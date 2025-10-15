El desopilante ida y vuelta entre Wanda Nara y Sofía Gonet en MasterChef Celebrity que terminó con una indirecta para la China Suárez

Cabe recordar que el término “Tatiana” lo popularizó el streamer Martín Cirio. El humorista lo usa para describir a una mujer que se interesa por los novios de sus amigas. El apodo se hizo viral en referencia a la China Suárez, quien actualmente está en pareja con Mauro Icardi, ex de Nara.

¿Qué gesto desafiante tuvo la China Suárez contra Wanda Nara gtras sus duras palabras?

Luego de que Wanda Nara, al frente de MasterChef Celebrity (Telefe), pronunciara una frase que reavivó el conflicto con la China Suárez —"No hay manera de que mis hijas vivan con la que fue la amante de él, y no tengan a su mamá”—, la actriz reaccionó en redes sociales con una publicación que muchos interpretaron como una provocación directa.

En sus historias de Instagram, la ex Casi Ángeles compartió una foto en blanco y negro de su novio Mauro Icardi junto a Amancio, el hijo que tuvo con Benjamín Vicuña. En la imagen, ambos están frente a una fogata, y la China sumó un emoji de corazón rojo, gesto que fue leído como una respuesta cargada de simbolismo frente a las declaraciones de Wanda.

El posteo no pasó desapercibido, no solo por el contexto mediático que rodea a ambas figuras, sino también por el momento delicado que atraviesa la China en lo personal. En días recientes, trascendió que la actriz habría solicitado a Vicuña prolongar la permanencia de sus hijos en Turquía. El acuerdo original establecía una estadía de 30 días en Estambul y 10 en Argentina, pero el intento de modificarlo habría generado fricciones entre los padres.

De acuerdo con versiones cercanas, Magnolia y Amancio están escolarizados en Estambul, lo que suma complejidad a la organización familiar. Aunque en las últimas semanas lograron evitar nuevos enfrentamientos públicos, las diferencias en torno a la crianza y el tiempo compartido continúan siendo un punto de tensión entre la China y Vicuña.