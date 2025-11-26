¿Una relación supervisada? La fuerte lectura de Yanina Latorre sobre la China Suárez e Icardi que encendió el debate

Embed

Qué dijo la China Suárez sobre sus planes de tener un hijo con Mauro Icardi

A pocos meses de celebrar su primer aniversario como pareja —tras aquel posteo de enero donde oficializaron su romance—, la China Suárez y Mauro Icardi atraviesan un gran presente juntos y se muestran inseparables en cada aparición pública.

Con el estreno de la serie Hija del fuego, la venganza de la bastarda (Disney+), la actriz dialogó desde Turquía con el programa Puro Show (El Trece) y abordó distintos aspectos de su vida personal y profesional.

"A mí lo que me pasa en las notas cuando me preguntan por otras personas es que nunca contesto. Hay cosas que para mí son importantes y otras que no lo son. Yo me enamoré, lo conté muchas veces", aclaró sin vueltas la China Suárez.

En ese contexto, Pampito fue directo y le preguntó: "Te voy a hacer la pregunta tía, ¿tienen ganas de ser papás? ¿Lo charlan o no?". Entre risas, la actriz respondió: "Ya somos papás".

Luego, Suárez profundizó y explicó que por ahora prefieren disfrutar el presente y no tienen en mente ampliar la familia en el corto plazo.

"No es algo que sea un proyecto así cercano, estamos muy bien así. Estamos tratando de acomodarnos a esta nueva vida, yo sobre todo yo, que voy y vengo con mis hijos", señaló la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio.

Además, agregó: "Ya tengo tres hijos también, es verdad cuando era más chica mi sueño hubiese sido tener diez pero cuando uno los empieza a tener es distinto a la fantasía".

Por último, la actriz cerró con una reflexión sobre su maternidad y su carrera: "Estoy muy feliz con mis tres hijos y con la relación de poder disfrutarlos y trabajar también, hacer una serie. Estuve muchos años embarazada y con hijos chiquitos y me encantó y los llevaba a todos lados, pero no es un proyecto así cercano", concluyó, descartando por ahora la posibilidad de un embarazo con Mauro Icardi.