Boca y la esperanza de la Copa Libertadores 2026: cómo quedó en la tabla tras la victoria

Próximamente, el equipo recibirá a Banfield en La Bombonera, esperando además que River Plate o Rosario Central pierdan puntos, lo que podría acercar aún más al Xeneize a los puestos de clasificación.

Cuál es la posición de Boca en el Torneo Clausura 2025

En la primera parte del Torneo Clausura, Boca había quedado relegado en la parte baja de la Zona A debido a su racha negativa. Sin embargo, la goleada en Mendoza permitió escalar posiciones, ubicándose 10° en la tabla, a solo un punto de Tigre, quien ocupa actualmente el último lugar para acceder a octavos de final.

Con esta mejora, el Xeneize no solo recuperó confianza, sino que también se posiciona como candidato a pelear por los puestos de playoffs en el Clausura. La victoria, con goles de Leandro Paredes, Exequiel Palacios y Alan Velasco, además de cortar la sequía histórica, le dio al plantel un envión anímico crucial para el tramo final de la temporada.

Qué significa esta victoria para Boca y su estrategia de clasificación

El triunfo ante Independiente Rivadavia no solo representa el fin de una racha negativa, sino que también reafirma la estrategia de Russo de fortalecer la competencia interna y recuperar la confianza del grupo. Según el DT, el plantel “necesitaba algo así” para retomar el nivel y encarar lo que queda de la temporada con mayor ambición.

Ahora, Boca deberá mantener la regularidad en los partidos restantes y depender también de los resultados de sus competidores directos para asegurar un lugar en la Libertadores 2026. Cada punto será clave, tanto en la Tabla Anual como en la lucha por los playoffs del Clausura, y la reciente victoria sirve como punto de partida para una remontada que entusiasma a los hinchas.