Conmoción internacional: quién era la promesa musical que fue acribillada en una emboscada

Una artista emergente truncada por la violencia

DELAROSA era considerada una voz nueva dentro del circuito de música latina en Estados Unidos. Con apenas 22 años, había ganado seguidores tras el lanzamiento de su sencillo “No Me Llames”, publicado en agosto, y se mostraba activa en redes sociales, donde promocionaba fragmentos de su trabajo y mostraba parte de su vida cotidiana.

Su último mensaje en Instagram, fechado el 30 de octubre, decía: “Ocupada cocinando en el Stu, no me llames. Ya es tiempo… GAME TIME BABY”. Ese adelanto, que sus seguidores celebraron, quedó convertido en un testimonio involuntario de una carrera interrumpida de manera violenta.

El ataque: minutos de tensión antes de la balacera

De acuerdo con los testimonios recogidos por Univisión y KTLA-TV, dos hombres habían sido vistos merodeando la zona minutos antes del tiroteo. Los testigos relataron que los sospechosos se acercaron por el lado del conductor del vehículo y, sin intercambiar palabras ni intentar robo alguno, abrieron fuego de manera directa.

El comunicado policial describe así la escena: “Los testigos describieron haber visto a dos sospechosos acercarse a un vehículo estacionado… Se dispararon varias balas contra varias víctimas que estaban dentro del automóvil”.

Tras los disparos, los agresores escaparon corriendo y aún no han sido identificados. Ninguna detención fue realizada hasta el momento.

El traslado y los últimos minutos de vida

Las unidades de emergencia llegaron rápidamente a la calle Bryant Street, en una zona residencial de Northridge, en Los Ángeles, pero DELAROSA ya tenía heridas de extrema gravedad. Fue trasladada al hospital más cercano, donde fue declarada muerta a los pocos minutos de su ingreso.

La información inicial generó confusión: mientras algunos medios informaron que las dos personas que acompañaban a la cantante seguían en estado crítico, un familiar de la artista declaró a TMZ que ella había sido la única persona alcanzada por las balas. Dijo, además, que la joven estaba ubicada en el asiento del copiloto en el momento del ataque.

En uno de los pasajes más crudos del caso, TMZ también publicó que obtuvo el audio de la llamada al 911, en el que se escucha cómo describen a la víctima como “una mujer hispana de veinte años con una posible herida de bala en el abdomen”.

Una investigación abierta y sin hipótesis firmes

El LAPD mantiene la causa abierta mientras analiza cámaras de seguridad, busca testigos adicionales y determina si el ataque estuvo premeditado o si se trató de un conflicto previo que tomó por sorpresa a la artista.

Al momento, no se encontró indicio de robo, lo que refuerza la idea de un ataque dirigido. Tampoco se descartó la posibilidad de que los agresores conocieran a las víctimas de algún modo.

La policía también apeló a la comunidad latina de Los Ángeles para obtener información que permita avanzar en la investigación: “Cualquier dato puede ser determinante para esclarecer este crimen y detener a los responsables”.

Dolor, indignación y homenajes en redes sociales

La noticia del asesinato provocó conmoción entre seguidores, colegas y miembros de la escena musical urbana. En pocas horas, su nombre se viralizó en redes sociales, acompañado por mensajes de despedida, montajes de sus fotos y fragmentos de su música.

Su familiar, Deyanira De La Rosa, compartió múltiples homenajes en las historias de Instagram de la artista, expresando el dolor de la familia y pidiendo justicia.

También se pronunciaron figuras reconocidas del género, como Jimmy Humilde (productor musical); Juan Moisés, cantante de Los Gemelos de Sinaloa; y Times J Martínez, ingeniero y productor. Este último escribió: “Era una artista joven, disciplinada y con un talento que prometía. Me duele que haya sido con violencia”.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Devin Christiansen, quien relató cómo la cantante lo ayudó a atravesar un momento emocional difícil años atrás: “Dios recibió un ángel. No hay palabras para este dolor”.

Una carrera que empezaba a brillar

DELAROSA había logrado en pocos meses lo que a muchos artistas emergentes les lleva años: consolidar una identidad visual, un estilo musical propio y una comunidad de seguidores fieles. Su música combinaba elementos de pop latino y urbano con letras introspectivas y melodías pegadizas.

Con su tema “No Me Llames”, había comenzado a recibir invitaciones para trabajar con nuevos productores y participar en eventos de música latina en California.

Su asesinato deja en pausa proyectos en los que venía trabajando y apaga una voz que prometía convertirse en una figura creciente del género.