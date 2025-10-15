A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Sorpresiva

La llamativa reacción de Luciana Elbusto al desgarrador llanto de Cecilia Insinga, esposa de Diego Brancatelli

Luciana Elbusto respondió a las preguntas de sus seguidores sobre el llanto que se viralizó de Cecilia Insinga, esposa de Diego Brancatelli, y provocó que muchos comenzaran a especular sobre su interpretación de la situación.

15 oct 2025, 00:03
La llamativa reacción de Luciana Elbusto al desgarrador llanto de Cecilia Insinga, esposa de Diego Brancatelli
La llamativa reacción de Luciana Elbusto al desgarrador llanto de Cecilia Insinga, esposa de Diego Brancatelli

La llamativa reacción de Luciana Elbusto al desgarrador llanto de Cecilia Insinga, esposa de Diego Brancatelli

Luego del desconsolado llanto de Cecilia Insinga, esposa de Diego Brancatelli, por un supuesto campeonato de Racing en la Copa Libertadores, la periodista Luciana Elbusto compartió su opinión a través de las redes sociales.

Luego de que se hiciera de público conocimiento que el reconocido periodista y Elbusto habrían tenido una aventura clandestina, cada vez que circula algún video, publicación o tema que los involucre, vuelve a despertar la atención y los comentarios de los seguidores y medios.

Esta vez, Luciana , luego de abrir una caja de preguntas en Instagram, se expresó públicamente sobre el momento que generó gran repercusión en las redes, donde muchos seguidores se conmovieron con la reacción de Insinga, que mostró toda su pasión por su equipo. "¿Te da pena ella? Yo vi las historias que subió él de ella llorando por Racing y me dio pena", le preguntó un seguidor.

Sin vueltas, la panelista de reciente paso por LAM (América TV), respondió: "No sé a qué va la pregunta, pero ‘cada uno elige por qué sufrir’. Yo soy de Boca, el club que elegí desde siempre, y por ahora no tuve que esperar 30 años para celebrar ni verlo en la B".

Historia de Luciana Elbusto

La examante de Brancatelli también dejó su reflexión sobre la pasión futbolera: "Hay cosas graves y tristes en la vida que sí merecen lágrimas. El fútbol es un deporte, con su pasión, pero deporte al fin".

Cómo fue el llanto de Cecilia Insinga

Diego Brancatelli compartió en sus redes sociales un emotivo momento de su esposa, Cecilia Insinga, quien no pudo contener las lágrimas por la ilusión de que Racing Club logre avanzar a la final de la Copa Libertadores a disputarse en Lima, Perú.

El periodista publicó un video en su cuenta de Instagram mostrando un almuerzo junto a su pareja durante las vacaciones en Ushuaia, donde la emoción de la mujer se hizo evidente al hablar de la posibilidad de que su equipo supere la semifinal contra Flamengo de Brasil y llegue a la final del torneo más importante de Sudamérica.

Embed

Cuando Brancatelli le preguntó por qué se había largado a llorar, Insinga respondió:Estábamos hablando que Racing gane la final de la Libertadores, yo me muero". Ante la consulta del periodista sobre si se emocionaba antes de jugarla, ella confesó entre lágrimas: “Vamos a llegar y me muero de amor, de la emoción, de todo”.

“¿Entienden el amor de esta mujer por Racing? Hablando de Costas, Zuculini, la Libertadores... se emocionó de soñar levantando la copa. ¡Vamos a llegar!”, contextualizó el comunicador.

Finalmente, Insinga explicó el origen de su emoción: “La charla arrancó por la conferencia de prensa de Costas cuando dice que Zucu es su reemplazo porque siente y vive Racing como él, como todos los que amamos este club. Y bueno, resto es amor puro”.

cecilia insinga llanto video grabado por diego brancatelli

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Luciana Elbusto Cecilia Insinga Diego Brancatelli

Lo más visto