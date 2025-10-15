A24.com

REENCUENTRO

El pícaro reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef Celebrity: "Tengo..."

En MasterChef Celebrity, la conductora Wanda Nara chicaneó con humor a su ex Maxi López y recordaron el pasado.

15 oct 2025, 00:50
Este martes MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo un condimento especial: Maxi López se puso el delantal para mostrar sus habilidades en la cocina, pero lo que realmente sazonó la noche fue el reencuentro con su exmujer, Wanda Nara, quien no dudó en acercarse a su estación para charlar con él y tirar alguna que otra indirecta.

Con su estilo inconfundible, Wanda rompió el hielo con una presentación que hizo sonreír a todos. "Me presento, tu exmujer", lanzó apenas llegó al puesto de Maxi.

Curiosa, la conductora quiso saber qué pensaba Daniela Christiansson, actual pareja del exfutbolista, sobre su participación en el reality: "Quiero saber qué opina Daniela, quiero saber qué opina tu mujer de que estés en MasterChef". Maxi, con humor y rapidez, respondió: "Lo mismo que mi ex: sorprendida".

Pero Wanda no se quedó atrás y aprovechó para hacerle un reclamo con tono divertido: "Tengo un montón de quejas para hacerte, porque te encontraste una mujer más hermosa, alta, flaca y linda que yo". A lo que Maxi le contestó: "Bueno, los dos metimos cambios", haciendo alusión a su exrelación de Wanda con Mauro Icardi. "A vos te fue mejor", remarcó Wanda, entre risas y complicidad.

Más allá de las bromas, los dos comparten una historia de muchos años y tres hijos en común. Y aunque hoy sus caminos son distintos, cada encuentro entre ellos deja claro que el vínculo sigue teniendo sabor propio.

¿Quién ocupará el lugar de Maxi López tras su salida de MasterChef Celebrity?

Luego de que los rumores sobre la continuidad de Maxi López en MasterChef Celebrity (Telefe) tomaran cada vez más fuerza, todo parece indicar que el exfutbolista no seguirá en el ciclo. Y lo más llamativo es que quien ocuparía su lugar tiene un lazo directo con Wanda Nara.

La información que encendió las alertas en la producción señala que Daniela Christiansson, esposa de Maxi, sufrió un accidente, lo que llevó al exdeportista a tomar un vuelo de inmediato. Aunque desde el canal le habrían ofrecido condiciones para retomar su participación, no lograron llegar a un consenso. En ese contexto, Zaira Nara habría sido la elegida para sumarse al certamen culinario más visto del país.

"Maxi López cobró una fortuna y no vuelve. La reemplazante sería Zaira Nara, aunque Paula Varela diga que es Marley", reveló Yanina Latorre al compartir la noticia que impactó a Ximena Capristo. Desde el comienzo se sabía que la participación del exmarido de Wanda no sería sencilla. Para formar parte del programa, tuvo que dejar su rutina en Suiza, donde reside junto a Daniela y su hija Elle, y trasladarse temporalmente a Argentina. El cambio implicó distanciarse de su familia y adaptarse a una nueva dinámica, mientras el canal le ofrecía un contrato millonario.

