A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
PICANTE

El desopilante ida y vuelta entre Wanda Nara y Sofía Gonet en MasterChef Celebrity que terminó con una indirecta para la China Suárez

Wanda Nara y La Reini protagonizaron un momento desopilante en MasterChef Celebrity, entre risas, indirectas y una inesperada mención a la China Suárez.

15 oct 2025, 00:16
wanda nara y la reini
wanda nara y la reini

Este martes MasterChef Celebrity (Telefe) se convirtió en el escenario de una charla desopilante y con sabor a polémica. Wanda Nara, siempre lista para el comentario filoso, se acercó al puesto de Sofía Gonet —más conocida como La Reini— y la conversación derivó en un cruce que mezcló risas, ironías y una inesperada referencia a la China Suárez.

Todo comenzó cuando la conductora quiso saber sobre la vida amorosa de la influencer. "¿Estás de novia?", preguntó con picardía. La respuesta fue tajante: "No, de ninguna manera". Pero Wanda no se quedó ahí y sacó chapa de celestina: "Yo soy especialista en armar parejas, he armado muchas parejas".

Leé también

Bombazo: Maxi López abandonó MasterChef Celebrity y ya se habría elegido a su reemplazante

Bombazo: Maxi López abandonó MasterChef Celebrity y ya se habría elegido a su reemplazante

La Reini, sin filtro y con su estilo frontal, dejó en claro sus prioridades: "Yo quiero uno pero con plata". Y ahí Wanda le marcó el terreno: "A Maxi ni lo mires porque tiene a la mujer embarazada. Tatiana no". La participante, sin dudar, retrucó: "No, Tatiana ni loca, casados no me gustan".

Pero el remate llegó en la entrevista individual, donde La Reini dejó una perlita que hizo estallar a las redes: "Con el diario del lunes no sé si confío tanto en el criterio de Wanda".

Cabe recordar que el término “Tatiana” lo popularizó el streamer Martín Cirio. El humorista lo usa para describir a una mujer que se interesa por los novios de sus amigas. El apodo se hizo viral en referencia a la China Suárez, quien actualmente está en pareja con Mauro Icardi, ex de Nara.

Embed

¿Qué gesto desafiante tuvo la China Suárez contra Wanda Nara gtras sus duras palabras?

Luego de que Wanda Nara, al frente de MasterChef Celebrity (Telefe), pronunciara una frase que reavivó el conflicto con la China Suárez"No hay manera de que mis hijas vivan con la que fue la amante de él, y no tengan a su mamá”—, la actriz reaccionó en redes sociales con una publicación que muchos interpretaron como una provocación directa.

En sus historias de Instagram, la ex Casi Ángeles compartió una foto en blanco y negro de su novio Mauro Icardi junto a Amancio, el hijo que tuvo con Benjamín Vicuña. En la imagen, ambos están frente a una fogata, y la China sumó un emoji de corazón rojo, gesto que fue leído como una respuesta cargada de simbolismo frente a las declaraciones de Wanda.

El posteo no pasó desapercibido, no solo por el contexto mediático que rodea a ambas figuras, sino también por el momento delicado que atraviesa la China en lo personal. En días recientes, trascendió que la actriz habría solicitado a Vicuña prolongar la permanencia de sus hijos en Turquía. El acuerdo original establecía una estadía de 30 días en Estambul y 10 en Argentina, pero el intento de modificarlo habría generado fricciones entre los padres.

De acuerdo con versiones cercanas, Magnolia y Amancio están escolarizados en Estambul, lo que suma complejidad a la organización familiar. Aunque en las últimas semanas lograron evitar nuevos enfrentamientos públicos, las diferencias en torno a la crianza y el tiempo compartido continúan siendo un punto de tensión entre la China y Vicuña.

historia de la china, foto con icarid y amancio

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
MasterChef Celebrity Wanda Nara Sofía Gonet China Suárez

Lo más visto