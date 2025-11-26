Quién era la cantante brutalmente asesinada en una emboscada en Estados Unidos

María de la Rosa, conocida artísticamente como DELAROSA, una cantante e influencer puertorriqueña de 22 años, fue asesinada en un ataque a tiros en Northridge, al norte de Los Ángeles, Estados Unidos.
María de la Rosa, conocida artísticamente como DELAROSA, una cantante e influencer puertorriqueña de 22 años, fue asesinada en un ataque a tiros en Northridge, al norte de Los Ángeles, Estados Unidos.
El hecho, que tomó repercusión en las últimas horas, ocurrió durante la madrugada del sábado 22 de noviembre, alrededor de la 1.25 (hora local), cuando dos hombres se acercaron al auto en el que la joven estaba acompañada por un amigo y una amiga.
Según confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) a Univisión, los atacantes se aproximaron al vehículo estacionado y abrieron fuego sin mediar palabra, en lo que describieron como una auténtica “emboscada”. El episodio tuvo lugar sobre Bryant Street, cerca de Tampa Avenue, una zona residencial.
DELAROSA, que se encontraba en el asiento del acompañante, fue trasladada de urgencia a un hospital, donde finalmente murió por las heridas de bala.
Acto seguido, los sospechosos escaparon inmediatamente después del tiroteo. Recientemente, TMZ difundió el audio del llamado al 911 en el que se reportaba que la víctima era “una mujer hispana de unos veinte años con una posible herida de bala en el abdomen”, detalle que formó parte de la reconstrucción inicial del caso.
Por el momento, no hay detenidos y aún se desconocen los motivos del ataque. La policía pidió colaboración a la comunidad para aportar cualquier dato que ayude a esclarecer el crimen, mientras los agresores continúan prófugos.
La joven artista tenía más de 40 mil seguidores en Instagram y venía construyendo una carrera musical en ascenso. Su último lanzamiento fue “No Me Llames”, publicado en agosto. En sus redes, solía definirse con frases como “La muñeca mala soy yo”.
El 30 de octubre había compartido un adelanto de nueva música con el mensaje: “Ocupada cocinando en el Stu, no me llames. Ya es tiempo… GAME TIME BABY”. Tras conocerse la noticia de su muerte, su perfil se llenó de homenajes y mensajes de despedida.
Una de las despedidas más emotivas fue la de Devin Christiansen, quien recordó que María lo había ayudado en un momento difícil hace casi una década: “No tengo palabras para este dolor. Dios recibió un ángel. Recen por ella y su familia”.
Su familia también expresó su dolor en redes: Deyanira De La Rosa compartió homenajes y fotos en las historias de la cantante, recordando su carrera y su personalidad carismática.