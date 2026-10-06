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La impactante revelación de Claudia Villafañe por el casamiento de su hija Dalma: "Me la hizo padecer"

Claudia Villafañe recordó cómo fue la organización del casamiento de su hija Dalma con Andrés Calderelli y el pedido de su hija que más la preocupó.

6 oct 2026, 12:35
La impactante revelación de Claudia Villafañe por el casamiento de su hija Dalma: Me la hizo padecer

La impactante revelación de Claudia Villafañe por el casamiento de su hija Dalma: "Me la hizo padecer"

La impactante revelación de Claudia Villafañe por el casamiento de su hija Dalma: Me la hizo padecer

La impactante revelación de Claudia Villafañe por el casamiento de su hija Dalma: "Me la hizo padecer"

Claudia Villafañe reveló un detalle desconocido de lo que fue la intimidad de la boda de su hija Dalma Maradona con Andrés Caldarelli en 2018.

La preparación del evento estuvo a su cargo y a años de aquel momento recordó el especial pedido que le había hecho su hija para esa ocasión y por el cual se preocupó por demás por no conseguirlo hasta último momento.

“Mi peor clienta fue mi hija Dalma. Fue tremenda”, recordó Claudia Villafañe en el programa La cocina rebelde (El Trece) al hablar de aquella celebración familiar.

La ex de Diego Maradona recordó que se apoyó mucho en ese momento en su colaboradora Flor, quien además era íntima amiga de Dalma y ella la trataba de contener en todo momento ante los nervios lógicos por los preparativos.

“Enicma Flor, mi mano derecha, izquierda y todo, es la mejor amiga de Dalma. Entonces yo lloraba y Flor me decía decile todo que sí”, recordó Claudia Villafañe sobre aquellos días llenos de tensión y cómo intercedía ella para calmarla.

El puntual pedido que le hizo Dalma a Claudia Villafañe por su casamiento

Claudia Villafañe contó que Dalma Maradona quería que haya sí o sí unos lentes que cambiaban de color con la luz y que en ese momento estaban de moda y era difícil de conseguir en el mercado.

“Ella se casó cuando los lentes que tocabas un botón y cambiaban el color en su momento eran el boom y no los conseguía en ningún lado. Me recorrí todo y nadie los tenía”, contó en diálogo al aire con Jimena Monteverde y Coco Carreño.

Y remarcó que ese fue el único pedido puntual que le había hecho su hija para la fiesta de casamiento: “Esto es la único que te pedí y no lo conseguiste”, recordó Claudia que le dijo su hija en aquel entonces.

Finalmente, ella pudo conseguir esos lentes que tanto quería Dalma para el evento y lo preparó de una manera especial para que no se diera cuenta hasta el final.

“Al final le hice creer que no los habíamos conseguido y pusimos uno en el cubierto de cada invitado y cada uno tenía los lentes después. Me la hizo padecer”, relató dejando de lado la preocupación que tenía en la previa por conseguir sí o sí esos lentes.

Y además adelantó que en 2028 van a festejar los diez años de casados de Dalma y Andrés: "Van a hacer renovación de votos porque Roma y Azul no estaban y ellas quieren participar", precisó.

     

 

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