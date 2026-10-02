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Argentina-Burkina Faso: el seleccionado africano confirmó que viaja pero llegará el mismo día del partido

Después de varias horas de incertidumbre, el seleccionado africano decidió emprender el viaje desde Marruecos. El plantel aterrizaría en Buenos Aires el mismo sábado en el que debe enfrentar al equipo de Lionel Scaloni.

La selección de Burkina Faso todavía no llegó a Argentina para el amistoso (Foto: Ig. @lesetalonsduburkinafaso)

La selección de Burkina Faso todavía no llegó a Argentina para el amistoso (Foto: Ig. @lesetalonsduburkinafaso)

Después de una jornada marcada por dudas, negociaciones y hasta la posibilidad de que el partido no se disputara, Burkina Faso finalmente decidió viajar a la Argentina para enfrentar a la Selección este sábado en el Estadio Monumental. La situación tendrá una particularidad: el seleccionado africano llegará a Buenos Aires el mismo día del encuentro, con apenas unas horas de margen para afrontar el segundo amistoso de la Albiceleste en esta Fecha FIFA.

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Leonel Flores. 

Según la información disponible este viernes, el vuelo desde Marruecos estaba previsto para las 22.30 hora local y el arribo a Buenos Aires para la mañana del sábado. El partido está programado para este sábado 3 de octubre a las 21 en el Monumental.

El cronograma original era muy diferente. Burkina Faso debía llegar al país varios días antes, pero la cancelación del vuelo chárter previsto para el 30 de septiembre obligó a reorganizar por completo el traslado de la delegación. La situación generó incertidumbre durante buena parte del viernes y puso momentáneamente en duda la realización del amistoso.

La Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) explicó oficialmente que el inconveniente comenzó cuando la empresa encargada del vuelo chárter canceló sin previo aviso el traslado previsto para el 30 de septiembre. A partir de ese momento, debieron buscar nuevas alternativas para viajar desde Marruecos hasta Buenos Aires.

Argentina viene de vencer a Bolivia en Córdoba (Foto: Reuters)

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Las opciones analizadas no convencieron inicialmente a todo el plantel. La propia Federación reconoció que las condiciones vinculadas especialmente con la duración del viaje generaron reparos entre los futbolistas.

En las negociaciones participaron autoridades del gobierno y del fútbol de Burkina Faso, además de representantes diplomáticos. Finalmente, las gestiones avanzaron y los jugadores aceptaron emprender el viaje hacia la Argentina.

Argentina-Burkina Faso: cuándo y dónde se juega

El amistoso está previsto para este sábado 3 de octubre desde las 21 en el Estadio Monumental y será el segundo compromiso del equipo de Lionel Scaloni durante esta ventana internacional.

Argentina llega después de vencer 4-0 a Bolivia en Córdoba, mientras que Burkina Faso ocupa el puesto 62° del ranking FIFA y viene de disputar encuentros correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

El seleccionado africano es dirigido por Amir Abdou y cuenta entre sus jugadores destacados con Edmond Tapsoba, defensor del Bayer Leverkusen, además del arquero Hervé Koffi y el defensor Issa Kaboré.

Leo aterrizó en Rosario junto a su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos y su mamá Celia (Foto: captura X@ESPN)

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Messi ya llegó al país para su despedida ante Benín

Mientras se resolvía la situación de Burkina Faso, Lionel Messi llegó este viernes a la Argentina para sumarse a la Selección de cara al último compromiso de esta serie de amistosos.

La Albiceleste tiene previsto enfrentar a Benín el martes 6 de octubre en el Monumental, en el encuentro anunciado como la despedida de Messi del seleccionado nacional. Benín ya se encuentra en Buenos Aires.

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