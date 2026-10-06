La impactante revelación de Claudia Villafañe por el casamiento de su hija Dalma: "Me la hizo padecer"

“Enicma Flor, mi mano derecha, izquierda y todo, es la mejor amiga de Dalma. Entonces yo lloraba y Flor me decía decile todo que sí”, recordó Claudia Villafañe sobre aquellos días llenos de tensión y cómo intercedía ella para calmarla.

El puntual pedido que le hizo Dalma a Claudia Villafañe por su casamiento

Claudia Villafañe contó que Dalma Maradona quería que haya sí o sí unos lentes que cambiaban de color con la luz y que en ese momento estaban de moda y era difícil de conseguir en el mercado.

“Ella se casó cuando los lentes que tocabas un botón y cambiaban el color en su momento eran el boom y no los conseguía en ningún lado. Me recorrí todo y nadie los tenía”, contó en diálogo al aire con Jimena Monteverde y Coco Carreño.

Y remarcó que ese fue el único pedido puntual que le había hecho su hija para la fiesta de casamiento: “Esto es la único que te pedí y no lo conseguiste”, recordó Claudia que le dijo su hija en aquel entonces.

Finalmente, ella pudo conseguir esos lentes que tanto quería Dalma para el evento y lo preparó de una manera especial para que no se diera cuenta hasta el final.

“Al final le hice creer que no los habíamos conseguido y pusimos uno en el cubierto de cada invitado y cada uno tenía los lentes después. Me la hizo padecer”, relató dejando de lado la preocupación que tenía en la previa por conseguir sí o sí esos lentes.

Y además adelantó que en 2028 van a festejar los diez años de casados de Dalma y Andrés: "Van a hacer renovación de votos porque Roma y Azul no estaban y ellas quieren participar", precisó.