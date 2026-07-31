Moria Casán contó la verdad detrás de su rechazo a la invitación al show de Rosalía tras sus polémicos dichos

Pero entonces, ¿cuál fue el verdadero motivo por el que La One le dijo que no a Rosalía? La respuesta tuvo que ver exclusivamente con sus tiempos personales y su rutina laboral. “No fue nada por negar a una cantante como Rosalía, fue simplemente porque yo tengo dos días de descanso a la noche, que son lunes y martes”, explicó.

La conductora dejó en claro que esos días libres son muy importantes para ella y que no está dispuesta a resignarlos. “Y no puedo… estoy tan cerca de todo lo que tengo que hacer. Chicos, me tengo que priorizar”, sostuvo.

Además, Moria Casán contó que, en caso de aceptar la propuesta, su participación probablemente terminaría convirtiéndose en una nueva jornada laboral. “Si yo voy a otro lugar, yo sé cómo soy yo. Van a estar las cámaras conmigo preguntándome cosas y voy a trabajar. Entonces, yo el día de descanso quiero priorizarme, pero bienvenida al país, Rosalía”, afirmó.

En paralelo, Casán volvió a referirse a la controversia que se generó en redes y respaldó las disculpas de Rosalía. “Yo creo que las disculpas son sinceras y, bueno, entiendo que una persona puede dar un like y me parece que es demasiado extremo, el odio es un altar. Bajemos un poco”, expresó.

Cabe recordar que Rosalía se encuentra en Argentina con su gira y suele sumar a distintas figuras locales a sus presentaciones, especialmente durante el segmento “Confesiones”. Por eso, había trascendido que Moria Casán podía ser una de las personalidades elegidas para compartir escenario con la cantante española.

Sin embargo, Moria volvió a dejar clara su postura y explicó que tiene otra persona con quien prefiere compartir sus confesiones. “En plan de confesar, yo me confieso con mi público. Con el que me confesé toda la vida, mi amor, mi querida. Todo divino con Rosalía, pero si me confieso, me confieso con mi público”, sentenció contundente la diva.

Rosalía recibió un duro golpe en Argentina y una imagen en su hotel lo dice todo

Rosalía se encuentra en Buenos Aires desde hace algo más de 24 horas, de cara a los shows que dará en el Movistar Arena durante cuatro fechas desde el próximo 1 de agosto. La cantante española arribó este jueves a la Argentina en un vuelo privado desde Chile, donde había ofrecido sus últimos conciertos con una gran recepción.

El desembarco de la artista ocurre, además, luego de la polémica que se generó días atrás por una publicación en sus redes sociales vinculada con la final del Mundial 2026. El contenido fue interpretado por numerosos usuarios como una burla hacia la Selección argentina, lo que desató una fuerte ola de cuestionamientos. Frente a las críticas, Rosalía eliminó el video y pidió disculpas, aclarando que “nunca tuvo la intención de ofender al país”.

Pero su llegada a Buenos Aires estuvo lejos de generar la multitud que suele acompañar a las grandes figuras internacionales. En las inmediaciones del Four Seasons, el hotel donde se encuentra alojada, la jornada transcurrió con escaso movimiento y fueron principalmente los periodistas quienes permanecieron atentos a una posible aparición.

Con el paso de las horas, la esperada salida de Rosalía nunca se produjo. La artista permaneció dentro del establecimiento y no tuvo contacto público con los fanáticos que aguardaban alguna señal. Así, la imagen en la entrada del hotel fue llamativa por la ausencia de seguidores.

Por ahora, resta conocer si Rosalía modificará este bajo perfil durante las próximas horas y decidirá recorrer la ciudad o acercarse a quienes esperan verla. Mientras tanto, su llegada a la Argentina quedó marcada por una postal inesperadamente desoladora, especialmente luego de la controversia que protagonizó en redes sociales antes de viajar al país.

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