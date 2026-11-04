Sin el Cuti Romero: quién será el capitán de la Selección Argentina en la próxima fecha FIFA

La Selección Argentina afrontará la próxima doble fecha FIFA envuelta en un importante interrogante en torno al liderazgo dentro del campo de juego. Tras confirmarse la nómina de citados por Lionel Scaloni para los encuentros frente a Uruguay y Costa Rica, el equipo nacional no contará en la convocatoria con dos de sus tres capitanes principales: Cristian "Cuti" Romero y Lautaro Martínez quedaron al margen de la lista a causa de sendas distensiones musculares, por lo que el cuerpo técnico optó por no arriesgar su integridad física.