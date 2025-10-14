Lilita Carrió con Novaresio: "Caputo es un ministro caído, no tiene autoridad para hablar"

"No sé qué van a hacer, pero este equipo económico está caído. Punto, no tiene autoridad y cuando no tenés autoridad, no tenés autoridad", planteó.

El análisis sobre Milei

A la figura del presidente Javier Milei, Carrió la definió como una "experiencia pasajera, una experiencia ególatra, una experiencia que expresa una sociedad rota".

También, se detuvo en explicar la diferencia entre una "experiencia cruel y perversa". Para la primera, puso como ejemplo a un "puntero del PJ, que es dealer de la droga y reparte la droga en el Conurbano". "¿Es cruel? Sí", analizó pero matizó: "Es un tipo que en el momento en que necesitás el medicamento o que se muere tu vieja, está".

Embed

"Es cruel, es un macho cruel, pero no es perverso", diferenció y explicó la perversidad al poner como ejemplo al Gobierno libertario: "¿Cuál es la diferencia con la perversidad? Es cuando vos gozás en la crueldad. Cuando vos vetás, vos estás gozando de la crueldad".

Ante la pregunta de Novaresio de si el Gobierno es perverso, reafirmó: "Es perverso".