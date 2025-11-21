Qué es el SIBO, el enemigo invisible de tu digestión y cuáles son los síntomas

Síntomas más frecuentes del SIBO

SIBO-SINTOMAS

Los signos más comunes incluyen:

Hinchazón abdominal

Dolor o malestar en la zona

Náuseas

Saciedad temprana después de comer

Diarrea

Pérdida de peso involuntaria

Es importante consultar a un profesional si los síntomas persisten, especialmente en casos de diarrea continua, pérdida de peso rápida o dolor abdominal prolongado. Ante un dolor intenso, se requiere atención médica urgente.

Si no se detecta a tiempo, el SIBO puede derivar en problemas como mala absorción de grasas, proteínas y carbohidratos, déficit de vitaminas A, D, E y K, falta de vitamina B12, con riesgo de cansancio extremo, hormigueos y alteraciones neurológicas, osteoporosis y cálculos renales.

Diagnóstico del SIBO y tratamiento

El diagnóstico suele realizarse mediante el test de aire espirado, que mide los niveles de hidrógeno y metano tras ingerir lactulosa o glucosa. Un aumento de estos gases puede indicar sobrecrecimiento bacteriano, aunque la interpretación siempre debe ser realizada por un profesional.

El tratamiento del SIBO combina antibióticos específicos, dieta baja en FODMAPs, probióticos y prebióticos, medidas para mejorar la motilidad intestinal y el manejo de las enfermedades de base que favorecieron su aparición. Detectar esta afección a tiempo permite prevenir complicaciones, mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de recurrencias.