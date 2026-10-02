Argentina-Burkina Faso: el seleccionado africano confirmó que viaja pero llegará el mismo día del partido

Argentina viene de vencer a Bolivia en Córdoba (Foto: Reuters)

Las opciones analizadas no convencieron inicialmente a todo el plantel. La propia Federación reconoció que las condiciones vinculadas especialmente con la duración del viaje generaron reparos entre los futbolistas.

En las negociaciones participaron autoridades del gobierno y del fútbol de Burkina Faso, además de representantes diplomáticos. Finalmente, las gestiones avanzaron y los jugadores aceptaron emprender el viaje hacia la Argentina.

Argentina-Burkina Faso: cuándo y dónde se juega

El amistoso está previsto para este sábado 3 de octubre desde las 21 en el Estadio Monumental y será el segundo compromiso del equipo de Lionel Scaloni durante esta ventana internacional.

Argentina llega después de vencer 4-0 a Bolivia en Córdoba, mientras que Burkina Faso ocupa el puesto 62° del ranking FIFA y viene de disputar encuentros correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

El seleccionado africano es dirigido por Amir Abdou y cuenta entre sus jugadores destacados con Edmond Tapsoba, defensor del Bayer Leverkusen, además del arquero Hervé Koffi y el defensor Issa Kaboré.

Leo aterrizó en Rosario junto a su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos y su mamá Celia (Foto: captura X@ESPN)

Messi ya llegó al país para su despedida ante Benín

Mientras se resolvía la situación de Burkina Faso, Lionel Messi llegó este viernes a la Argentina para sumarse a la Selección de cara al último compromiso de esta serie de amistosos.

La Albiceleste tiene previsto enfrentar a Benín el martes 6 de octubre en el Monumental, en el encuentro anunciado como la despedida de Messi del seleccionado nacional. Benín ya se encuentra en Buenos Aires.