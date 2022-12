Quebrado en llanto, un humorista denunció que fue detenido en Qatar y amenazado con un arma

Según Rabin, los policías le preguntaron varias veces si estaba sobrio y no le dijeron por qué lo detuvieron. Inclusive, aseguró que fue amenazado a punta de pistola. “Estuve encerrado en un cuarto con estos tipos, hice un live ahí. Yo creo que si no hubiera hecho el live, en este momento estaría muerto”, relató sin poder contener el llanto. El video circula en Twitter, pero ya no está disponible en el perfil del comediante.

Posteriormente, a través de las redes sociales, Rabin publicó otro video dentro del hotel en el que buscó tranquilizar a sus seguidores.

Cómo es el consumo de alcohol en Qatar

A diferencia de los países occidentales, el consumo de bebidas alcohólicas está restringido en Qatar. El alcohol se sirve en restaurantes autorizados y en muchos hoteles de todo el país. Pero el consumo solo puede hacerse en áreas designadas, no estando permitido en lugares públicos.

Inicialmente, los estadios de la Copa del Mundo iban a vender bebidas alcohólicas, pero el consumo dentro y alrededor de las arenas quedó completamente prohibido a solo dos días del inicio de la Copa del Mundo.

Las reglas para el consumo de alcohol en el Mundial Qatar 2022