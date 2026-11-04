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DURO MOMENTO

La dolorosa confesión de Barbie Simons tras perder toda la herencia de su papá por una estafa

En una charla íntima con Pamela David, Barbie Simons recordó el engaño que la llevó a perder los ahorros que había heredado de su padre y reveló el profundo dolor que atravesó tras quedarse sin nada.

4 nov 2026, 15:24
La dolorosa confesión de Barbie Simons tras perder toda la herencia de su papá por una estafa

La dolorosa confesión de Barbie Simons tras perder toda la herencia de su papá por una estafa

La dolorosa confesión de Barbie Simons tras perder toda la herencia de su papá por una estafa

La dolorosa confesión de Barbie Simons tras perder toda la herencia de su papá por una estafa

Barbie Simons sufrió uno de los golpes más devastadores de su vida después de perder, en una millonaria estafa, la herencia que había recibido de su papá, Leonardo Simons. Pero el drama que atravesó fue mucho más allá de lo económico: para la periodista, quedarse sin esos ahorros significó sentir que le arrebataban nuevamente a su padre, al perder aquello que representaba sus años de esfuerzo y trabajo. Una historia que hasta ahora había mantenido en silencio y que finalmente decidió contar.

La comunicadora rompió el silencio durante una entrevista con Pamela David en su ciclo de Blender, luego de que Lucas Bertero relatara públicamente que había atravesado una situación similar. Allí, se animó a reconstruir el episodio que marcó uno de los períodos más difíciles de su vida y explicó por qué aquella pérdida la afectó tanto emocionalmente.

“Posiblemente el año pasado fue uno de los años más tristes de mi vida después de la muerte de mi papá”, expresó al recordar lo sucedido. Y profundizó: “Me sucedieron muchas cosas en lo personal, tuve un golpe muy fuerte, inesperado, que me desestabilizó por completo”.

Aunque hasta ese momento había preferido mantener lo ocurrido en la intimidad, durante la charla decidió revelar los detalles de la estafa. “Nunca lo conté”, reconoció antes de explicar cómo una inversión en una mesa de dinero terminó convirtiéndose en una pesadilla.

“Sufrí una estafa de la herencia de mi papá. Fue que me vuelvan a quitar a mi papá de vuelta, lo que me quedaba de él o lo que sentía que siempre cuidé, que nunca toqué”, confesó con profundo dolor.

Según explicó, ese dinero representaba mucho más que un respaldo económico. Barbie lo había reservado como una garantía para su futuro, pensando en el momento en que ya no pudiera trabajar. “Era un seguro, un respaldo, mi jubilación para el día de mañana cuando sea grande y que no pueda trabajar”, detalló.

Sin embargo, lo que más le dolió fue sentir que había perdido una parte del legado de su padre. “Me dolió porque me sacaron lo que me quedaba de mi papá, su esfuerzo, su trabajo”, sostuvo.

Cómo fue que Barbie Simons perdió toda la herencia que le dejó su padre

Al contar cómo se produjo la maniobra, la periodista explicó que había decidido invertir una suma importante de dinero, como tantas otras personas, pero terminó siendo engañada. “Una suma de plata muy importante que puse en una mesa de dinero a trabajar como tanta gente y me estafaron”, relató.

También reveló que recurrió a la Justicia para intentar recuperar sus ahorros y que descubrió que había otras víctimas. “Tuve un juicio penal, civil, todo. Pero bueno, esta persona resultó ser una estafadora y me estafó a mí y a 25 personas más”, aseguró.

Finalmente, Barbie Simons reconoció que uno de los sentimientos más difíciles de afrontar después de lo sucedido fue la culpa. Más allá del perjuicio económico, sintió que había fallado en el cuidado de aquello que su papá le había dejado. “Sentí mucho dolor, mucha culpa de sentir que lo había traicionado, su memoria, su trabajo, su compromiso de tantos años y que yo nunca había tocado”, concluyó.

     

 

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