidores directos para asegurar un lugar en la Libertadores 2026. Cada punto será clave, tanto en la Tabla Anual como en la lucha por los playoffs del Clausura, y la reciente victoria sirve como punto de partida para una remontada que entusiasma a los hinchas.

