A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SEGUIMIENTO EXCLUSIVO

Rating: cuánto midió el segundo programa de MasterChef Celebrity con Wanda Nara

En la noche del martes, tras el partido de Puerto Rico vs. Argentina, se emitió el segundo programa de MasterChef Celebrity por Telefe. El detalle de audiencia.

14 oct 2025, 23:19
Rating: cuánto midió el segundo programa de MasterChef Celebrity con Wanda Nara
Rating: cuánto midió el segundo programa de MasterChef Celebrity con Wanda Nara
Rating: cuánto midió el segundo programa de MasterChef Celebrity con Wanda Nara

Este lunes arrancó una nueva temporada de MasterChef Celebrity 2025 por Telefe. Se trata de un reality de cocina donde 24 personalidades de los medios, el deporte, la música y las redes sociales que compiten para llevarse el título. El ciclo conducido por Wanda Nara obtuvo un promedio final en su debut de 17.2 puntos de rating.

Y en la noche del martes 14 de octubre, se emitió el segundo envío tras el partido amistoso entre Puerto Rico y Argentina que tocó picos de casi 22 puntos de rating. MasterChef Celebrity arrancó en horario especial a las 23:05hs con un piso de 20.0 puntos.

Leé también

Bombazo: Maxi López abandonó MasterChef Celebrity y ya se habría elegido a su reemplazante

Bombazo: Maxi López abandonó MasterChef Celebrity y ya se habría elegido a su reemplazante

A las 23:12, MasterChef Celebrity con Wanda Nara bajaba a 16.2 puntos de rating en Telefe. En El Trece, Otro día perdido con Mario Pergolini se conformaba con 5.3 puntos.

A las 23:20, el ciclo de cocina del canal de las pelotas se mantenía con 15.1 puntos de rating. En el canal del solcito, Otro día perdido lograba 4.7 puntos.

En desarollo...

MasterChef Celebrity - Wanda Nara y 24 participantes

Quiénes son los 24 participantes de MasterChef Celebrity 2025

La nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina 2025 (Telefe), conducida por Wanda Nara y con el jurado compuesto por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, cuenta con 24 participantes provenientes de distintos ámbitos del espectáculo, el deporte y los medios.

Los concursantes son: Agustín “Cachete” Sierra, Alejo “Alex Pelao” Cruzado Antonelli, Andy Chango, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, Leandro “Chino” Leunis, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Pablo Lescano, Romina “Momi” Giardina, Sofía “La Reini” Gonet, Sofía Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes.

Este variado grupo de actores, músicos, deportistas, conductores e influencers promete una temporada llena de talento, diversión y sorpresas en la cocina.

masterchef celebrity

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
MasterChef Celebrity rating Wanda Nara

Lo más visto