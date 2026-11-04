Sin el Cuti Romero: quién será el capitán de la Selección Argentina en la próxima fecha FIFA

Quiénes son los principales candidatos a llevar la cinta de capitán ante Uruguay en La Bombonera

A poco más de una semana del choque internacional estipulado para el 13 de noviembre en el estadio Alberto J. Armando, el escenario respecto al portador del brazalete dependerá directamente de la evolución de Dibu Martínez. En caso de que el guardameta se encuentre en plenitud de condiciones para saltar al campo de juego, asumirá la capitanía ajustándose los guantes y la cinta. Sin embargo, en el supuesto de que ocupe un lugar en el banco de relevos, Scaloni deberá recurrir a otros referentes del ciclo para encabezar al equipo.