Quién era la cantante brutalmente asesinada en una emboscada en Estados Unidos

Acto seguido, los sospechosos escaparon inmediatamente después del tiroteo. Recientemente, TMZ difundió el audio del llamado al 911 en el que se reportaba que la víctima era “una mujer hispana de unos veinte años con una posible herida de bala en el abdomen”, detalle que formó parte de la reconstrucción inicial del caso.

Por el momento, no hay detenidos y aún se desconocen los motivos del ataque. La policía pidió colaboración a la comunidad para aportar cualquier dato que ayude a esclarecer el crimen, mientras los agresores continúan prófugos.

Quién era DELAROSA, la cantante brutalmente asesinada

La joven artista tenía más de 40 mil seguidores en Instagram y venía construyendo una carrera musical en ascenso. Su último lanzamiento fue “No Me Llames”, publicado en agosto. En sus redes, solía definirse con frases como “La muñeca mala soy yo”.

El 30 de octubre había compartido un adelanto de nueva música con el mensaje: “Ocupada cocinando en el Stu, no me llames. Ya es tiempo… GAME TIME BABY”. Tras conocerse la noticia de su muerte, su perfil se llenó de homenajes y mensajes de despedida.

Una de las despedidas más emotivas fue la de Devin Christiansen, quien recordó que María lo había ayudado en un momento difícil hace casi una década: “No tengo palabras para este dolor. Dios recibió un ángel. Recen por ella y su familia”.

Su familia también expresó su dolor en redes: Deyanira De La Rosa compartió homenajes y fotos en las historias de la cantante, recordando su carrera y su personalidad carismática.