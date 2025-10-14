En vivo Radio La Red
Política
Elisa Carrió
Luis Caputo
EXCLUSIVO A24

Lilita Carrió con Novaresio: "Caputo es un ministro caído, no tiene autoridad para hablar"

La líder de la Coalición Cívica cuestionó duramente al ministro de Economía por no tener "credibilidad" y calificó al Gobierno de Javier Milei como “perverso”.

Lilita Carrió con Novaresio: Caputo es un ministro caído, no tiene autoridad para hablar

La líder de la Coalición Cívica, Elisa 'Lilita' Carrió, remarcó que Luis Caputo es un "ministro caído", lo tildó de "taradito", y señaló que "no tiene autoridad para hablar". Además, consideró al Gobierno del presidente de Javier Milei como uno "perverso" al establecer las diferencias con la "crueldad".

"Acá hay un equipo económico caído. Porque si el que tiene que hablar es (Scott) Bessent es porque no puede hablar el ministro. Y un ministro que no tiene credibilidad es un ministro caído", analizó Carrió sobre el rol del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el del ministro de Economía, Luis Caputo.

En su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, reprochó que "cuando un ministro que tiene que hablar, es el el jefe del tesoro de los Estados Unidos, es porque vos tenés un ministro caído" y agregó que el "ministro no tiene autoridad para hablar". "Lo escuché el otro día, era taradito hablando", lanzó contra el titular del Palacio de Hacienda.

A Caputo, le reclamó "hacer campaña" al achacar que "todo es la culpa de la oposición". "No, es la culpa de todos los desastres que hicieron, sobre todo a partir de julio", arremetió contra la política económica.

"No sé qué van a hacer, pero este equipo económico está caído. Punto, no tiene autoridad y cuando no tenés autoridad, no tenés autoridad", planteó.

El análisis sobre Milei

A la figura del presidente Javier Milei, Carrió la definió como una "experiencia pasajera, una experiencia ególatra, una experiencia que expresa una sociedad rota".

También, se detuvo en explicar la diferencia entre una "experiencia cruel y perversa". Para la primera, puso como ejemplo a un "puntero del PJ, que es dealer de la droga y reparte la droga en el Conurbano". "¿Es cruel? Sí", analizó pero matizó: "Es un tipo que en el momento en que necesitás el medicamento o que se muere tu vieja, está".

"Es cruel, es un macho cruel, pero no es perverso", diferenció y explicó la perversidad al poner como ejemplo al Gobierno libertario: "¿Cuál es la diferencia con la perversidad? Es cuando vos gozás en la crueldad. Cuando vos vetás, vos estás gozando de la crueldad".

Ante la pregunta de Novaresio de si el Gobierno es perverso, reafirmó: "Es perverso".

