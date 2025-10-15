La llamativa reacción de Luciana Elbusto al desgarrador llanto de Cecilia Insinga, esposa de Diego Brancatelli

Historia de Luciana Elbusto

La examante de Brancatelli también dejó su reflexión sobre la pasión futbolera: "Hay cosas graves y tristes en la vida que sí merecen lágrimas. El fútbol es un deporte, con su pasión, pero deporte al fin".

Cómo fue el llanto de Cecilia Insinga

Diego Brancatelli compartió en sus redes sociales un emotivo momento de su esposa, Cecilia Insinga, quien no pudo contener las lágrimas por la ilusión de que Racing Club logre avanzar a la final de la Copa Libertadores a disputarse en Lima, Perú.

El periodista publicó un video en su cuenta de Instagram mostrando un almuerzo junto a su pareja durante las vacaciones en Ushuaia, donde la emoción de la mujer se hizo evidente al hablar de la posibilidad de que su equipo supere la semifinal contra Flamengo de Brasil y llegue a la final del torneo más importante de Sudamérica.

Cuando Brancatelli le preguntó por qué se había largado a llorar, Insinga respondió: “Estábamos hablando que Racing gane la final de la Libertadores, yo me muero". Ante la consulta del periodista sobre si se emocionaba antes de jugarla, ella confesó entre lágrimas: “Vamos a llegar y me muero de amor, de la emoción, de todo”.

“¿Entienden el amor de esta mujer por Racing? Hablando de Costas, Zuculini, la Libertadores... se emocionó de soñar levantando la copa. ¡Vamos a llegar!”, contextualizó el comunicador.

Finalmente, Insinga explicó el origen de su emoción: “La charla arrancó por la conferencia de prensa de Costas cuando dice que Zucu es su reemplazo porque siente y vive Racing como él, como todos los que amamos este club. Y bueno, resto es amor puro”.