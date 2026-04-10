En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Signos
astrología
ASTROLOGÍA

Qué vivirá cada signo en el amor durante la segunda mitad de abril

Entre impulsos, replanteos y decisiones que ya no pueden postergarse, la energía de la segunda mitad de abril impacta de lleno en los vínculos. Qué le espera a cada signo en el amor y por qué este período puede marcar un antes y un después.

La segunda mitad de abril no pasa desapercibida en el plano emocional. Después de semanas atravesadas por impulso, decisiones rápidas y cierta intensidad difícil de manejar, empieza a configurarse un nuevo escenario.

Leé también Abril 2026 trae revancha: los signos que tienen una segunda oportunidad
Abril trae segundas oportunidades para varios signos.

El Sol termina su recorrido por Aries —un signo que empuja a actuar, a decir, a no quedarse en la duda— y se prepara para ingresar en Tauro, donde la energía cambia: baja la velocidad, pero sube la necesidad de estabilidad, de seguridad y de coherencia emocional.

En paralelo, Venus —planeta del amor— transita Aries, lo que mantiene el deseo activo, directo, incluso un poco impaciente. Y Marte, asociado a la acción, también refuerza esa sensación de que algo tiene que pasar.

El resultado es un combo particular: todavía hay impulso, pero ya no alcanza solo con eso. Empieza a aparecer una pregunta más incómoda, pero necesaria: ¿esto que siento también se puede sostener? Y en el amor, esa pregunta lo cambia todo.

De la intensidad a la verdad

Si la primera parte del mes estuvo marcada por emociones fuertes, la segunda mitad trae una especie de filtro.

No se trata de dejar de sentir, sino de empezar a ver con más claridad qué tiene futuro y qué no. Los vínculos que se sostienen solo desde la intensidad pueden empezar a mostrar límites. Y aquellos que logran encontrar un equilibrio entre deseo y estabilidad pueden fortalecerse.

También es un período donde muchas personas pueden cansarse de lo ambiguo. Lo que no se define empieza a pesar más.

El amor en modo “realidad”

Este no es un momento para idealizar. Es un momento para observar.

Gestos, actitudes, coherencia entre lo que el otro dice y hace. Todo eso cobra más importancia. Y lo que antes se pasaba por alto, ahora puede convertirse en motivo de replanteo.

No necesariamente para cortar, pero sí para ajustar expectativas.

Qué vivirá cada signo en el amor

Aries

Sigue en un momento de protagonismo, pero empieza a sentir el peso de lo que generó. Puede haber avances importantes, pero también la necesidad de sostener lo iniciado.

Tauro

Con el Sol acercándose a su signo, gana claridad emocional. Puede tomar decisiones más firmes en el amor, priorizando lo que le da seguridad.

Géminis

Menos impulsivo que semanas atrás, empieza a observar más. Puede replantearse vínculos o formas de relacionarse.

Cáncer

Se activa el deseo de construir algo más estable. Puede dejar atrás situaciones que no le daban seguridad emocional.

Leo

Necesita coherencia. Si siente que hay juego o ambigüedad, puede correrse. Pero si encuentra claridad, se entrega con fuerza.

Virgo

Momento de análisis profundo. Puede redefinir qué espera del amor y actuar en consecuencia.

Libra

Los vínculos toman protagonismo total. Puede haber definiciones importantes, especialmente en relaciones que venían en pausa.

Escorpio

Intensidad, pero con más conciencia. Puede elegir mejor dónde involucrarse y dónde no.

Sagitario

Busca equilibrio entre libertad y compromiso. Puede replantearse dinámicas que ya no le resultan cómodas.

Capricornio

Más abierto emocionalmente, pero sin perder su estructura. Puede avanzar en vínculos que le generen seguridad.

Acuario

Empieza a bajar la distancia. Puede acercarse más a alguien, pero desde un lugar más consciente.

Piscis

Muy conectado con lo emocional, pero con más claridad que antes. Puede tomar decisiones importantes en el amor.

Lo que se siente ahora… define lo que viene

La segunda mitad de abril no necesariamente trae respuestas inmediatas, pero sí marca un cambio de enfoque.

Ya no alcanza con la intensidad del momento. Empieza a pesar la proyección, la coherencia, la posibilidad real de construir algo que no dependa solo de lo que se siente hoy.

Y eso puede ser incómodo. Porque implica ver cosas que antes se podían evitar.

Pero también es una oportunidad.

Porque en medio de ese filtro, lo que queda en pie no es lo más intenso.

Es lo más verdadero.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Signos astrología amor
Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar