La dolorosa confesión de Barbie Simons tras perder toda la herencia de su papá por una estafa

“Sufrí una estafa de la herencia de mi papá. Fue que me vuelvan a quitar a mi papá de vuelta, lo que me quedaba de él o lo que sentía que siempre cuidé, que nunca toqué”, confesó con profundo dolor.

Según explicó, ese dinero representaba mucho más que un respaldo económico. Barbie lo había reservado como una garantía para su futuro, pensando en el momento en que ya no pudiera trabajar. “Era un seguro, un respaldo, mi jubilación para el día de mañana cuando sea grande y que no pueda trabajar”, detalló.

Sin embargo, lo que más le dolió fue sentir que había perdido una parte del legado de su padre. “Me dolió porque me sacaron lo que me quedaba de mi papá, su esfuerzo, su trabajo”, sostuvo.

Cómo fue que Barbie Simons perdió toda la herencia que le dejó su padre

Al contar cómo se produjo la maniobra, la periodista explicó que había decidido invertir una suma importante de dinero, como tantas otras personas, pero terminó siendo engañada. “Una suma de plata muy importante que puse en una mesa de dinero a trabajar como tanta gente y me estafaron”, relató.

También reveló que recurrió a la Justicia para intentar recuperar sus ahorros y que descubrió que había otras víctimas. “Tuve un juicio penal, civil, todo. Pero bueno, esta persona resultó ser una estafadora y me estafó a mí y a 25 personas más”, aseguró.

Finalmente, Barbie Simons reconoció que uno de los sentimientos más difíciles de afrontar después de lo sucedido fue la culpa. Más allá del perjuicio económico, sintió que había fallado en el cuidado de aquello que su papá le había dejado. “Sentí mucho dolor, mucha culpa de sentir que lo había traicionado, su memoria, su trabajo, su compromiso de tantos años y que yo nunca había tocado”, concluyó.