Polen de abeja: ¿por qué es tan bueno para la salud?

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Carbohidratos: alrededor del 50%.
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Proteínas: cerca del 25%, incluyendo prácticamente todos los aminoácidos esenciales y diversos aminoácidos no esenciales.
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Lípidos y ácidos grasos: entre 1% y 10%, con presencia de ácidos grasos esenciales e insaturados como el linoleico, linolénico y oleico.
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Fibra alimentaria: entre 5% y 10%.
También presenta un amplio espectro de micronutrientes y compuestos bioactivos. Entre sus vitaminas se destacan las del complejo B, especialmente la vitamina B12, lo que lo convierte en una excelente fuente de energía natural, además de la vitamina E y antioxidantes.
En cuanto a minerales y oligoelementos, contiene calcio, cobre, hierro, magnesio, fósforo, potasio, zinc y cromo. También aporta fitoquímicos y enzimas, entre ellos flavonoides como la quercetina y enzimas digestivas naturales que favorecen el metabolismo.
Qué beneficios tiene el polen de abeja para la salud
El análisis del especialista detalla que el consumo regular y supervisado de polen de abeja aporta beneficios significativos.
Alergias estacionales: contiene pequeñas cantidades de alérgenos que pueden ayudar al sistema inmunológico a desensibilizarse progresivamente frente a los alérgenos ambientales estacionales. La quercetina, un antioxidante con propiedades antiinflamatorias, contribuye a reducir la inflamación y los síntomas de las alergias.
Salud cardiovascular: los ácidos grasos insaturados ayudan a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Los flavonoides protegen frente a enfermedades cardiovasculares mediante su acción antioxidante.
Glucosa y diabetes: el cromo ayuda a regular el azúcar en sangre y contribuye a mejorar la tolerancia a la glucosa, por lo que constituye un coadyuvante de interés metabólico.
Salud digestiva: las enzimas digestivas ayudan a descomponer los alimentos en el tracto digestivo y optimizan la digestión. La fibra contribuye a mejorar la salud gastrointestinal.
Salud prostática: en hombres con hiperplasia prostática benigna (HPB), los fitoquímicos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes pueden reducir los síntomas y la inflamación de la próstata.
Cuidado de la piel: por vía oral, la vitamina E, el zinc y los antioxidantes ayudan a mantener una piel saludable, protegerla frente al daño celular y reducir los signos del envejecimiento. También puede utilizarse de manera tópica en cremas, pomadas y soluciones. Sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes aceleran la cicatrización de heridas, previenen el envejecimiento prematuro y se investigan como tratamiento complementario en afecciones como el eccema y la psoriasis.
Energía, inmunidad y otras afecciones: tradicionalmente se utiliza para tratar la fatiga crónica, la anemia, la depresión y las infecciones respiratorias. Actúa como potenciador del sistema inmunológico y presenta propiedades antitumorales y antibacterianas. Además, estudios limitados evalúan su utilización en el asma y la artritis.
Cómo consumir polen de abeja: presentaciones disponibles
El polen de abeja puede encontrarse en diferentes presentaciones:
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Granulado: es la forma habitual y puede consumirse directamente o incorporarse a yogures, licuados, ensaladas y cereales.
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Cápsulas o comprimidos: se consumen por vía oral con agua, siguiendo la dosis indicada en el producto.
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Extracto líquido: puede agregarse a bebidas o tomarse directamente por vía oral.
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Miel con polen: consiste en una mezcla que puede consumirse sola o incorporarse a distintos alimentos.
Polen de abeja: contraindicaciones, riesgos y efectos secundarios
Pese a sus notables beneficios, el consumo de este producto requiere tener en cuenta algunas precauciones.