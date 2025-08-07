En vivo Radio La Red
Qué es el edging y cómo se pone en práctica la técnica sexual que promete orgasmos más intensos

El edging es una técnica de estimulación sexual que consiste en acercarse al clímax y frenar justo antes de alcanzarlo. Postergar el orgasmo puede intensificar el placer, mejorar el control, reducir la ansiedad y favorecer una conexión más profunda con las sensaciones.

Redacción A24
Redacción A24
El edging consiste en retrasar el orgasmo de forma intencional para aumentar la sensibilidad y prolongar el placer durante el encuentro sexual.

Aunque suene a novedad, el edging es una práctica sexual que muchas personas ya realizan sin saberlo. Se trata de una técnica de control del placer que no solo puede potenciar los orgasmos, sino también mejorar el rendimiento sexual y prolongar la experiencia.

El término edging proviene del inglés "edge" (borde). Hace referencia a la idea de acercarse al orgasmo y detenerse justo antes de alcanzarlo, para luego volver a estimularse, y repetir el proceso varias veces antes del clímax final.

No se trata de evitar el orgasmo, sino de retrasarlo voluntariamente para acumular tensión sexual y aumentar la intensidad del momento culminante.

Durante el proceso, se puede establecer una señal verbal o corporal para marcar cuándo frenar o retomar la estimulación, especialmente si se practica en pareja. Este tipo de acuerdos ayudan a mantener el control mutuo y evitar que el juego se vuelva una experiencia incómoda o impuesta.

Edging: ¿cómo se practica?

Edging

El edging puede practicarse en solitario o en pareja. En ambos casos, la clave está en reconocer las señales corporales que anticipan el orgasmo, y detenerse justo antes de cruzar ese umbral. Si se hace de a dos, una alternativa es combinar la penetración con la masturbación, especialmente si uno estimula al otro y recibe una indicación clara sobre cuándo pausar.

Establecer acuerdos previos es fundamental para que la experiencia sea compartida y placentera. A veces se utiliza la idea de “banderas” como metáfora: levantar una verde para continuar o una roja para frenar. De esta forma, ambos saben cómo actuar sin romper la dinámica del momento.

Repetir varias veces este ascenso y descenso de excitación no solo intensifica el orgasmo, sino que también permite estar más atentos a lo que siente el cuerpo, a los cambios en la respiración, la tensión muscular y el pulso, factores que muchas veces pasan desapercibidos cuando se busca un clímax rápido.

Los beneficios del edging

edging-sexo

Cualquier persona adulta puede incorporar esta técnica a su vida sexual. Resulta especialmente útil en situaciones de eyaculación precoz o retraso en la llegada al orgasmo, ya que permite explorar con más precisión el momento en que aparece el reflejo eyaculatorio o el umbral del clímax, y aprender a regularlo.

También es recomendable para quienes desean salir del automatismo y reconectarse con el deseo, alejándose del llamado “rol de espectador”: esa postura interna crítica que evalúa constantemente el propio desempeño sexual. Al poner el foco en el placer y no en el rendimiento, el edging contribuye a bajar la autoexigencia y a disfrutar el presente.

Entre los efectos más destacados, esta técnica favorece orgasmos más potentes, mejora el control sobre las respuestas sexuales y promueve una mayor conciencia del cuerpo. Al cortar el estímulo justo antes del clímax y retomarlo luego, se genera un mayor flujo sanguíneo en la zona genital, lo que potencia la sensibilidad y el placer.

Además, ayuda a reducir la ansiedad, mejorar la comunicación en la pareja y fortalecer el vínculo erótico. El hecho de acordar y explorar juntos una práctica como esta, refuerza la idea de estar compartiendo algo que va más allá del coito: un juego prolongado de complicidad y descubrimiento.

El edging no tiene como único fin el orgasmo. De hecho, muchas veces la experiencia más valiosa está en lo que sucede antes: en la tensión que se construye, en la expectativa, en la atención plena al cuerpo propio y al del otro. Se convierte así en una forma de volver a habitar el deseo sin apuro, donde cada pausa suma y cada repetición potencia lo que vendrá.

Toda práctica sexual puede enriquecerse cuando se le da espacio al juego, a lo sensorial y a lo que no está guiado por la urgencia. El edging propone eso: redefinir el placer desde la paciencia y la conexión.

Por Redacción A24
