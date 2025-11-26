A24.com

La tajante confesión de Ian Lucas en medio de los rumores de relación con Evangelina Anderson: "Soy muy..."

Ian Lucas reveló un detalle de su vida personal justo en el momento en que comienzan a tomar fuerza las versiones que lo vinculan sentimentalmente con Evangelina Anderson.

26 nov 2025, 20:39
En las últimas horas se confirmó que Ian Lucas y Evangelina Anderson estarían dando los primeros pasos de un romance que, aunque recién empieza, ya genera revuelo.

El influencer no se refirió directamente a los rumores con la modelo -que cada vez son más grandes-, pero sí habló de su presente en MasterChef Celebrity (Telefe) y de cómo está viviendo su paso por el reality culinario. Ian contó que atraviesa los días con una mezcla de adrenalina y disfrute, y que intenta concentrarse en cada desafío sin perder el foco.

Mientras afuera crecen las versiones sobre su vida sentimental, puertas adentro del programa Ian prefiere dejar que hablen sus platos… y su carácter inquieto, que ya es parte del sello que conquistó a los chefs.

"Me doy cuenta que acá son medios falsos. Son buena onda pero todos quieren ganar y se enojan. No me gusta", dijo Ian sobre sus compañeros, en tono irónico.

Además, añadió algunas palabras sobre su personalidad y su manera de competir. Contó que es consciente de que tiene un costado muy exigente y que eso lo impulsa a querer superarse en cada desafío: "Soy muy sincero y estrategico porque quiero ganar".

Qué se dijo sobre Ian Lucas y Evangelina Anderson

Los rumores que venían circulando en los últimos días finalmente encontraron sustento. Aquello que parecía una simple especulación sobre la vida sentimental de Evangelina Anderson ahora tomó forma concreta: la modelo estaría comenzando una relación con uno de los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe).

El nombre que aparece en el centro de la escena es el de Ian Lucas, el joven influencer de 26 años. Personas de su entorno confirmaron a PrimiciasYa que entre ambos surgió una conexión que se viene afianzando con el correr de las semanas. De hecho, testigos aseguran haberlos visto muy cerca en un conocido boliche porteño, donde la química fue más que evidente.

El dato que terminó de encender las alarmas ocurrió durante la grabación del reality del 25 de noviembre: Evangelina se retiró del estudio junto a Lucas, ella conduciendo y él acompañándola. Una escena que no pasó desapercibida y que reforzó la idea de que entre ellos hay algo más que una simple amistad.

En A la Tarde (América TV), así lo mencionaron al aire: “A ella se la vincula con Ian Lucas. La vieron en un boliche”, expresó Nadia Epstein. A lo que Luis Ventura sumó: “Tiene millones de seguidores. Influencer”.

