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Filtraron el millonario sueldo de Andrea Del Boca en Gran Hermano y la supuesta amenaza del abogado

Se conoció el acuerdo económico al cual logró llegar Andrea del Boca para cerrar su regreso al reality, Gran Hermano, Generación Dorada.

22 may 2026, 12:15
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Filtraron el millonario sueldo de Andrea Del Boca en Gran Hermano y la supuesta amenaza del abogado

El regreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano ya había despertado una fuerte controversia por las condiciones especiales que rodearon su vuelta. Sin embargo, en las últimas horas se desató un nuevo escándalo luego de que Guido Záffora revelara la impactante cifra que, según contó, habría negociado la actriz para reincorporarse al reality de Telefe.

La información salió a la luz en DDM (América TV), donde el panelista aseguró que detrás del esperado regreso existieron reuniones reservadas, tensión con el canal y una dura negociación encabezada por el abogado de la actriz, Juan Pablo Fioribello. “Todo arrancó hace 15 días en el hotel Hilton, donde hubo dos reuniones”, relató Záffora al aire, dejando entrever que las conversaciones comenzaron mucho antes de que la producción anunciara oficialmente el reingreso de Andrea.

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De acuerdo a lo que detalló el periodista, Fioribello convocó directamente al equipo creativo de Gran Hermano porque la actriz pretendía asegurarse determinadas condiciones antes de aceptar volver a la competencia. El principal conflicto giraba alrededor de su estado de salud. “El tema es que había un versus: el alta médica. Todavía no la tiene, pero el doctor dio el ok, aunque sin el alta odontológica”, explicó.

Cabe recordar que Andrea había abandonado el reality semanas atrás tras sufrir una fuerte caída dentro de la casa, accidente que le provocó complicaciones físicas y una lesión importante en la boca. Esa situación generó numerosas dudas sobre si realmente estaba en condiciones de regresar al juego, algo que finalmente ocurrió luego de varias evaluaciones médicas y negociaciones privadas entre las partes.

Pero el momento más explosivo llegó cuando comenzaron a hablar de dinero. Según contó Záffora, desde Telefe inicialmente no estaban dispuestos a aceptar las exigencias económicas de la actriz, aunque Fioribello habría mantenido una postura firme durante toda la negociación. “Telefe no quería soltar la platita, pero Fioribello quería arreglar el dinero y le salió como quería”, lanzó el periodista en vivo.

Además del aspecto económico, Andrea también habría solicitado ciertas condiciones especiales para su estadía dentro de la casa. “Pidió cuidado con el plano y un acceso absoluto y restrictivo al confesionario. El resto también lo tiene, pero ella puede pedir cosas”, explicó Záffora, dejando entrever que la actriz tendría beneficios diferentes al resto de los participantes.

La frase más fuerte, sin embargo, llegó sobre el final del informe. Según relató el panelista, el abogado habría presionado directamente a la producción con una contundente advertencia: “La frase de Fioribello fue: ‘O ponen la plata o Andrea no entra más’”.

Acto seguido, reveló el monto que habría desatado el escándalo dentro y fuera del canal: “Pidieron, y siendo seis veces mejor paga que Charlotte Caniggia, 2.250.000 pesos por día”. El número provocó un verdadero terremoto en redes sociales, ya que las cuentas realizadas en el programa indican que la actriz estaría percibiendo más de 67 millones de pesos mensuales por participar del reality.

La filtración reavivó las críticas de muchos seguidores del programa, quienes consideran que Gran Hermano perdió parte de su espontaneidad y se transformó en una negociación millonaria con figuras famosas. Mientras tanto, dentro de la casa Andrea volvió rápidamente a convertirse en una de las protagonistas centrales del juego. Pero fuera del reality, la polémica recién comienza y promete seguir escalando en los próximos días.

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¿Qué dijo Andrea del Boca sobre su salud?

Durante su regreso a Gran Hermano, Andrea del Boca habló abiertamente sobre el estado de salud que atraviesa luego de la fuerte caída que sufrió semanas atrás dentro de la casa. La actriz fue consultada por Santiago del Moro apenas volvió al reality y respondió con total sinceridad sobre su recuperación.

“Bien, no tengo el alta todavía definitiva, estoy con una placa toda entera”, expresó la protagonista de Perla negra, dejando en evidencia que todavía continúa bajo tratamiento médico. Sus palabras generaron sorpresa entre los participantes y también entre los fanáticos del programa, ya que muchos desconocían que aún no había recibido el alta completa.

Además, Andrea reveló que los médicos aceleraron parte del proceso para que pudiera regresar rápidamente a la competencia. “Tenemos que hacer todo rápido para que entres de nuevo”, recordó que le dijeron en la clínica. De esta manera, la actriz dejó en claro que su vuelta a la casa más famosa del país fue muy deseada tanto por la producción como por ella misma.

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