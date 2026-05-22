Filtraron el millonario sueldo de Andrea Del Boca en Gran Hermano y la supuesta amenaza del abogado

Pero el momento más explosivo llegó cuando comenzaron a hablar de dinero. Según contó Záffora, desde Telefe inicialmente no estaban dispuestos a aceptar las exigencias económicas de la actriz, aunque Fioribello habría mantenido una postura firme durante toda la negociación. “Telefe no quería soltar la platita, pero Fioribello quería arreglar el dinero y le salió como quería”, lanzó el periodista en vivo.

Además del aspecto económico, Andrea también habría solicitado ciertas condiciones especiales para su estadía dentro de la casa. “Pidió cuidado con el plano y un acceso absoluto y restrictivo al confesionario. El resto también lo tiene, pero ella puede pedir cosas”, explicó Záffora, dejando entrever que la actriz tendría beneficios diferentes al resto de los participantes.

La frase más fuerte, sin embargo, llegó sobre el final del informe. Según relató el panelista, el abogado habría presionado directamente a la producción con una contundente advertencia: “La frase de Fioribello fue: ‘O ponen la plata o Andrea no entra más’”.

Acto seguido, reveló el monto que habría desatado el escándalo dentro y fuera del canal: “Pidieron, y siendo seis veces mejor paga que Charlotte Caniggia, 2.250.000 pesos por día”. El número provocó un verdadero terremoto en redes sociales, ya que las cuentas realizadas en el programa indican que la actriz estaría percibiendo más de 67 millones de pesos mensuales por participar del reality.

La filtración reavivó las críticas de muchos seguidores del programa, quienes consideran que Gran Hermano perdió parte de su espontaneidad y se transformó en una negociación millonaria con figuras famosas. Mientras tanto, dentro de la casa Andrea volvió rápidamente a convertirse en una de las protagonistas centrales del juego. Pero fuera del reality, la polémica recién comienza y promete seguir escalando en los próximos días.

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¿Qué dijo Andrea del Boca sobre su salud?

Durante su regreso a Gran Hermano, Andrea del Boca habló abiertamente sobre el estado de salud que atraviesa luego de la fuerte caída que sufrió semanas atrás dentro de la casa. La actriz fue consultada por Santiago del Moro apenas volvió al reality y respondió con total sinceridad sobre su recuperación.

“Bien, no tengo el alta todavía definitiva, estoy con una placa toda entera”, expresó la protagonista de Perla negra, dejando en evidencia que todavía continúa bajo tratamiento médico. Sus palabras generaron sorpresa entre los participantes y también entre los fanáticos del programa, ya que muchos desconocían que aún no había recibido el alta completa.

Además, Andrea reveló que los médicos aceleraron parte del proceso para que pudiera regresar rápidamente a la competencia. “Tenemos que hacer todo rápido para que entres de nuevo”, recordó que le dijeron en la clínica. De esta manera, la actriz dejó en claro que su vuelta a la casa más famosa del país fue muy deseada tanto por la producción como por ella misma.