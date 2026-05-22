Los hijos de la China Suárez tratan a Mauro Icardi como su papá: la interna con Wanda, Cabré y Vicuña

Y agregó sobre el testimonio de la actriz en la Justicia donde remarcó la buena relación en el día a día que tiene el deportista con sus hijos durante la convivencia en Turquía.

“Señaló que su hijo quiere mucho a Mauro y que la relación de Mauro con sus hijas también es muy buena. Indicó que Mauro es un muy buen padre, que se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de sus tres hijos, que su comunicación con ellos es muy buena, y que sus propios hijos tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal”, expresó el periodista.

En esa sentido, el conductor siguió con la lectura del escrito y el gran vínculo que formó el futbolista con sus hijas: “La señora Eugenia manifestó que la relación de Mauro con sus hijas es muy buena, que pasan muy buenos momentos juntos, y que en dos ocasiones han permanecido juntos durante períodos prolongados, durante los cuales pasaron momentos muy agradables. Señaló que juegan juntos, que sus propias hijas tienen edades similares, por lo que se divierten mucho juntas, juegan, se maquillan y bailan”.

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El desconsolado llanto de la China Suárez por Mauro Icardi

Durante la premiación del Galatasaray por la obtención de un nuevo campeonato en una celebración que reunió a jugadores, familiares y fanáticos del club turco, la China Suárez no pudo contener las lágrimas al vivir un momento muy especial junto a Mauro Icardi, en una escena que rápidamente se volvió viral.

En los videos e imágenes que no tardaron en viralizarse en redes sociales, se pudo ver a la actriz completamente emocionada y quebrada en llanto mientras acompañaba al delantero desde el estadio, profundamente conmovida tanto por el logro deportivo como por el especial momento familiar que vivieron juntos.

Por el momento aún no se definió cuál será el futuro del futbolista, cuyo contrato vence a fines de junio y aún existen posibilidades de una extensión del mismo en el club donde es figura e ídolo.