Polen de abeja: ¿por qué es tan bueno para la salud?

Carbohidratos: alrededor del 50%.

Proteínas: cerca del 25%, incluyendo prácticamente todos los aminoácidos esenciales y diversos aminoácidos no esenciales.

Lípidos y ácidos grasos: entre 1% y 10%, con presencia de ácidos grasos esenciales e insaturados como el linoleico, linolénico y oleico.

Fibra alimentaria: entre 5% y 10%.

También presenta un amplio espectro de micronutrientes y compuestos bioactivos. Entre sus vitaminas se destacan las del complejo B, especialmente la vitamina B12, lo que lo convierte en una excelente fuente de energía natural, además de la vitamina E y antioxidantes.

En cuanto a minerales y oligoelementos, contiene calcio, cobre, hierro, magnesio, fósforo, potasio, zinc y cromo. También aporta fitoquímicos y enzimas, entre ellos flavonoides como la quercetina y enzimas digestivas naturales que favorecen el metabolismo.

Qué beneficios tiene el polen de abeja para la salud

El análisis del especialista detalla que el consumo regular y supervisado de polen de abeja aporta beneficios significativos.

Alergias estacionales: contiene pequeñas cantidades de alérgenos que pueden ayudar al sistema inmunológico a desensibilizarse progresivamente frente a los alérgenos ambientales estacionales. La quercetina, un antioxidante con propiedades antiinflamatorias, contribuye a reducir la inflamación y los síntomas de las alergias.

Salud cardiovascular: los ácidos grasos insaturados ayudan a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Los flavonoides protegen frente a enfermedades cardiovasculares mediante su acción antioxidante.

Glucosa y diabetes: el cromo ayuda a regular el azúcar en sangre y contribuye a mejorar la tolerancia a la glucosa, por lo que constituye un coadyuvante de interés metabólico.

Salud digestiva: las enzimas digestivas ayudan a descomponer los alimentos en el tracto digestivo y optimizan la digestión. La fibra contribuye a mejorar la salud gastrointestinal.

Salud prostática: en hombres con hiperplasia prostática benigna (HPB), los fitoquímicos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes pueden reducir los síntomas y la inflamación de la próstata.

Cuidado de la piel: por vía oral, la vitamina E, el zinc y los antioxidantes ayudan a mantener una piel saludable, protegerla frente al daño celular y reducir los signos del envejecimiento. También puede utilizarse de manera tópica en cremas, pomadas y soluciones. Sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes aceleran la cicatrización de heridas, previenen el envejecimiento prematuro y se investigan como tratamiento complementario en afecciones como el eccema y la psoriasis.

Energía, inmunidad y otras afecciones: tradicionalmente se utiliza para tratar la fatiga crónica, la anemia, la depresión y las infecciones respiratorias. Actúa como potenciador del sistema inmunológico y presenta propiedades antitumorales y antibacterianas. Además, estudios limitados evalúan su utilización en el asma y la artritis.

Cómo consumir polen de abeja: presentaciones disponibles

El polen de abeja puede encontrarse en diferentes presentaciones:

Granulado: es la forma habitual y puede consumirse directamente o incorporarse a yogures, licuados, ensaladas y cereales.

Cápsulas o comprimidos: se consumen por vía oral con agua, siguiendo la dosis indicada en el producto.

Extracto líquido: puede agregarse a bebidas o tomarse directamente por vía oral.

Miel con polen: consiste en una mezcla que puede consumirse sola o incorporarse a distintos alimentos.

Polen de abeja: contraindicaciones, riesgos y efectos secundarios

Pese a sus notables beneficios, el consumo de este producto requiere tener en cuenta algunas precauciones.

Reacciones alérgicas: las personas alérgicas al polen o a productos de las abejas pueden presentar urticaria, hinchazón, picazón y dificultad para respirar.

Interacción con medicamentos: puede interactuar con medicamentos anticoagulantes, por lo que es esencial consultar con un profesional de la salud antes de utilizarlo.

Molestias digestivas: en algunas personas puede provocar diarrea, náuseas o malestar estomacal.

Riesgo de contaminación: si las abejas recolectan polen de plantas tratadas con pesticidas o de zonas contaminadas, el producto puede contener pesticidas o metales pesados.

Uso tópico: antes de aplicarlo sobre una superficie extensa de la piel, se recomienda realizar una prueba en una pequeña zona.