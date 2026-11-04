El duro momento de Thiago Medina: el fuerte accidente que tuvo mientras estaba con sus hijas

Ese pequeño inconveniente vino aparejado a una lesión que sufrió días antes cuando practicando boxeo al joven de La Matanza se le salió el hombro de lugar y fue él quien contó detalles de ese episodio en pleno entrenamiento.

"A veces el deporte te pone a prueba de la manera menos esperada. Empecé haciendo sparring y terminé con el hombro fuera de lugar", dijo el ex de Daniela Celis mientras mostró su brazo inmovilizado tras la lesión.

Y agregó llevando tranquilidad: "Son cosas que pasan pero las ganas de seguir creciendo siguen intactas. Esto también es parte del camino. ‍ está todo más que bien no es nada de riesgo".

Cabe recordar que puede suceder que un hombro que ya sufrió una luxación pueda dislocarse otra vez, algo que le sucedió a Thiago Medina y que decidió compartir su experencia con sus fans virtuales.

La emotiva reflexión de Thiago Medina tras regresar al hospital donde le salvaron la vida

Thiago Medina compartió una profunda y conmovedora reflexión sobre el dramático accidente en moto que lo dejó al borde de la muerte en septiembre de 2025 y que marcó un antes y un después en su vida.

El ex Gran Hermano volvió al Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno donde estuvo casi un mes internado y reflexionó acerca de ese duro momento que pasó, agradeciendo la tarea de los médicos que lo salvaron.

"Ya se cumplió un año de uno de los momentos más difíciles de mi vida. Un día que jamás voy a olvidar. Gracias por permitirme seguir acá disfrutando de la vida y, sobre todo, viendo crecer a mis dos hijas que son mi mayor motivo para seguir adelante. Valoro más cada abrazo, cada sonrisa y cada momento con las personas que amo", reconoció con emoción.

Y cerró su mensaje con una profunda reflexión sobre el valor de la vida: "Entendí que la vida puede cambiar en un segundo y que estar acá, poder contarlo y seguir luchando es un regalo de Dios. Hoy no solo recuerdo lo que viví, también agradezco todo lo que todavía me queda por vivir. Por mí, por mis hijas y por todos los que amo".