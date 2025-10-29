¿Por qué se celebra el Día de los Muertos y qué rituales se realizan?
El Día de los Muertos, que se celebra cada 2 de noviembre, es una de las festividades más importantes de México y varios países de América Latina.
El Día de los Muertos fue declarado en 2008 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
El Día de los Muertos, que se celebra el 2 de noviembre, es una de las festividades más representativas de México y otros países de América Latina. Surge de la fusión de antiguas creencias indígenas con tradiciones populares y honra el regreso temporal de los seres queridos fallecidos, quienes, según la tradición, vuelven al mundo de los vivos para compartir alimentos, recuerdos y compañía con sus familiares.
En las civilizaciones prehispánicas, la muerte formaba parte del ciclo natural de la existencia. Pueblos como los mexicas, zapotecas, mixtecas y totonacas rendían culto a los muertos mediante rituales y ofrendas que guiaban a las almas hacia el Mictlán, el inframundo. Los cuerpos se colocaban en petates y se acompañaban con alimentos, herramientas y objetos personales.
La costumbre de preparar altares u ofrendas se mantiene especialmente en las tradiciones populares mexicanas y del norte de Argentina. Cada elemento del altar tiene un significado: el pan de muerto representa el ciclo de la vida, las velas guían a las almas, el agua calma su sed y las flores indican el camino hacia el hogar. También se incluyen fotografías, calaveras de azúcar, papel picado, juguetes y bebidas favoritas de los difuntos.
Con la llegada del cristianismo, estas prácticas se adaptaron al calendario católico. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, recuerda a los niños fallecidos, mientras que el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, se dedica a los adultos. En ambas fechas, la Iglesia suele oficiar misas y dedicar oraciones a quienes ya han partido.
Cómo se celebra en el catolicismo
Para la Iglesia Católica, la muerte es un tránsito hacia la vida eterna. La fe en Cristo asegura que Dios llama a todos a su presencia y que habrá un encuentro final donde se examinarán las obras y la caridad de cada persona. Textos del Nuevo Testamento, como la parábola de Lázaro y las palabras de Jesús al buen ladrón, recuerdan que los difuntos esperan la resurrección y la vida eterna.
La conmemoración permite rezar por las almas, ofrecer sufragios y limosnas, y celebrar la Eucaristía para que quienes aún necesitan purificación alcancen la visión de Dios. La muerte física se entiende como una puerta hacia la vida divina, transformando el miedo y el dolor en esperanza.
A lo largo de los siglos, el Día de los Muertos ha evolucionado, incorporando elementos folclóricos y rituales de distintas regiones. En México y en el norte de Argentina, los cementerios y las calles se llenan de color y aromas, mientras familias recuerdan anécdotas y colocan ofrendas. En ciudades como Oaxaca, Michoacán y Ciudad de México, se realizan desfiles, concursos de altares y ferias culturales. La tradición también se mantiene en otros países de América Latina y Estados Unidos gracias a las comunidades migrantes.
En 2008, la UNESCO declaró al Día de los Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacando su valor simbólico, estético y social. La celebración recuerda que todos pueden honrar a sus difuntos, fortaleciendo la memoria familiar y los lazos comunitarios, y ofreciendo un espacio de reflexión sobre la vida y la muerte.