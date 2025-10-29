¿Por qué se celebra el Día de los Muertos y qué rituales se realizan?

Cómo se celebra en el catolicismo

difuntos

Para la Iglesia Católica, la muerte es un tránsito hacia la vida eterna. La fe en Cristo asegura que Dios llama a todos a su presencia y que habrá un encuentro final donde se examinarán las obras y la caridad de cada persona. Textos del Nuevo Testamento, como la parábola de Lázaro y las palabras de Jesús al buen ladrón, recuerdan que los difuntos esperan la resurrección y la vida eterna.

La conmemoración permite rezar por las almas, ofrecer sufragios y limosnas, y celebrar la Eucaristía para que quienes aún necesitan purificación alcancen la visión de Dios. La muerte física se entiende como una puerta hacia la vida divina, transformando el miedo y el dolor en esperanza.

A lo largo de los siglos, el Día de los Muertos ha evolucionado, incorporando elementos folclóricos y rituales de distintas regiones. En México y en el norte de Argentina, los cementerios y las calles se llenan de color y aromas, mientras familias recuerdan anécdotas y colocan ofrendas. En ciudades como Oaxaca, Michoacán y Ciudad de México, se realizan desfiles, concursos de altares y ferias culturales. La tradición también se mantiene en otros países de América Latina y Estados Unidos gracias a las comunidades migrantes.

En 2008, la UNESCO declaró al Día de los Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacando su valor simbólico, estético y social. La celebración recuerda que todos pueden honrar a sus difuntos, fortaleciendo la memoria familiar y los lazos comunitarios, y ofreciendo un espacio de reflexión sobre la vida y la muerte.