El pícaro reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef Celebrity: "Tengo..."

Más allá de las bromas, los dos comparten una historia de muchos años y tres hijos en común. Y aunque hoy sus caminos son distintos, cada encuentro entre ellos deja claro que el vínculo sigue teniendo sabor propio.

¿Quién ocupará el lugar de Maxi López tras su salida de MasterChef Celebrity?

Luego de que los rumores sobre la continuidad de Maxi López en MasterChef Celebrity (Telefe) tomaran cada vez más fuerza, todo parece indicar que el exfutbolista no seguirá en el ciclo. Y lo más llamativo es que quien ocuparía su lugar tiene un lazo directo con Wanda Nara.

La información que encendió las alertas en la producción señala que Daniela Christiansson, esposa de Maxi, sufrió un accidente, lo que llevó al exdeportista a tomar un vuelo de inmediato. Aunque desde el canal le habrían ofrecido condiciones para retomar su participación, no lograron llegar a un consenso. En ese contexto, Zaira Nara habría sido la elegida para sumarse al certamen culinario más visto del país.

"Maxi López cobró una fortuna y no vuelve. La reemplazante sería Zaira Nara, aunque Paula Varela diga que es Marley", reveló Yanina Latorre al compartir la noticia que impactó a Ximena Capristo. Desde el comienzo se sabía que la participación del exmarido de Wanda no sería sencilla. Para formar parte del programa, tuvo que dejar su rutina en Suiza, donde reside junto a Daniela y su hija Elle, y trasladarse temporalmente a Argentina. El cambio implicó distanciarse de su familia y adaptarse a una nueva dinámica, mientras el canal le ofrecía un contrato millonario.