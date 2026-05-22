El polémico mensaje que Moria Casán descubrió detrás del viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Japón

La conductora fue aún más allá y deslizó que detrás de esa visita podría existir un mensaje indirecto. “Eso tiene una connotación”, insistió La One, mientras desde el panel sumaban comentarios sobre lo inusual del paseo. “¿Con qué necesidad vas a ir a ver a cerditos en un edificio?”, plantearon en el estudio.

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Para Moria, la elección del lugar no habría sido casual y hasta consideró que podría tratarse de una provocación dirigida a Wanda Nara. Cuando le preguntaron directamente si veía cierta intención detrás de esa salida, respondió sin vueltas: “Obvio”.

Más adelante, Guillermo Capuya aportó otra mirada y explicó que en Tokio existen numerosos espacios de este estilo, algunos dedicados a perros, gatos y otros animales, creados como una alternativa para combatir la soledad.

De todos modos, Méndez agregó un dato adicional relacionado con la cultura japonesa. “La cultura milenaria de Japón tiene algo que ver con el tema del cerdo y la fertilidad”, señaló el periodista.

Finalmente, el panelista recordó una declaración reciente de la China Suárez. “¡Ojo! La China dijo que por ahora no quería ser mamá pero sí era el sueño de ella conocer Japón...”, expresó. Fue entonces cuando Moria Casán cerró el tema con otra frase cargada de ironía: “Y se lo cumplió Aladín. Icardi le cumple todos los sueños, ella le frota la lámpara y van por todo el mundo”.

Icardi y la China Suárez en Japón - captura La mañana con Moria

Cuál es el video de la insólita cita de la China Suárez y Mauro Icardi en Japón que generó polémica

Luego de la consagración de Mauro Icardi con el Galatasaray, el futbolista armó las valijas y emprendió un viaje muy especial junto a la China Suárez. El destino elegido fue Japón, un país que la actriz soñaba visitar desde hacía años y que finalmente pudo conocer en medio del receso deportivo del delantero.

Tiempo atrás, la propia actriz había contado públicamente el enorme deseo que tenía de recorrer ese rincón de Asia. “Japón es uno de mis sueños, nunca fui”, había revelado en una entrevista con el periodista Gustavo Méndez. Incluso recordó que en una ocasión estuvo muy cerca de concretarlo, aunque una situación familiar terminó frustrando esos planes a último momento.

“Estuve a punto de ir con Marley, teníamos todos los pasajes, yo había invitado a mi mamá, a mi hermano y a mis hijos, pero Magnolia quedó internada una semana antes”, explicó en aquel entonces sobre el motivo que la obligó a suspender el viaje.

Ahora, quien finalmente hizo realidad ese anhelo fue Mauro Icardi, que aprovechó unos días libres para compartir unas vacaciones románticas con su pareja. Sin embargo, como suele suceder con cada aparición pública de ambos, el viaje no tardó en generar repercusiones en redes sociales.

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En las últimas horas comenzaron a circular videos grabados por argentinos que se cruzaron con la pareja mientras caminaban por las calles japonesas. Pero el detalle que más comentarios despertó fue una salida a un particular bar llamado Mi Pig, un famoso local donde los clientes meriendan rodeados de pequeños cerdos.

“Pobrecito los chanchitos, qué necesidad”, se escucha decir a la mujer que filmó a la China Suárez y Mauro Icardi dentro del lugar. A partir de esas imágenes, varios usuarios cuestionaron a la actriz recordando que es vegetariana. “¿La China Suárez no era vegetariana? Digo, porque fue con Mauro a un lugar donde tienen chanchitos encerrados para que gente descerebrada pueda tocarlos”, lanzó un internauta, entre muchos otros mensajes críticos.

Así, mientras disfrutan de unos días de descanso en uno de los destinos más deseados por la actriz, la pareja volvió a quedar en el centro de la polémica virtual.