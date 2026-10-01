Qué alimentos evitar con el café: la advertencia de una nutricionista

Mientras que la vitamina C de frutas cítricas y del kiwi favorece la absorción de este mineral, los polifenoles del café pueden producir el efecto contrario y limitar especialmente el aprovechamiento del hierro no hemo presente en alimentos como las lentejas y las espinacas.

La combinación con leche también requiere atención, dado que el calcio de los lácteos puede interferir en la absorción del hierro. Por este motivo, la nutricionista recomienda distanciar el café de las comidas principales si se busca aprovechar el aporte de este mineral proveniente de la carne, el pescado, las legumbres o las verduras.

En el caso de las personas con anemia que consumen suplementos de hierro, la indicación es tomarlos alejados del café, el té y los lácteos para favorecer su absorción.

Café y frutas cítricas: por qué esta combinación puede generar molestias

Las frutas ácidas, como los cítricos y el kiwi, también pueden generar molestias cuando se consumen cerca del café. De acuerdo con Acha, esta combinación puede incrementar la acidez estomacal y favorecer síntomas como malestar y regurgitación.

La cafeína puede actuar como un disparador del reflujo gastroesofágico. Si, además, la comida fue abundante y la persona se recuesta después de consumir la fruta y el café, la postura puede favorecer que el contenido del estómago ascienda hacia el esófago.

Para evitar estas molestias, la dietista recomienda dejar pasar un tiempo antes de consumir la bebida y dar lugar al comienzo de la digestión de la fruta.

Café después de una comida pesada: qué puede pasar

Las frituras, los embutidos y otros alimentos con elevado contenido graso tienen una digestión naturalmente más lenta. Según la nutricionista, tomar café inmediatamente después de una comida de estas características puede ralentizar aún más el proceso digestivo.

Esto puede traducirse en sensación de pesadez o molestias, especialmente en personas con estómagos sensibles o tendencia a presentar digestiones difíciles.

En estos casos, Acha recomienda separar el horario de la comida del momento destinado al café.

Café con leche: el detalle que puede afectar al calcio

El consumo de café, cuando va acompañado de leche, también puede disminuir la absorción de calcio.

La profesional aclara que esta interacción no sería crítica cuando la alimentación contiene una cantidad suficiente de calcio. Sin embargo, sostiene que la leche incorporada a una taza de café no permite aprovechar la misma cantidad de este mineral que cuando se consume de manera independiente.

En personas con niveles bajos de calcio o deficiencias nutricionales, aconseja consumir los lácteos separados del café para favorecer el aprovechamiento de este mineral

Café con azúcar: cómo puede impactar en la glucosa

Acompañar el café con facturas, galletitas o azúcar tiende a favorecer un aumento elevado de glucosa e insulina en sangre.

Según explica la nutricionista, la bebida puede acelerar posteriormente la disminución de estos niveles. En personas predispuestas o con alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos y resistencia a la insulina, esto puede provocar una hipoglucemia reactiva, que puede manifestarse como una marcada falta de energía horas después de la ingesta.

Café después de comer: cuánto tiempo conviene esperar

La recomendación general de Acha es esperar alrededor de una hora después de finalizar las comidas principales antes de tomar café.

De acuerdo con la profesional, esta medida busca evitar que su consumo interfiera en el aprovechamiento de determinados nutrientes y reducir la posibilidad de molestias digestivas en quienes son susceptibles a ellas.

La especialista remarca que una alimentación adecuada no depende únicamente de elegir alimentos nutritivos, sino también de considerar cómo y cuándo se consumen. En este caso, plantea que dejar pasar un tiempo entre las comidas y el café permite acompañar la digestión y el aprovechamiento de los nutrientes.