¿Una relación supervisada? La fuerte lectura de Yanina Latorre sobre la China Suárez e Icardi que encendió el debate

Este miércoles, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre lanzó fuertes declaraciones sobre la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi, poniendo en duda la independencia de la actriz.
En su ciclo de espectáculos, la conductora Yanina Latorre puso en duda la independencia de la China Suárez.
"Yo avizoro algo tóxico, la nota iba a ser ayer y como Icardi tenía que ir al médico o un entrenamiento, la suspendieron. Y la hicieron hoy para que esté él. Yo entendí que Icardi iba a salir al aire con ella. No iban a dar la nota juntos. Él está fiscalizando la nota. Ella no habla en público si él no está", aseguró la conductora.
Luego, Latorre agregó: "Una piba que siempre dijo que era libre, empoderada, que decidía, raro". En la misma línea, Majo Martino sumó su mirada sobre la situación: "Está dependiente emocional". "En la nota de Moria pidió tenerlo enfrente", contó Yanina.
Por último, Latorre cerró con una reflexión sobre la actriz: "Es una chica que es potente, tiene tres hijos. Y ella siempre dijo que era un ser libre".
A pocos meses de celebrar su primer aniversario como pareja —tras aquel posteo de enero donde oficializaron su romance—, la China Suárez y Mauro Icardi atraviesan un gran presente juntos y se muestran inseparables en cada aparición pública.
Con el estreno de la serie Hija del fuego, la venganza de la bastarda (Disney+), la actriz dialogó desde Turquía con el programa Puro Show (El Trece) y abordó distintos aspectos de su vida personal y profesional.
"A mí lo que me pasa en las notas cuando me preguntan por otras personas es que nunca contesto. Hay cosas que para mí son importantes y otras que no lo son. Yo me enamoré, lo conté muchas veces", aclaró sin vueltas la China Suárez.
En ese contexto, Pampito fue directo y le preguntó: "Te voy a hacer la pregunta tía, ¿tienen ganas de ser papás? ¿Lo charlan o no?". Entre risas, la actriz respondió: "Ya somos papás".
Luego, Suárez profundizó y explicó que por ahora prefieren disfrutar el presente y no tienen en mente ampliar la familia en el corto plazo.
"No es algo que sea un proyecto así cercano, estamos muy bien así. Estamos tratando de acomodarnos a esta nueva vida, yo sobre todo yo, que voy y vengo con mis hijos", señaló la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio.
Además, agregó: "Ya tengo tres hijos también, es verdad cuando era más chica mi sueño hubiese sido tener diez pero cuando uno los empieza a tener es distinto a la fantasía".
Por último, la actriz cerró con una reflexión sobre su maternidad y su carrera: "Estoy muy feliz con mis tres hijos y con la relación de poder disfrutarlos y trabajar también, hacer una serie. Estuve muchos años embarazada y con hijos chiquitos y me encantó y los llevaba a todos lados, pero no es un proyecto así cercano", concluyó, descartando por ahora la posibilidad de un embarazo con Mauro Icardi.