Rating: cuánto midió el segundo programa de MasterChef Celebrity con Wanda Nara

En desarollo...

MasterChef Celebrity - Wanda Nara y 24 participantes

Quiénes son los 24 participantes de MasterChef Celebrity 2025

La nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina 2025 (Telefe), conducida por Wanda Nara y con el jurado compuesto por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, cuenta con 24 participantes provenientes de distintos ámbitos del espectáculo, el deporte y los medios.

Los concursantes son: Agustín “Cachete” Sierra, Alejo “Alex Pelao” Cruzado Antonelli, Andy Chango, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, Leandro “Chino” Leunis, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Pablo Lescano, Romina “Momi” Giardina, Sofía “La Reini” Gonet, Sofía Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes.

Este variado grupo de actores, músicos, deportistas, conductores e influencers promete una temporada llena de talento, diversión y sorpresas en la cocina.