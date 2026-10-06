En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Salud
abejas
Salud

Polen de abeja: ¿por qué es tan bueno para la salud?

Este alimento natural recolectado por las abejas se destaca por su aporte de nutrientes, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos.

El polen de abeja se destaca por su aporte de nutrientes esenciales y compuestos bioactivos.

El polen de abeja se destaca por su aporte de nutrientes esenciales y compuestos bioactivos.

El polen de abeja es un alimento natural recolectado por las abejas obreras desde las flores y almacenado en sus patas traseras. Es utilizado desde hace siglos tanto como suplemento alimenticio como en la medicina natural en todo el mundo y se destaca por su densidad de nutrientes esenciales.

Leé también Proteína o creatina: cuál de las dos conviene según las necesidades del cuerpo
La creatina y la proteína cumplen funciones diferentes y pueden utilizarse como complemento de la alimentación para acompañar el entrenamiento y el desarrollo de masa muscular.

De acuerdo con Pablo Lastras Palomo, diplomado en Ciencias Biológicas de la Salud, del canal Educa-Salud, presenta una composición nutricional altamente interesante que justifica su integración en una alimentación equilibrada, siempre que se consideren pautas específicas de seguridad y dosificación.

Polen de abeja: qué nutrientes aporta

La composición nutricional del polen de abeja es altamente concentrada y puede variar según el origen de la planta, la región geográfica, la temporada de recolección y el procesamiento posterior.

Por cada 100 gramos, contiene aproximadamente:

  • Carbohidratos: alrededor del 50%.

  • Proteínas: cerca del 25%, incluyendo prácticamente todos los aminoácidos esenciales y diversos aminoácidos no esenciales.

  • Lípidos y ácidos grasos: entre 1% y 10%, con presencia de ácidos grasos esenciales e insaturados como el linoleico, linolénico y oleico.

  • Fibra alimentaria: entre 5% y 10%.

También presenta un amplio espectro de micronutrientes y compuestos bioactivos. Entre sus vitaminas se destacan las del complejo B, especialmente la vitamina B12, lo que lo convierte en una excelente fuente de energía natural, además de la vitamina E y antioxidantes.

En cuanto a minerales y oligoelementos, contiene calcio, cobre, hierro, magnesio, fósforo, potasio, zinc y cromo. También aporta fitoquímicos y enzimas, entre ellos flavonoides como la quercetina y enzimas digestivas naturales que favorecen el metabolismo.

Qué beneficios tiene el polen de abeja para la salud

El análisis del especialista detalla que el consumo regular y supervisado de polen de abeja aporta beneficios significativos.

Alergias estacionales: contiene pequeñas cantidades de alérgenos que pueden ayudar al sistema inmunológico a desensibilizarse progresivamente frente a los alérgenos ambientales estacionales. La quercetina, un antioxidante con propiedades antiinflamatorias, contribuye a reducir la inflamación y los síntomas de las alergias.

Salud cardiovascular: los ácidos grasos insaturados ayudan a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Los flavonoides protegen frente a enfermedades cardiovasculares mediante su acción antioxidante.

Glucosa y diabetes: el cromo ayuda a regular el azúcar en sangre y contribuye a mejorar la tolerancia a la glucosa, por lo que constituye un coadyuvante de interés metabólico.

Salud digestiva: las enzimas digestivas ayudan a descomponer los alimentos en el tracto digestivo y optimizan la digestión. La fibra contribuye a mejorar la salud gastrointestinal.

Salud prostática: en hombres con hiperplasia prostática benigna (HPB), los fitoquímicos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes pueden reducir los síntomas y la inflamación de la próstata.

Cuidado de la piel: por vía oral, la vitamina E, el zinc y los antioxidantes ayudan a mantener una piel saludable, protegerla frente al daño celular y reducir los signos del envejecimiento. También puede utilizarse de manera tópica en cremas, pomadas y soluciones. Sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes aceleran la cicatrización de heridas, previenen el envejecimiento prematuro y se investigan como tratamiento complementario en afecciones como el eccema y la psoriasis.

Energía, inmunidad y otras afecciones: tradicionalmente se utiliza para tratar la fatiga crónica, la anemia, la depresión y las infecciones respiratorias. Actúa como potenciador del sistema inmunológico y presenta propiedades antitumorales y antibacterianas. Además, estudios limitados evalúan su utilización en el asma y la artritis.

Cómo consumir polen de abeja: presentaciones disponibles

El polen de abeja puede encontrarse en diferentes presentaciones:

  • Granulado: es la forma habitual y puede consumirse directamente o incorporarse a yogures, licuados, ensaladas y cereales.

  • Cápsulas o comprimidos: se consumen por vía oral con agua, siguiendo la dosis indicada en el producto.

  • Extracto líquido: puede agregarse a bebidas o tomarse directamente por vía oral.

  • Miel con polen: consiste en una mezcla que puede consumirse sola o incorporarse a distintos alimentos.

Polen de abeja: contraindicaciones, riesgos y efectos secundarios

Pese a sus notables beneficios, el consumo de este producto requiere tener en cuenta algunas precauciones.

  • Reacciones alérgicas: las personas alérgicas al polen o a productos de las abejas pueden presentar urticaria, hinchazón, picazón y dificultad para respirar.

  • Interacción con medicamentos: puede interactuar con medicamentos anticoagulantes, por lo que es esencial consultar con un profesional de la salud antes de utilizarlo.

  • Molestias digestivas: en algunas personas puede provocar diarrea, náuseas o malestar estomacal.

  • Riesgo de contaminación: si las abejas recolectan polen de plantas tratadas con pesticidas o de zonas contaminadas, el producto puede contener pesticidas o metales pesados.

  • Uso tópico: antes de aplicarlo sobre una superficie extensa de la piel, se recomienda realizar una prueba en una pequeña zona.

  • Consumo gradual: debido a que es una fuente concentrada de nutrientes, se recomienda comenzar con pequeñas cantidades para evitar efectos adversos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Salud abejas Beneficio Hacks
Notas relacionadas
Bebidas energizantes: qué efectos producen en el cuerpo y qué riesgos advierte un químico
La nueva obra social de las Fuerzas Armadas asumió la cobertura y comenzó a saldar la deuda
Qué alimentos evitar con el café: la advertencia de una nutricionista

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar